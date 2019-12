Zábranský ví, proč Kometa prohrává: Málo se trénovalo! Týmu ale věří | iSport.cz

Brněnský brankář Karel Vejmelka chytá kotouč do lapačky • ČTK

Hromy blesky v šatně Komety? Pořád spíš azuro, sem tam mráček. Trenér a majitel klubu Libor Zábranský je i po dvou víkendových porážkách v Plzni a v Pardubicích v naprostém klidu. Prý ví, proč jeden z favoritů extraligy klopýtá, tahá nohy za sebou a nahání puk. „Kluci na to mají právo,“ stojí dál za týmem, který dohání kondiční resty. „Spravíme to,“ ujišťuje šéf.

Necítí potřebu křičet, vynucovat si lepší výkony násilnými metodami. Tohle je pro Libora Zábranského slepá ulička. Na hráčích vidí, že v zápasech prostě nemají kde brát. Takže se v Brně tvrdě trénuje, pilují se systémové věci a čeká se na návrat Martina Erata, Marka Čiliaka a Petera Muellera. „Nemám z toho velkou hlavu,“ ujišťuje kouč po dvou zpackaných partiích.

Co je momentálně špatně ve hře Komety?

„Je to naprosto jednoduché. Nestíháme v soubojích, nejsme dobře připravení. Už jsem to zmínil předtím. Problém si uvědomujeme a spravíme to.“

Jak?

„Kluci budou hodně trénovat, dělat systémové věci. Jsem úplně v klidu. Když jsem přišel k týmu, začalo se trénovat víc. Kluci mají právo mít teď těžší nohy. Musíme se dívat na sezonu jako na celek, ne jen na dílčí zápasy. Plzeň nás jasně přehrála. Pardubice díky tomu, jak je Láďa Lubina s Radkem Bělohlavem vycepovali, nás taky přibruslily. Tohle si plně uvědomuji.“

Takže se v Brně trénovalo málo?

„Určitě.“

Vy jste to jako majitel nekorigoval?

„Jsem naprosto kolegiální vůči všem v klubu.