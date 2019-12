Sparta znovu padla a počítá marody. Zase chybí hodně hráčů, štve Smejkala | iSport.cz

Mountfield HK - Sparta Praha: Cingelova dorážka znamenala rozdíl už tří branek, 4:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Mrzí hodně, že už se u vás nevyjímá v tabulce jednička?

„To neřešíme. Chceme hrát dobré zápasy, i když třeba někdy prohrajete, to se stane. Ale hlavní věc, která nás zajímá je, abychom odvedli poctivý výkon. A jestli jste teď první, nebo ne, na tom úplně nezáleží. Hlavní je být připravený na play off, abychom tam šli v nejlepší formě. Spíš nás štve, že s námi sem přijelo tolik našich fanoušků a my jim to nevrátili.“

V Hradci jste měli hlavně ve druhé třetině dost šancí. Tam se zápas zlomil, když soupeř odjel na 4:1 a vás vychytal Marek Mazanec?

„Je potřeba uznat, že jejich gólman chytal velmi dobře. Já tam měl taky šance, jenže poprvé jsem to netrefil, jak bych měl, podruhé mi to chytil. Nevím, schází nám v zakončení i štěstí. Řekli jsme si, že budeme důrazní, budeme se cpát do branky. Jenže nám tam vždycky něco chybí a soupeři tam spadne všechno.“

Mountfield HK - Sparta Praha: Jandus omylem nabil Chalupovi, který z úhlu trefil prázdnou bránu, 5:2

Vypadá to, že Spartě začíná chybět i něco vzadu, když v posledních dvou zápasech inkasovala celkem 10 gólů...

„To souvisí s tím, že nejsme dobří ani před naší brankou. Soupeři nás přetlačí a dorvou to tam. Tady je náš největší problém, z toho se musíme dostat a nenechat nikoho dorážet.“

Jak velkým problémem je pro Spartu marodka? Do Hradce jste jeli bez pěti hráčů, zápas pak nedohráli Kudrna s Kalinou.

„Je to nepříjemné, chybí nám zase hodně hráčů a připomíná to minulý rok, dohráváme zápasy pak i na tři pětky, beků taky už nemáme moc. Ale nikdo jiný nás z toho nedostane, i když je to těžký, musíme si pomoci sami.“

Co zásadního bude potřeba před dalším utkáním s Litvínovem změnit?

„Před zápasem jsme si říkali, že musíme být lepší před oběma brankami. No a stejně jsme dostali góly zase z předbrankového prostoru. Neřekl bych, že bychom nemakali. Je potřeba se vrátit asi zpátky na začátek, tvrdě pracovat, jinak to nepůjde. Litvínov má hodně dobrý tým, zvedá se. Rozhodně nás nečeká nic snadného. My budeme muset nějak lepit sestavu, zase to bude těžké. Každý hráč, který nám vypadne je strašně znát. Ale jak jsem už řekl, je to hlavně o nás, musíme si s tím poradit.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Sparta Praha 5:2. Hosté po překvapivě jasné prohře opouští první místo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:27. Perret, 12:31. Cingel, 25:00. Klíma, 31:45. Cingel, 57:07. M. Chalupa Hosté: 04:46. Dvořáček, 54:16. Smejkal Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Cibulskis, Zámorský, Šalda, F. Pavlík (A), Rosandić, Nedomlel (A), Čáp – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Perret, Koukal, Jergl – R. Pavlík, Lev, Klíma – R. Pilař, Dragoun, Paulovič. Hosté: J. Sedláček (Wolf) – Kalina, Blain, Polášek (A), Piskáček (A), Tomáš Dvořák, M. Jandus, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Sukeľ, V. Růžička, Rousek – Kudrna, Pech, Forman – Dvořáček, Pšenička, Říčka. Rozhodčí Šír, Veselý – Lhotský, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 5441 diváků