Pardubice posilují ofenzivu. Do Dynama míří Svačina a Jenyš z Komety | iSport.cz

Vladimír Svačina (uprostřed) míří do Pardubic • ČTK

Hokejisté Pardubic získali do týmu útočníky Vladimíra Svačinu a Pavla Jenyše z Brna. Oba se k Dynamu, které uzavírá extraligovou tabulku, připojí před sobotním tréninkem. Jenyš má vypomoci do konce ledna, Svačina až do konce sezony. Východočeši o nových posilách informovali na svém webu.