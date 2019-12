Open Air: Litvínov se chce přiblížit Spartě. A za co by Ton hráče hnal? | iSport.cz

Ještě sháníte vstupenky na lednový Open Air v Drážďanech? Jak Litvínov, tak Sparta je ještě nabízejí, ale pospěšte si, rychle ubývají. Také v Německu je o ně velký zájem, takže se rýsuje mimořádná návštěva, mohla by padnout i magická hranice 30 tisíc fanoušků. „To by bylo úžasný,“ přeje si Jiří Šlégr, litvínovský boss. „U nás je pár stovek lístků ještě volných, což může být super vánoční dárek, ale lidé by neměli otálet, rychle mizí,“ reaguje sparťanský sportovní ředitel Petr Ton.