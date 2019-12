Z první ligy k mistrům. O tohle místo v Porubě se strhne boj, říká Szturc | iSport.cz

V létě byl vítkovický útočník Roman Szturc ze dne na den bez angažmá. Dohodl se na časově omezeném kontraktu ve Zlíně, tam odehrál deset zápasů (1+2, -5) a musel vzít za vděk prvoligovou Porubou. Z ní se po 14 duelech (6+6, +6) vystřelil ke kontraktu v mistrovském Třinci. Oceláři se Szturcem podepsali během zápasu s Plzní (5:2) smlouvu do konce sezony. „V Porubě jsem dostal místo po Sváčovi (Vladimír Svačina se z Poruby posunul do Komety), teď je to místo zase volné. Tak uvidíme, jestli se o něj nestrhne boj,“ usmívá se Szturc.

Napadlo by vás v létě, že skončíte v mistrovském Třinci?

„No, v létě by mě to třeba napadlo, pohyby hráčů jsou, ale kdyby mi to někdo řekl před měsícem, tak bych mu asi nevěřil. Ve Zlíně to skončilo, takový je hokejový život, smlouva byla daná do půlky října. A dopadlo to, jak dopadlo. Víra člověku nesmí nikdy spadnout. Po Zlínu jsem chtěl jít domů a Poruba mi podala pomocnou ruku. Jak říká jeden můj kamarád, někdy je důležité udělat krok zpátky, abys mohl udělat dva dopředu.“

Jak zrodil váš přestup do Třince?

„Už se to řešilo nějaký týden, pan Peterek (sportovní ředitel) se ozval, pak mi volal i Venca (trenér Varaďa). Pořešilo se to s agenty a do týdne se to upeklo.“

Co byste měl přinést do týmu Ocelářů?

„S Vencou jsme telefonovali, ví, co ode mě může čekat. Určitě zvýšit konkurenci v mančaftu, zvýšit důraz. Nějaké zápasy už mám v extralize odehrané a Venca ví, co ode mě může očekávat.“

Trenér Varaďa říkal, že je zvědavý, jak na tom jste. Co byste odpověděl?

„Jelikož jsme teď odehráli v Porubě nějakých šest zápasů na tři lajny, měli jsme velkou marodku, tak možná ke konci už byla nějaká únava. Bylo toho fakt hodně. Teď je repre pauza, což si myslím je výborné období právě na tohle angažmá. Vrhnu se do tréninku a myslím, že to bude dobré.“

Z Vítkovic vám teď nějaká nová nabídka nepřišla?

„No, nevím, jak na to odpovědět. Víme, co se tam přes víkend dělo a moc to nechci řešit. Jsou v těžké situaci a já tam jsem pořád domácí a klub pořád někde mám. Přeju jim, aby se to nastartovalo a šli nahoru. I z pohledu, že jsem v Třinci a vím, jaká jsou derby. Přeju jim jenom dobré.“

Jak jste prožíval, že jste ve Vítkovicích musel po minulé sezoně skončit?

„Měl jsem platnou smlouvu a všichni mě ujišťovali, že budu pokračovat. Pak se to ale vykrystalizovalo jinak. A protože jsem se dozvěděl, že končím někdy v červnu, už moc míst v extralize nebylo. Bylo těžké se někde dostat. Vyšlo to ve Zlíně a nemůžu na ně říct nic špatného, protože jsem tam potkal dobré lidi. Bohužel začátek se nechytal a změny se daly očekávat.“

Už tušíte, jaké to pro vás bude v derby s Vítkovicemi?

„Do Vítkovic už nebudu muset jet, protože tam se už hrálo dvakrát. Nebudu s tím mít nejmenší problém, takový je hokejový života a teď jsem v barvách třineckých. Tak budu bojovat za ně.“

Smlouvu máte do konce sezony, budete si chtít říct o delší kontakt?

„Každý ví, jaká je moje letošní sezona. Tohle je pro mě obrovská šance a moc se na ni těším.“