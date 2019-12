SESTŘIHY: Hradec sesadil Spartu z trůnu, vládne Liberec. Vary - Plzeň 4:3p | iSport.cz

Kometa opět řádila v přesilovkách

Úvod zápasu patřil Kometě, která se do velké šance dostala již ve třetí minutě. Holík ale Svobodovu bránu těsně minul. Vítkovice to zkoušely především v přesilovkách, ale střelecky se nedokázaly prosadit.

Jak se mají hrát početní výhody demonstrovali domácí v rozmezí tří minut. Nejprve sice v oslabení ujel Lakatoš, jenže Vejmelka předvedl vynikající zákrok. Hra však pokračovala a po rychlé střele Muellera z kruhu neměl brankář Vítkovic šanci zasáhnout. Následovala další přesilovka, kterou důrazem na brankovišti zhodnotil Vincour - 2:0.

Druhá část hry mnoho hokejové krásy nenabídla. Vyprodaná DRFG arena čekala na pořádnou akci až do 28. minuty a hned z toho byla branka. Lakatoš vybídl zpoza branky Romana, který si najel mezi kruhy a přesnou střelou překonal Vejmelku.

Vzápětí mohl vrátit Kometě dvoubrankové vedení Mueller, ale sám před Svobodou ani nadvakrát neuspěl. Po polovině duelu měl obrovskou příležitost Holík, který upaloval od červené čáry sám na vítkovickou branku, jenže jeho střela šla kousek vedle pravé Svobodovy tyče.

Obraz hry se nezměnil ani ve třetí třetině. Kometa hrála aktivně a spoléhala na obranu. Měla však více ze hry a několikrát zahrozila. Především první formace Brňanů si dokázala vynutit velký tlak a několik střel. Dobrou ránu vyslal výborně hrající Mueller, následně i Zaťovič, stavem ale nepohnuli.

Skóre se neměnilo ani po akci Schleisse, který lehce zahákoval Orsavu, aby se posléze dostal do zakončení, Vejmelka jeho pokus pokryl. Hra se často kouskovala, což domácím vyhovovalo. Šest minut před koncem dostali svěřenci hlavního kouče Komety Libora Zábranského třetí přesilovku, tu však tentokrát využít nedokázali.

Definitivní podobu výsledku mohl dát tři minuty před koncem Kucsera, který ani nadvakrát neprocpal kotouč do poloprázdné vítkovické branky. To se povedlo v 59. minutě. Hosté zkusili hru bez brankáře, což se jim nevyplatilo. Za krátkou chvíli totiž uklidil kotouč do sítě Plekanec.

SESTŘIH: Kometa Brno - Vítkovice 3:1. O vítězství Brňanů rozhodly využité přesilové hry

Góly Domácí: 14:09. Mueller, 17:08. Vincour, 58:18. Plekanec Hosté: 27:10. O. Roman Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Malec, O. Němec (A), Pyrochta, Baranka, Gulaši, Svozil – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller – Vincour, Plekanec (A), L. Horký – Hruška, Rákos, Orsava – Dočekal, Kusko, Kucsera. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Kvasnička, Trška, Výtisk (C), R. Černý, Šidlík, D. Krenželok, T. Černý – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Š. Stránský, Razgals – Dej (A), R. Veselý, Mallet – Guman, T. Kubalík, P. Zdráhal. Rozhodčí Horák, Mrkva – Pešek, Malý Stadion DRFG arena Návštěva 7700 diváků

Nový lídr tabulky bodoval popatnácté v řadě

Domácí mohli hned v úvodu otevřít skóre, když v přečíslení uvolnil Lukeš Petružálka, ale jeho střelu Hrachovina vykopl pravým betonem. V šesté minutě se radovali hosté, kteří na dlouho uzamkli Vervu v jejím obranném pásmu a Maroszovu střelu od modré čáry tečoval před Honzíkem Musil. Zvýšit mohli Dlouhý a Šmíd.

Litvínov slavil vyrovnání v deváté minutě, kdy po Pavelkově přihrávce z pravé strany z úhlu překonal Hrachovinu kanadský obránce Kudla a ve 14. zápase v české extralize tak oslavil premiérovou branku. Více šancí měli následně domácí, ale v těch největších Jarůšek minul a Mahbod v 19. minutě trefil tyč.

Po 80 sekundách druhého dějství se domácí dočkali. Petružálek vyslal do úniku Lukeše, který prostřelil Hrachovinu mezi betony. Ve 25. minutě vyrovnal Lenc, jenž překonal Honzíka poté, co se k němu odrazil puk od zadního mantinelu po Graborenkově střele.

Za 28 sekund vrátil Litvínovu náskok Lukeš, který z pravého kruhu prostřelil libereckého gólmana pod vyrážečku. Za dalších 58 vteřin smazal ztrátu Bílých Tygrů z dorážky Špaček. V 37. minutě mohl otočit stav při první přesilové hře v zápase během pobytu Kubáta na trestné lavici Ordoš, jenže zamířil pouze do tyče.

Hosté se dočkali vedení při Říhově vyloučení, kdy se trefil z pravého kruhu Krenželok. Zvýšil náskok mohl Marosz, na druhé straně neuspěl Hübl. Domácí nedosáhli na vyrovnání při Maroszově prohřešku a dokonce ani při Krenželokově trestu na dvě plus dvě minuty. Velkou šanci neproměnil Lukeš, který netrefil v 58. minutě odkrytou branku.

Bílí Tygři bodovali popatnácté za sebou a díky skalpu Vervy jsou nyní na prvním místě tabulky.

Ohlasy trenérů

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Nejvíc nás trápí naše přesilovky, je to celou sezonu. Nedali jsme gól ani ze čtyřminutové přesilovky. Dokud to nezměníme, tak nad takovými soupeři nemůžeme vyhrávat."

Patrik Augusta (Liberec): "Bylo to velice vyrovnané utkání, které rozhodl jeden gól ve třetí třetině. Do půlky to byl hokej nahoru dolů, kdy šance střídala šanci a byla tam spousta brejkových situací. My jsme to do třetí třetiny malinko zatáhli a čekali jsme na jednu chybu. Podařilo se nám být produktivní v přesilovce. To rozhodlo zápas. První místo pro nás v tuto chvíli nic neznamená. Na konci prosince nikdo nikdy nic nevyhrál, extraliga je nesmírně vyrovnaná a každý může porazit každého. Pořád máme před sebou skoro půlku sezony. Je to hezké, ale je to úplně ta poslední věc, na kterou bychom se teď dívali."

SESTŘIH: Litvínov - Liberec 3:4. Vyrovnaný souboj dopadl lépe pro hosty, kteří se dostali do čela tabulky

Góly Domácí: 08:36. Kudla, 21:20. F. Lukeš, 24:31. F. Lukeš Hosté: 05:56. A. Musil, 24:03. Lenc, 25:29. D. Špaček, 43:12. L. Krenželok Sestavy Domácí: Honzík (Janus) – Jánošík (A), Ščotka, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Kubát, Baránek – Petružálek, V. Hübl (C), F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Kašpar, J. Mikúš, Hedberg – Jurčík, Válek, Trávníček. Hosté: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek, Kunst – Průžek, L. Hudáček, Lenc – A. Musil, Marosz, Ordoš – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – A. Dlouhý, Najman, D. Špaček. Rozhodčí Hradil, Šindel – Frodl, Komárek Stadion ZS Ivana Hlinky, Litvínov

Karlovy Vary - Plzeň 4:3p

SESTŘIH: Karlovy Vary - Plzeň 4:3p. Indiáni stáhli třígólové manko, z výhry v derby se však radovala Energie

Góly Domácí: 02:02. Raška I, 15:29. T. Rachůnek, 26:59. Koblasa, 63:49. Eminger Hosté: 30:18. Mertl, 35:38. Mertl, 53:37. Kantner Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Graňák (A), M. Rohan, Plutnar, D. Mikyska, Eminger, Šafář – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Černoch, Raška I, Osmík – Koblasa, Skuhravý (C), Kohout. Hosté: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Moravčík, Jank, L. Kaňák, Vráblík – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – Vracovský, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Pour, Indrák, Rob. Rozhodčí Hodek, Kika – Ondráček, Špringl Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5781 diváků

Rytíři stále bez Jágra vyhořeli venku posedmé v řadě

Kladno začalo na zlínském ledě lépe, dobrou možnost měl Valský, Čiliak chytající poslední domácí duel za Berany před koncem hostování z Brna však vytasil svůj beton. A pak už si přebrali slovo domácí. Nosek nejprve zazvonil na tyčku, v deváté minutě už ale propálil Godlu Novotný, načež za tři minuty zakončil parádní přesilovkovou kombinaci Honejsek. Berani byli do pauzy nadále lepším týmem, stav 2:0 už se ale neměnil.

To však neplatilo hned v úvodu prostředního dějství. Již po 62 sekundách pálil Ferenc a jeho ránu tečoval mimo dosah kladenského brankáře Okál. Jednoznačný tříbrankový náskok domácích byl ale vyprodanému Zimnímu stadionu Luďka Čajky málo a fanoušci nadále tlačili Berany do útoku. Gólovku měl třeba Fryšara, jenž naskočil z trestné lavice a směřoval sám na Godlu, toho ale nepřekonal.

Další skvělé možnosti si Zlín vytvořil při přesilovce, šance měli Nosek se Sedláčkem, ani oni ale neuspěli. Rytíři, na jejichž kontě bylo po dvou třetinách jen třináct přesných střelecký pokusů, byli téměř bezzubí. A když už se dostali k Čiliakovi, zlínský brankář byl jistý.

Domácí nepustili Středočechy do šancí ani ve třetí části. Čtvrté vítězství v řadě ještě pojistil ve 44. minutě Fořt, který zblízka zvyšoval na 4:0. Velký tlak Beranů neustupoval, domácí si hokej užívali, což pátým gólem dokumentoval krátce před koncem obránce Nosek. A aby toho nebylo málo, téměř se závěrečnou sirénou uzavřel skóre na 6:0 Kubiš.

SESTŘIH: Zlín - Kladno 6:0. Jednoznačný duel přinesl radost Beranům

Góly Domácí: 08:51. M. Novotný, 11:05. Honejsek, 21:02. Okál, 43:15. Fořt, 57:12. Nosek, 59:55. Kubiš Hosté: Sestavy Domácí: Čiliak (Kašík) – Žižka, Nosek, Freibergs, Ferenc, Buchta, M. Novotný, Řezníček – Kubiš, Fořt, J. Ondráček – Okál, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Claireaux – Köhler, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Zajíc, Kehar, Zelingr, Barinka – J. Strnad, Melka, Redlich – Réway, Machač, Hovorka – Zikmund, Stach, Valský – O'Donnell, T. Kaut, Hajný. Rozhodčí Stadion

Mountfield HK - Sparta 5:2

SESTŘIH: Mountfield HK - Sparta Praha 5:2. Hosté po překvapivě jasné prohře opouští první místo

Góly Domácí: 04:27. Perret, 12:31. Cingel, 25:00. Klíma, 31:45. Cingel, 57:07. M. Chalupa Hosté: 04:46. Dvořáček, 54:16. Smejkal Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Cibulskis, Zámorský, Šalda, F. Pavlík (A), Rosandić, Nedomlel (A), Čáp – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Perret, Koukal, Jergl – R. Pavlík, Lev, Klíma – R. Pilař, Dragoun, Paulovič. Hosté: J. Sedláček (Wolf) – Kalina, Blain, Polášek (A), Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Sukeľ, V. Růžička, Rousek – Kudrna, Pech, Forman – Dvořáček, Pšenička, Říčka. Rozhodčí Šír, Veselý – Lhotský, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5441 diváků

Olomouc - Pardubice 1:2

SESTŘIH: Olomouc - Pardubice 1:2. Dynamo slaví první vítězství pod trenérem Razýmem

Góly Domácí: 10:03. Klimek Hosté: 21:30. Harju, 42:02. Tybor Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), Jaroměřský, Švrček, Valenta (C), Vyrůbalík, Dujsík, Škůrek – Burian, Strapáč, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – J. Káňa, Kolouch, Olesz – Laš, Skladaný, Bambula. Hosté: Kacetl (Kantor) – J. Kolář (C), T. Voráček, Eklund, Holland, Mikuš, J. Zdráhal, Ivan – Svačina, Mandát (A), Tybor – Harju, Poulíček (A), Látal – Kusý, R. Vlach, D. Kindl – Pochobradský, Matýs, M. Beran. Rozhodčí Petr Lacina, Pavel Obadal – Ladislav Lučan, Milan Kis Stadion Zimní stadion Olomouc

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 28 17 4 1 6 97:74 60 2. Sparta 31 13 9 1 8 102:76 58 3. Plzeň 29 16 0 6 7 97:76 54 4. M. Boleslav 31 14 4 3 10 91:75 53 5. Třinec 31 15 2 3 11 101:82 52 6. K. Vary 31 13 5 2 11 112:81 51 7. Brno 31 14 3 3 11 93:94 51 8. Mountfield 32 12 3 3 14 79:82 45 9. Zlín 31 12 2 3 14 96:95 43 10. Olomouc 31 10 3 3 15 70:87 39 11. Kladno 31 10 2 4 15 72:102 38 12. Litvínov 31 9 2 4 16 84:103 35 13. Vítkovice 31 6 6 4 15 72:106 34 14. Pardubice 31 8 1 6 16 70:103 32 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup