Náš Jarda Jágr! Legendě zazpívá Těžkej Pokondr. Vystoupí i Krajčo | iSport.cz

Určitě ten hit znáte. Populární hudební duo Miloš Pokorný a Roman Ondráček za chytlavé melodie velebí hokejového boha.

Zpívají, jak na bruslích určitě i spí, jak dobře ví, jak dávat góly… A že je to ledový král. Prostě náš Jarda Jágr.

„Já tu skladbu znám, věděl jsem o ni. Ale pořádně jsem ji začal vnímat, až když jsme jí s Petrem (Větrovským) vkládali do našich streamů. Moc se mi líbí,“ říká o písničce její hlavní hrdina. Jágr měl při výběrech hudebních hostů hlavní slovo, takže není divu, že ukázal právě na Těžkej Pokondr...

„Jsem moc rád, že píseň, která byla speciálně pro Jardu, se veřejně dostane právě k adresátovi,“ usmívá se Miloš Pokorný. A jeho nerozlučný hudební parťák Roman Ondráček dodává: „Jarda je pro nás legenda, a proto jsme rádi, že VDN Promo dalo celé akci název Noc s legendou. Je to legenda a náš Jarda Jágr.“

Druhým hudebním hostem bude oblíbený zpěvák Richard Krajčo. „Mám Richarda i jeho písně moc rád. Takže jsem si ho na show moc přál. Jsem rád, že dorazí,“ tvrdí kladenský útočník, který se nikdy netajil tím, že má rád české písničky. Obdivoval Karla Gotta, když má splín, často si pouští Marii Rottrovou.

Už teď je jasné, že desátého června v pražském Foru Karlín budou Těžkej Pokondr i Krajčo zpívat před vyprodaným publikem. O vstupenky byl enormní zájem.

Noc s Legendou: Tentokrát s Jágrem. Na tiskové konferenci prozradil, že bude hrát do šedesáti

„Moci si toho vážíme a děkujeme. Já jsem osobně nevěděl, jak na to lidi budou reagovat, jsem moc příjemně překvapený. O to víc se na show těším,“ vzkazuje Jágr, jenž se momentálně dává dohromady po zranění a věří, že se co nejdříve zase zapojí do akce. Už s Kladnem pomalu trénuje a doufá, že bude fit.

Vstupenky jsou stále k dispozici na podobnou show, která se bude konat 14. června v Bratislavě v Edison Parku. Aktuálně jsou k dispozici lístky od 39 do 139 eur, což je v podobných relacích jako v Praze. Jágr trval na tom, aby vstupenky byly přístupné co největšímu počtu fanoušků, takže jejich cenu nechtěl napálit… A to dodržel.

„Ke Slovensku mám pozitivní vztah. Narodil jsem se ještě v Československu a nemám moc důvod to rozdělovat. Do mých osmnácti jsme nastupovali vlastně v jednom reprezentačním mužstvu. Mám tam spoustu kamarádů. Nikdy jsem neměl žádné nepříjemné zkušenosti se Slováky nebo se Slovenskem,“ okomentoval slovenskou volbu už před časem Jágr. Vždyť i jedna z jeho dlouholetých přítelkyň, Andrea Verešová, je ze Slovenska.

A s kým že to byl nedávno zachycený, že byl na večeři? Byla to někdejší slovenská tenistka Daniela Hantuchová…

Je jasné, že se lidi ptají, jestli budou i další večery, když je o ně takový zájem. „V Praze zatím další v plánu není. Píše nám spousta lidí z Moravy, tak je zveme na akci do Bratislavy, tam to mají stejně daleko,“ tvrdí promotér Petr Větrovský. S tím souhlasí i Jágr. „Přesně tak. Pro Ostraváky a lidi z okolí je to možná ještě lepší. A já věřím, že tam mám hodně fanoušků, protože Ostravu mám rád,“ hlásí hokejový veterán, jemuž bude v únoru 48 let.

Ale v jeho případě je to jenom věk v občance. To, co předvádí na ledě, tomu číslo vůbec neodpovídá… Jak to je možné? I na to odpoví v rámci show Noc s legendou.