Ze 4:1 na 4:6. Prodaný zápas v Boleslavi? Nesmysl, ohrazuje se Vrbata | iSport.cz

Jak si vysvětlujete úterní propadák po dvou solidních třetinách?

„Nebyl to žádný blesk z čistého nebe. Nestalo se poprvé, kdy jsme měli jasně rozehraný zápas, totálně pod kontrolou, ale svými chybami, podceněním situací nebo špatnými rozhodnutími jsme se sami dostali do problémů. Jenže doteď to bylo maskované nadstandardními výkony našich gólmanů. Ti naše trable přikryli, my z potíží vybruslili a brali body. Podobné problémy jsme měli už v neděli s Karlovými Vary, kdy vedeme o dva góly, všechno v klidu, ale najednou jedna chyba, druhá, a málem nám to otočily. Nebo Litvínov na jejich ledě. Vedeme 4:0, přestaneme hrát a najednou se strachujeme o výsledek.“

A soupeře nejde zastavit.

„Nejde. To je rozjetý vlak, momentum zápasu se převrátí na druhou stranu a vy jen čekáte, jestli vás soupeř dokáže dodělat kompletně, anebo to se štěstím nakonec přežijete. My začneme vymýšlet, hrát si na něco, co nejsme a teď jsme za to byli poprvé potrestáni. Zaslouženě. Smutné je, že trenéři přesně na tohle téma měli s hráči pondělní mítink a druhý den to stejně přijde.“

Štve vás převrat v utkání o to víc, že u toho byli mladí gólmani Haas s Michajlovem?

„Samozřejmě, to mě mrzí moc. Hráči v tom nechali vykoupat devatenáctiletého kluka. V sezoně, kdy Krošelj s Růžičkou drží celý tým pomalu každý zápas, tak ve chvíli, kdy tým má podržet mladého kluka v bráně, tak to neudělá a ještě ho v tom nechají vymáchat. Nezbývá, než se poučit a zatrhnout tyhle naše tendence zavčasu.“

Jak na tom je slovinský gólman Krošelj, že nechytal?

„Gašper odešel předčasně z pondělního tréninku a protože máme dlouhodobě zraněného Růžičku, nechtěli jsme kvůli jednomu zápasu riskovat zhoršení Krošeljova stavu. Pak by se nám to taky mohlo vymstít. Takže musel do branky mladý odchovanec Haas. U mladých je to tak, že dokud je nepostavíme do mistráku, nepoznáme, jak na tom ve skutečnosti jsou. Nejjednodušší by bylo hodit to na něj, ale to přece nejde. A hlavně si nemyslím, že za to může. Zápas rozhodně neprohrál on. Zlom zápasu vidím v tom, že jdeme do třetí třetiny s vedením 4:1, máme přesilovku a Litvínov dává do branky osmnáctiletého gólmana (Zajíčka), který do té doby neodchytal v lize ani minutu.“

Tam jste předpokládal přesně opačný průběh, než ve skutečnosti nastal, že?

„Očekával bych, že ho naše mužstvo zasype deseti ranami, dá pátý gól a je po zápase. Místo toho v naší přesilovce dostaneme gól a na jejich mladého nezkušeného brankáře nepošleme za celou třetinu skoro žádnou střelu… Teď jsou lidi naštvaní na Haase, ale kdybychom v říjnu narychlo místo zraněného Růžičky vzali z ciziny drahého gólmana, budou ti stejní lidé naštvaní, že nesázíme na odchovance. Tak to je. Jediné pozitivum toho zápasu je, že Haas poznal, jakou úroveň má extraliga, ví, na čem má pracovat, byla to pro něj užitečná prověrka. Samozřejmě víme, že by mu teď slušela víc první liga, aby hlavně chytal. My sledujeme situaci na trhu zkušených brankářů směrem k druhé polovině sezony a hlavně k play off, ovšem nejde zatracovat mladého kluka. Nemluvě o tom, že zápas kvůli zdravotním problémům nedokončil a musel za něj naskočit Michajlov, kterého jsme si narychlo půjčovali ze Slavie. Ten to odnesl ještě víc, toho je mi líto, studený šel do akce na posledních pár minut. Abych to uzavřel, náš problém nebyl ve výkonu brankářů.“

Mladá Boleslav - Litvínov: Velká chyba domácího brankáře dovolila Hüblovi zařídit super obrat, 4:5

Obrat ze 4:1 na 4:6 těžko snášeli někteří fanoušci, na diskusních fórech dumali nad schválně odevzdaným utkáním, spekulovali o sázkách. Četl jste to?

„Ano, dostalo se to ke mně. K tomu se snad ani nemá cenu vyjadřovat, to si nezaslouží žádný komentář. Leda, že je to absolutní nesmysl. Od začátku sezony bojujeme o každý bod, abychom byli v klidu a nebyli namočení v sestupových vodách, a když si pak tohle čtu… Ne, to nemá cenu. Rozumím lidem, že si zaplatí lístek, pak jsou naštvaní, což je pozitivní, protože jim náš hokej není jedno. Ale to není ani nám, my jsme naštvaní stejně nebo ještě víc.“

Ve finále vám možná tahle facka pomůže, nemyslíte?

„Věřím tomu, že z dlouhodobého hlediska to byla hodně užitečná lekce a facka v pravý čas. Mužstvo si musí uvědomit, že neexistuje najednou přestat hrát, kór v téhle sezoně, kdy všichni urputně bojují o každý bod. Každého jde porazit, s každým jde prohrát. My když hrajeme svoji hru, držíme se plánu trenérů, problémy s námi má každý. Ale jakmile si začneme myslet, že jsme lepší, než jsme, dostáváme se do potíží. Dostali jsme přes hubu, ale mohli jsme dostat naloženo už mnohem dřív. My se o našich chybách bavíme i po vyhraných utkáních, znovu opakuju, tohle nebyl blesk z čistého nebe, jen to každý hráč nechce vnímat, protože v prvé řadě vidí získané body. Teď se v plné nahotě ukázalo, o čem se v klubu bavíme.“

S postavením v tabulce ovšem převládá spokojenost, nebo ne?

„Jasně, taky je potřeba si uvědomit, kde se klub pohyboval loni v říjnu. A nikdo z nás si nemůže myslet, že budeme pořád vyhrávat. Ale je potřeba si zachovat pokoru a nic nepodcenit.“

Mladá Boleslav - Litvínov: Srovnáno! Jánošíkova nepovedená střela skončila v boleslavské brance, 4:4

Obraty zápasů Mladé Boleslavi Zápas Výsledek Sezona Boleslav - Litvínov ze 4:1 na 4:6 2019/2020 Boleslav - Olomouc ze 3:0 na 3:4 2017/2018 Boleslav - Olomouc ze 3:0 na 3:3 2016/2017 Sparta - Boleslav z 1:4 na 6:4 2015/2016 Boleslav - Pardubice ze 3:0 na 6:8 2010/2011 Boleslav - Litvínov ze 3:0 na 3:5 2009/2010 Litvínov - Boleslav z 0:3 na 4:3 po sn 2008/2009