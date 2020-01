Rousek se bál zimy, pak rozsekl bitvu pod širým nebem: Sen každého kluka | iSport.cz

Před mimořádným zážitkem se obával jen dvou věcí: zimy a deště. Před utkáním se Lukáš Rousek s ostatními sparťany společně modlili, aby na fotbalovém stadionu Rudolfa Harbiga přestal liják, který Drážďany trápil během většiny soboty.

Měli štěstí, přestalo pršet zhruba půl hodiny před zápasem. „Díkybohu počasí vyšlo,“ ulevil si klenot Sparty, který prý nebojoval ani se zimou. Po celý zápas mu bylo teplo, obávaná kosa nepřišla a tak nebyl rozladěný při utkání s Vervou, které rozhodl.

Ve 49. minutě se rodák z Ostrova nad Ohří probojoval se svými spoluhráči do útočného pásma, kde za brankou litvínovského gólmana Jaroslava Januse získal kotouč a snažil se co nejrychleji zakončit. Po vynoření zpoza branky nemohl vystřelit a přihrávku někomu z parťáků mu zřejmě neumožnila obrana Severočechů. Rousek tak vzal situaci do vlastních rukou, udělal otočku o 180 stupňů na místo mezi kruhy, kde se najednou otevřel prostor a parádně dopravil puk za Janusova záda.

Litvínov - Sparta: Rousek dostal prostor a prostřelil Januse, 1:3

„Je to krásný pocit. Už jenom to, že jsme vyhráli pod širým nebem a v takové skvělé atmosféře. To nezažijete každý den. Když navíc získáte tři body, tak je to samozřejmě super,“ neskrýval radost Rousek. Na zápase pod širým nebem byl zaskočen pouze jen z postupně odcházejících německých fanoušků, kteří pozvolna opouštěli svá místa v průběhu druhé třetiny. Atmosféra i tak prý díky podpoře českých diváků měla pořádné grády.

A co z vydařeného večera Rouskovi utkvělo nejvíce v paměti? „Všechno! Atmosféra, připravenost celé akce, a že nás Litvínov pozval na takový zápas. Snad pro každého kluka je snem si zahrát utkání pod širým nebem,“ líčil hráč vybraný v posledním draftu NHL Buffalem ze 160. pozice. Díky vítězné trefě z Drážďan je Rousek se 13 góly druhým nejlepším střelcem Sparty. O jedinou trefu má navrch jen kapitán Michal Řepík.

SESTŘIH: Litvínov - Sparta 2:3. Rekordní Open Air pro Spartu, rozhodl Rousek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:21. Ščotka, 54:22. Jarůšek Hosté: 23:48. Košťálek, 46:15. V. Růžička, 48:16. Rousek Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – Jánošík (A), Ščotka, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Baránek, Kubát – Petružálek, V. Hübl (C), F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Kašpar, Gerhát, Hedberg – Jurčík, Válek, Trávníček. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Košťálek, Tomáš Dvořák, Polášek, Piskáček (A), Kalina, Blain, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Říčka, Pech (A), Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Hodek, Šír – Tošenovjan, Jelínek Stadion Rudolf-Harbig-Stadion, Drážďany • Utkání Open Air