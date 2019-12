Pardubice trpí: výhry STOP, Kousal OUT. Je znát, že ho nemáme, mrzí Mikesku | iSport.cz

Klíčový faktor? Pardubicím chybí útočné eso. Robert Kousal se dostal do formy, v prosinci před reprezentační pauzou byl přesně tak dominantním hráčem, kterého si Dynamo přálo mít v sestavě. Na zápase s Hradcem byl ale jenom v hledišti, je na marodce. „Bojujeme se zraněními, šířkou kádru. Musíme na to nějak reagovat. Snaha se klukům upřít rozhodně nedá, ale hra nám nejde jedním směrem od všech pěti hráčů,“ hodnotil bitvu s Hradcem pardubický asistent Michal Mikeska.

V půlce prosince Pardubice porazily Spartu i Kometu, klíčový centr posbíral sedm bodů. A pak se všechno začalo točit zase pryč od Pardubic. Skončil trenérský štáb Radka Bělohlava, nastoupila trojice Milan Razým – Michal Mikeska, Petr Čáslava. Kousala moc dlouho k dispozici neměli. Hned ve druhém utkání se jim zranil. A začaly se nabalovat problémy. Pardubice už zase nevyhrávají, ze čtyř utkání mají jen dva body. „Kromě Roberta je mimo i Ondra Machala. Oba plnili svoji roli v posledních zápasech hodně dobře, na výkonu je strašně znát, že je nemáme,“ litoval Mikeska.

SESTŘIH: Pardubice - Mountfield HK 1:4. Razým s Dynamem nezvládl ani derby

Proti Hradci udělalo Dynamo tři hrubky, soupeř tři tutovky využil. Dostal se do vedení 3:0, které už se proti skvělému Marku Mazancovi zlomit nepodařilo. „Začínáme hrát, až když prohráváme, což je špatně,“ štvalo Látala. „Nedostáváme každý zápas o bůra, prohrajeme v prodloužení, jsou to většinou těsné výsledky. Někde jsme asi to štěstí urazili. Otázka je kde, ale není čas tady chodit se sklopenou hlavou. My zkrátka potřebujeme hrabat a urvat to,“ dodal.

Možná, že klíčové zápasy sezony čekají na Pardubice teď. V sobotu hrají v Olomouci, v pondělí 30. prosince hostí Vítkovice, které mají v tabulce nejvíc na kontakt. Kdyby jim odjely a pětibodová propast se zvětšila? Na poslední místo bude zase Dynamo přitlučené dlouhými hřebíky. „Asi se dá říct, že tyhle zápasy mají velký význam. Pro náš je tedy důležitý každý zápas, ale utkání s týmy kolem nás víc. Tam by měla být povinnost body sbírat,“ říká Látal. A když ne? Tak se modlit, ať se extraliga opravdu směrem dolů zavře. V Pardubicích ale prý spásu v podobě zrušení sestupu moc neřeší. „To jsou jenom zvěsti. Můžeme se o tom tady bavit, ale pro nás se nic nemění. I kdyby se soutěž zavřela a nikdo nepadal, tak přeci nechceš skončit poslední,“ zavrtěl hlavou Martin Látal.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50:14. J. Kolář Hosté: 24:39. Paulovič, 36:32. Cingel, 44:50. Dragoun, 58:13. Perret Sestavy Domácí: Kacetl (Kantor) – J. Kolář (C), T. Voráček, Eklund, Holland, Mikuš, J. Zdráhal, Nedbal – Kusý, Mandát (A), Tybor – Látal, R. Vlach, D. Kindl – Harju, Poulíček (A), M. Beran – Pochobradský, Matýs, Machač. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Cibulskis, Zámorský, Šalda, F. Pavlík (A), Rosandić, Nedomlel (A), Čáp, R. Pilař – M. Chalupa, Cingel (C), Smoleňák – Perret, Koukal, Jergl – R. Pavlík, Lev, Klíma – Dragoun, Paulovič. Rozhodčí Šír, Mrkva – Hlavatý, Tošenovjan Stadion enteria arena

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 30 13 9 1 7 100:71 58 2. Liberec 27 16 4 1 6 93:71 57 3. Plzeň 28 16 0 5 7 94:72 53 4. M. Boleslav 31 14 4 3 10 91:75 53 5. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 6. K. Vary 30 13 4 2 11 108:78 49 7. Brno 30 13 3 3 11 90:93 48 8. Mountfield 31 11 3 3 14 74:80 42 9. Zlín 30 11 2 3 14 90:95 40 10. Olomouc 30 10 3 3 14 69:85 39 11. Kladno 30 10 2 4 14 72:96 38 12. Litvínov 30 9 2 4 15 81:99 35 13. Vítkovice 30 6 6 4 14 71:103 34 14. Pardubice 30 7 1 6 16 68:102 29 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Pardubice - Mountfield HK: Výhru hostů pojistil do prázdné branky Perret, 1:4

Pardubice - Mountfield HK: Kolář tvrdou střelou snížil na 1:3

Pardubice - Mountfield HK: Dragoun si ve spolupráci s Jerglem vychutnal domácího brankáře, 0:3

Pardubice - Mountfield HK: Nehlídaný Cingel využil přihrávku zpoza branky a zvýšil na 0:2