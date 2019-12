Uzdravený Růžička zářil: Střevní potíže? Oproti salmonele to bylo nic! | iSport.cz

Sparta - Třinec: Růžička se trefil podruhé v zápase, krásně mu nahrál Forman, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Nezdálo se, že byste byl nějak oslabený…

„Docela naopak, cítil jsem se dobře, hodně odpočinutý. Hlavně jsem si snažil zápas užít, teď jsou Vánoce, chodí hrozně moc lidí, což je super. Je nádhera hrát před takovou kulisou. Jsem rád, že jich přišlo tolik, táhli nás. Je super, že se to povedlo a mohli jsme jim dát takový dáreček.“

Byl jste po delší pauze hodně natěšený?

„Určitě. Po reprezentační pauze jsme šli na zápas s Plzní, ale udělalo se mi hrozně zle. Odsud přímo z haly jsem letěl domů, tři dny jsem ležel v teplotách a v křečích. Takže jsem rád, že jsem mohl teď už nastoupit. Těšil jsem se, ale zároveň jsem z toho měl trochu obavy, protože jsem jenom ležel tři dny, včera byl jenom kratší trénink. Byl jsem trochu ve stresu, jak to dopadne.“

Jak jste se cítil?

„Měl jsem střevní virózu, a bylo to šílený. Ale je pravda, že jsem si před půl rokem v Chomutově prošel salmonelou, a to musím říct, že ve finále mi tentokrát skoro nic nebylo. (usměje se) Oproti tomu, co bylo.“

Sparta - Třinec: Piskáčkovo nahození tečoval za Štěpánkova záda Růžička, 1:0

Co celkově říkáte na to, jak jste partii s mistrovským týmem zvládnuli?

„Bylo to hrozně vyrovnané utkání, podle mě jsme měli lepší první třetinu, kdy jsme tlačili, povedlo se nám dát gól. I když trochu šťastný, byla to jemná teč. Potom jsme dali góly z přesilovek, což asi rozhodlo. Ale pak bylo vidět, že Třinec je hrozně těžký soupeř, vsadil všechno na jednu kartu. Naštěstí nás podržel Machy (Matěj Machovský).“

Je pro vás důležité, že jste se oklepali po porážce v Liberci?

„Každá výhra je důležitá. Přes Vánoce je hrozně moc zápasů, je třeba pořád vyhrávat, bodovat. Minimálně by bylo dobrý vždycky nějaký vyzobat, jsme rádi, že teď to byly tři.“

Jak si užijete Vánoce?

„Máme nějaké volno, těším se. Budu to trávit s rodinou, malej už to dost vnímá, takže se těšíme. Doufám, že bude v pohodě. Nesmíme ale zapomenout, že nás pak čekají těžké zápasy. Teď si Vánoce tedy užijeme, každý je určitě bude mít hezký, ale musíme rychle zapomenout, protože už pětadvacátého máme trénink a šestadvacátého už jdeme na zápas s Kometou.“

Čím to, že se vám na Třinec tak daří? Porazili jste ho už potřetí v sezoně.

„Vůbec nevím. Do každého utkání jdeme stejně, je jedno, proti komu hrajeme. Na konci pak uvidíme, jestli splníme to, co jsme si před sezonou předsevzali, nebo ne.“

Proměnili jste dvě přesilovky, jak vás těší, že už vám opět jdou?

„Poslední zápas s Olomoucí, co jsem ještě hrál, byly opravdu špatný. Při pauze jsme je v naší přesilovkové formaci trochu potrénovali, sednuli jsme si, museli jsme si říct určité věci, protože předtím mi přišlo, že nikdo neví, co tam má dělat. Hledali jsme se jako bludní Holanďani. Řekli jsme si k tomu pár věcí, pak jsme přijeli na zápas, ale zase se nám to rozhodilo, protože jsem nehrál. Jsem rád, že nám to tam teď padlo, početní výhody vyhrávají zápasy.“

Spoluhráči natočili vánoční video, nazpívali Tichou noc. Jak se vám to líbilo?

„Neskutečný! Až bude další řada Česko Slovensko má talent, tak by to měli zkusit! Musíme je nějak nacpat na casting.“ (usměje se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:22. V. Růžička, 23:49. V. Růžička, 38:51. Forman Hosté: 20:43. Szturc, 52:25. Kundrátek Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Tomáš Dvořák, Jurčina, Kalina, Blain, Polášek, Piskáček, M. Jandus – Rousek, Sukeľ, Říčka – Smejkal, Tomášek, Řepík – Kudrna, Pech, Forman – Vitouch, V. Růžička, Pšenička. Hosté: Štěpánek (Kváča) – Gernát, Roth, D. Musil, M. Doudera, Zahradníček, Kundrátek, Haman – Dravecký, Marcinko, M. Stránský – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský, Polanský, Martynek – Hrňa, Novotný, Szturc. Rozhodčí Bejček, Hodek – Ondráček, Špůr Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 11 839 diváků