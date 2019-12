I bez Džegra fáráme. A je fajn, že nám stojí za zády, těší obránce Kladna | iSport.cz

Měl to fifty fifty. Na jeden gól přihrál, u toho boleslavského byl na ledě. A chyboval. „Projel mi tam hráč po mantinelu. Chtěl jsem ho trefit, což se moc nepodařilo. Jen jsem ho zbrzdil. Pak jsme to špatně dobruslili a vzniknula tam díra,“ popisoval 25letý pes obranář.

Ale celkově to do defenzivy z vaší strany bylo lepší než v minulých zápasech, že?

„Jsou to neskutečně důležité tři body. Musíme si toho vážit, že jsme to zvládli. Mladá Boleslav hraje velice dobře. Musíme začínat z dobré obrany. Nejsme úplně mančaft, který by dával pět gólů a podobně. Tentokrát se nám to dařilo a z dobré defenzivy jsme pak vytěžili i šance, které jsme naštěstí proměnili.“

Úvodní gól padl po vaší střele.

„Přiznám se, že jsem jen zavřel oči, hodil to do chumlu a Machy (Machač), který tam dojížděl, tak to suprově tečnul.“

A opět vás podržel brankář Godla.

„Hodně se právě od toho výkon mužstva odvíjí, když máte za sebou gólmana, kterému můžete tak věřit. Je radost mít Denise za zády.“

V minulých utkáních se přitom na obrannou hru dost zlobil, že?

„Není se čemu divit, vždy se tam asi hodně zapotí. Ale i když je před námi ještě hodně práce, tak si myslím, že to jde dobrým směrem. Jen to nechci zakřiknout.“

V tabulce jste desátí. Koukáte spíše pod sebe, nebo nahoru?

„Raději koukáme jen na to, jaký zápas budeme hrát. Každý to asi po očku sleduje, ale myslím, že by nebylo dobré, abychom se na něco zaměřovali. Jak už jsme si několikrát dokázali, dokážeme hrát i s těmi týmy, co jsou vysoko a urvat body i s nimi.“

Na dno máte náskok deseti bodů, je to hodně pozitivní?

„Přiznám se, že ani nevím, kolik ten rozdíl je. Je to klišé, ale my jdeme vážně zápas od zápasu. Musíme se soustředit, pak můžeme brát body úplně každému. Teď nás v neděli čeká Litvínov, což bude jeden z nejdůležitějších zápasů. Věřím, že to zvládneme.“

Cítíte, že se musíte o to víc stmelit, když nehraje Jaromír Jágr?

„Džegr sice nehraje, ale pořád je s námi v kabině. Je tady výborná parta. A s ním, nebo i bez něj si myslím, že pořád fáráme.“

Na střídačce je hodně aktivní, že?

„Každý ví, že nám stojí za zády, ale je to jedině pozitivní.“

Chtěl za vás nastoupit i útočník Petr Vampola, někdejší spoluhráč. Jak jste to vnímal, že nakonec do hry nemohl zasáhnout, protože si to Boleslav nepřála?

„Vampy je dobrý kluk a věřím, že by nám určitě pomohl, ale my jsme se tím nijak nezatěžovali, to jde mimo nás. My jsme tu od toho, abychom hráli hokej.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:37. Machač, 26:14. Redlich, 56:03. Stach Hosté: 19:43. Vondrka Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Zelingr, Barinka, Zajíc – Bílek, Stach, Zikmund – Hajný, T. Kaut, O'Donnell – Redlich, Machač, J. Strnad – O. Bláha, Melka, Š. Bláha. Hosté: Krošelj (Haas) – Ševc, Kurka, Hrbas, Fillman, Dlapa, Pláněk, Bernad – Klepiš, Jeglič, Šťastný – Vondrka, Zbořil, Skalický – J. Stránský, R. Zohorna, Lunter – P. Kousal, Najman, Cienciala. Rozhodčí Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3117 diváků