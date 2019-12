Jágr o uzavření: Extraliga potřebuje zlevnit, nebo ji bude hrát 7 týmů | iSport.cz

Jaromír Jágr se srážce s Adamem Poláškem snažil vrátit do zápasu proti Spartě, bolesti mu to však nedovolily • Barbora Reichová / Sport

Je označován za klíčového hráče zákulisí, kde se připravuje přerod hokejové extraligy na uzavřenou společnost bez rizika pádu o soutěž níž. Mnohými je Jaromír Jágr vnímán jako hybná síla historické změny. On sám to vidí jinak. „O mě a Kladno nejde. Samozřejmě že chci hrát radši extraligu než první ligu, ale já tvrdím, že když ji neuzavřeme a tím pádem nezlevníme, hrozí, že za pár let ji bude hrát sedm týmů, ostatní na ni nebudou mít,“ říká pro iSport Premium kladenský útočník a vlastník Rytířů v jednom.

Chystal se na sobotní pozdně večerní privátní trénink na kladenském zimáku. Krátce před ním okomentoval některé své kroky, které činí ve snaze upravit chod extraligy tak, aby byla plně funkční. „Jsou to čistě moje názory. Chci jen poukázat, na čem je třeba zapracovat, co bychom měli brát v potaz, aby naše liga byla zdravá, aby fungovala a nikdo před sebou netlačil problém, který stejně jednou vybouchne,“ nastínil Jaromír Jágr.

Není to tak, že se snažíte měnit dějiny české nejvyšší soutěže?

„Rozhodně to tak není. O mě a o Kladno nejde, nebo jde snad nejmíň. Tady se jedná o důležitější věci, než je otevřená nebo uzavřená extraliga. O důležitější věci než je sportovní stránka.“

O jaké?

„O financování sportu, o nutné proměně nastavení financování extraligy. V tom je zakopaný pes. Já se bojím, že za stávající situace řada klubů na extraligu brzy nebude mít. Většina týmů jen čeká na dotace od jiných subjektů. Ekonomicky je to celé bublina, která dřív nebo později praskne. Nikdy si na sebe nevyděláte a jste životně závislý na příjmech jiných. V lize je třeba klub, který ohlásil útok na třetí, čtvrté místo, jenže najednou mu odchází jeden sponzor, město dává míň a jste rázem bez dvaceti milionů podpory. A horko těžko to lepíte, abyste nějak přežil. Co by se stalo s Chomutovem, kdyby se na jaře udržel? Šel by pryč z ligy kvůli dluhům hráčů?“

To je otázka, nejspíš by získal licenci ubezpečením, že má s bývalými hráči, jimž dluží, uzavřený pakt o splátkovém kalendáři.

„Dobře, ale pořád se na Chomutov dá dívat jako na nafouknutou bublinu. Jako na klub, který na extraligu finančně nemá, když hráčům dluží. To berte jen jako příklad. Ale za dva roky se do téže situace mohou dostat další kluby. Stačí, aby některé nyní stabilní a velké firmy vypověděly klubu sponzorskou smlouvu a je po srandě.