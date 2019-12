Čiliak odchytal poslední zápas ve Zlíně. Loučení mě dojalo, přiznal | iSport.cz

Liberečtí Bílí Tygři se po výhře nad Litvínovem dostali do čela Tipsport extraligy • ČTK

Hradečtí hokejisté se radují z gólu do branky Sparty • Barbora Reichová / Sport

Poslední domácí zápas odchytal Marek Čiliak v dresu Zlína před svým návratem do brněnské Komety. Lepší konec si snad nemohl přát, vyprodané sedmitisícové hlediště stadionu Luďka Čajky skandovalo po skončení duelu s Kladnem "Marku, děkujem". Čiliak přispěl 22 úspěšnými zásahy k jasné výhře Beranů 6:0, vychytal tak nulu.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:51. M. Novotný, 11:05. Honejsek, 21:02. Okál, 43:15. Fořt, 57:12. Nosek, 59:55. Kubiš Hosté: Sestavy Domácí: Čiliak (Kašík) – Žižka, Nosek, Freibergs, Ferenc, Buchta, M. Novotný, Řezníček – Kubiš, Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Claireaux – Köhler, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Zajíc, Kehar, Zelingr, Barinka – J. Strnad, Melka, Redlich – Réway, Machač, Hovorka – Zikmund, Stach, Valský – O'Donnell, T. Kaut, Hajný. Rozhodčí Stadion

"Strašně moc mě to loučení s fanoušky dojalo. Jsem nadšený, jak mě přijali," řekl po utkání Čiliak, jenž do Zlína přišel na začátku října poté, co se zranila brankářská jednička Beranů Libor Kašík.

"Poznal jsem tady super lidi, od rolbařů až do posledního hráče v týmu. Chtěl bych poděkovat všem lidem okolo zlínského hokeje. Ten konec byl dnes opravdu neskutečný. A nula? To byl jen takový bonbónek," doplnil devětadvacetiletý gólman.

Zlín - Kladno: Zcela volný Kubiš přidal pečeť na jasnou výhru Beranů, 6:0

Když do Zlína přicházel, Berani se potáceli na dně tabulky, nyní jsou devátí. "Už je to tým, jak má být. Nakopl se. Věřil jsem od začátku, že půjdeme nahoru. Hrajeme teď skvěle, věřím tomu týmu. I po mém odchodu si zahrají předkolo play off," řekl přesvědčivě Čiliak.

Před návratem do Brna jej čeká ještě jeden duel v dresu Beranů - v pondělí v Liberci. "Když jsem šel v Plzni do brány, dal jsem si cíl tady vychytat ještě devět bodů. Teď mám šest," naznačil Čiliak, že by v pondělí měl opět být v brance Zlína. A znovu s velkou chutí vyhrát.

A co víc, už 5. ledna v novém kalendářním roce se může představit doma v barvách Komety právě proti Zlínu. "Bude to určitě těžké vzájemné utkání, Zlín mi zůstane v srdci. Bylo to tady opravdu výborné, ale všechno jednou končí. Nastavím si od 1. ledna hlavu na Kometu a půjdeme si za jediným cílem," zakončil Čiliak.

Zlín - Kladno: Nosek nekompromisní ranou od modré vyslyšel přání fanoušků, 5:0

Zlín - Kladno: Pěkná akce skončila čtvrtou brankou v síti hostů, zakončoval Fořt - 4:0

Zlín - Kladno: Ferencova bomba od modré zapadla až za Godlu, 3:0