Sparta trefovala vingly! Rozhodla taková laciná prasárna, hlesl Frodl | iSport.cz

Chytal skvěle. Hlavně v první třetině vyčapal několik vyložených šancí Sparty. Nakonec to ale stačilo jeho Plzni pouze na bod. „Jenom jsem si kleknul a slyšel jsem, jak mi to prosvištělo okolo ucha do branky,“ popsal rozhodující trefu v prodloužení brankář Dominik Frodl. Plzeň v Praze prohrála 1:2 v přidaném čase. V sezoně proti Spartě brali už potřetí v řadě jeden bod.

Poslední vzájemný zápas tady v Praze skončil obrovskou divočinou a výsledkem 7:6 v prodloužení. Tentokrát to bylo o poznání jiné. Čím to?

„Oba týmy hrály mnohem líp do obrany, z čehož vyústilo, že teď tolik gólů nepadlo. Bohužel jsme ale zase my dostali o ten jeden gól víc. Proti Spartě už potřetí, což nás hrozně mrzí. Strašák toho prvního zápasu tady ale byl, dávali jsme si na to bacha. Nebylo to takové divoké, jako posledně.“

Je pro vás tedy bod spíše ztráta nebo zisk?

„Upřímně asi spíše zisk. První dvě třetiny od nás nebyly dobré. Ta první teda vůbec ne, pak se to trošku zvedlo. Sparta nás nepouštěla do šancí, vlastně skoro žádné tutovky jsme neměli. Nakonec jsme si pomohli přesilovkou.“

Oba inkasované góly padly po skvělých ranách do šibenice. Ten první padl na přední tyčku, dalo se tam z vašeho pohledu udělat něco jinak?

„Jak říkáte, bylo to na první tyčku, což je vždycky chyba gólmana. Druhá věc je, že jsem mu tam podle mě moc místa nenechal, ale on to trefil prostě dobře. Musím to mít ale pokryté. Místečko jsem tam prostě neměl nechat žádné.“

Taky u druhé rozhodující branky vám asi muselo zalehnout v uších, ne?

„Je to tak. Byla tam taková skrumáž před bránou. Obránce vystřelil, já jsem vůbec nic neviděl. Jenom jsem si kleknul a slyšel jsem, jak mi to prosvištělo okolo ucha do branky. Je to škoda. Ubráníme v prodloužení dvě minuty přesilovky čtyři na tři, vůbec je nepustíme to pásma a pak rozhodne taková laciná prasárna, když to tak řeknu.“

Ve třetí třetině jste vyjel za bránu rozehrát puk, místo toho jste si ale hezky ustlal. Co vám proběhlo hlavou?

„Usmál jsem se tomu. Byl tam čas, puk jsem si ještě stihl stáhnout. Je to vtipná chvilka, které se všichni zasmějeme. Jsem rád, že z toho nic nebylo.“

Sparta - Plzeň: Přesnou ranou od modré zavěsil puk pod břevno Blain a rozhodl, 2:1