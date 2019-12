Jágr prozradil, co mu ruplo v noze. Moc se nepoužívají, směje se | iSport.cz

Jaromír Jágr se srážce s Adamem Poláškem snažil vrátit do zápasu proti Spartě, bolesti mu to však nedovolily • Barbora Reichová / Sport

Fanoušci, kteří vyprodávají extraligové arény kvůli němu, budou mít ještě nějakou dobu smůlu. Ale Jaromír Jágr už prozradil, co ho vlastně trápí za zranění - a že by snad nemusel chybět až tak dlouho. „V utkání se Spartou jsem si natrhl oba přitahovače,“ napsal 47letý útočník a majitel Kladna na Facebook.

„Něco mi tam ruplo, nevím, co to je a ani jak dlouho bude trvat léčení,“ hlásil před týdnem Jágr v rozhovoru pro iSport Premium.

Teď už je jasno, jde o natržené přitahovače. „Je to lepší, než to zní,“ směje se ale kladenský matador ve svém vzkazu „hokejové rodině“ na Facebooku a dodává: „Ony se tolik při bruslení nepoužívají.“

Jaromír Jágr 29. listopadu odstoupil z extraligového zápasu se Spartou, kladenský kouč David Čermák pak po dalším duelu s Kometou zmínil, že jde o potíže s třísly. Slavná osmašedesátka pak zranění popsala v rozhovoru pro iSport Premium.

„Když jsem viděl zpomalený záběr, protihráč (obránce Adam Polášek) na mě zatlačil svojí váhou, rozlítly se mi nohy a v tom to přišlo. Rána. Normálně jsem ji slyšel. Kdybych upadl sám, přitahovače svalů by nedovolily nohám, aby šly tolik od sebe, zastavily by ten pohyb. Ale takhle, jak to bylo znásobenou silou druhého hráče, těžko šlo nohy nechat u sebe. A dopadlo to takovým zvláštním zraněním,“ řekl Jágr.

Jak dlouho ale bude chybět, stále neprozradil.