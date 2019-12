Prášek na bolest, pak parádní gól. Hokej proti Plzni mě baví, říká Tomášek | iSport.cz

Odčinili dvě blamáže s Pardubicemi a Olomoucí a do prvního zápasu po reprezentační pauze vlétli výhrou 2:1 v prodloužení nad Plzní. Oba týmy se letos potkaly potřetí. Potřetí z toho byla remíza. A potřetí druhý bonusový bod pro sebe ukradla Sparta. „Oba týmy jsou hrozně vyrovnané. Moc mě baví s Plzní hrát,“ přiznává útočník Pražanů David Tomášek, který se ve středu blýskl krásnou milimetrově přesnou střelou do horního růžku.

Jsou pro vás dva body proti Plzni ziskem, nebo spíše litujete ztráty toho jednoho punktu?

„Určitě je to zisk. Klidně jsme to mohli mít za nula. Dva body bereme. Bylo nám jasné, že to bude o pár gólech. Jsem rád, že jsme to zase urvali na naši stranu. Zase to ukazuje velkou sílu našeho týmu. Na druhou stranu šancí jsme taky měli dost. Až se budeme blížit play off, musíme ty příležitosti využívat a ten gól tam silou dorvat.“

Vaše trefa byla parádní. Rychlá pecka přímo do šibenice na rameno Dominika Frodla. Moc místa vám tam přitom nenechal, že?

„Vůbec. Bylo to fakt milimetrové, trefené se štěstím. Mířil jsem tam, šlo to přesně, ale jsem rád, že jsem bránu nepřestřelil a nešlo to okolo ven z pásma. Bylo to fakt přesně do vinglu.“

S Plzní to byl třetí zápas v sezoně, potřetí z toho byla remíza. Jsou oba týmy opravdu tak vyrovnané?

„Podle mě jo. Oba týmy jsou hrozně vyrovnané. Plzeň taky dokáže porazit kohokoli, pro mě patří ke špičce v lize. Jsou výborní, umí to s pukem. Moc mě baví s nimi hrát. Nevyhazují, chtějí hrát, je to nahoru dolů. A dřív nebo později, pokud chceme úspěch v sezoně, se s podobnými týmy budeme potkávat častěji.“

Řekl bych, že ve třetí třetině vás dokonce přehrávali. Hodně jim pomohla dlouhá přesilovka pět na tři.

„Logicky. Ještě jsem neviděl tým, který by nenakopla přesilovka pět na tři. Vzala nám hodně sil. A my hráli téměř na tři lajny, protože nám před zápasem odpadl Vláďa Růžička.“

Za mě byl rozhodující faktor, že jste dokázali ubránit Milana Gulaše. Nedovolili jste mu vlastně žádnou šanci.

„Souhlasím, přišlo mi, že nebyl ve své kůži. Věděli jsme, že si na něj musíme dávat velký pozor. Stejně ale tu svoji přesilovku sehráli skvěle, mají ji opravdu nejlepší v extralize, takže respekt.“

Vy jste byl ve své kůži? Přišlo mi, že jste hrál zase s velkým sebevědomím a v pohodě.

„Je to trochu paradox. Měl jsem strach, na repre jsem měl nějaké problémy, potřeboval jsem se dát rychle dohromady. Nebyl jsem stoprocentní. Je to sranda, jindy jste úplně zdravý a nehrajete dobře. Teď to bylo naopak. Jak jsem ale řekl, proti Plzni mě hokej opravdu baví.“

Jde o bolavá záda, že? Jak vás limitují?

„Je to tak, nebudu ale říkat detaily. Trochu mě to limituje, ale dělám všechno proto, abych se dal dohromady. Před zápasem klasika, prášek na bolest, cvičení. Nakonec to ale šlo. Jsem rád, že se trenéři v nároďáku dobře rozhodli, abych poslední utkání už nehrál.“