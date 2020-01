Jandač o Open Air, KHL i Spartě: Ať to zkusí vyhrát a mají klid | iSport.cz

PŘÍMO Z DRÁŽĎAN | Se zápasy pod širým nebem má bohaté zkušenosti. Bývalý reprezentační kouč Josef Jandač zažil na střídačce Pardubic či Sparty dva vítězné duely Open Air. Nyní dorazil i na bitvu v Drážďanech mezi Litvínovem a Spartou (2:3), zápas na tamním fotbalovém stadionu ale sledoval už jen jako divák. „Rád na to vzpomínám, ale fanoušci skoro nic nevidí. Pro hráče je to sice zážitek, ale dost náročný,“ řekl zkušený trenér, který je momentálně bez angažmá během extraligového utkání v Německu.

Jak osobně vzpomínáte na absolvovaná utkání pod otevřeným nebem?

„Vzpomínám na to v dobrém a rád. Byl jsem na střídačce, hru jsem měl z první ruky. Pro mě to žádná výrazná změna nebyla. Divák toho ale zřejmě moc nevidí. Na ledě nehraju, pro hráče to však musí být těžší.“

Byl jste překvapený, když se k vám dostalo, že se extraligový zápas pod otevřeným nebem odehraje za hranicemi?

„Neříkal jsem na to vůbec nic. Bylo mi to jedno. Je to poprvé, kdy české kluby hrající relativně blízko za hranicemi, vyjely ven. Jestli k tomu přispěla nějaká spolupráce Drážďan a Litvínova, tak proč ne. Jde o čísla, ekonomiku… O nic jiného nejde. Jestli se dobře propočítali a dohodli se, můžou z toho profitovat. Myslím si, že pro Litvínov je to momentálně horší v tom, že jsou v průseru a v podstatě tady vůbec nemají výhodu domácího prostředí. Kdyby se to hrálo v Litvínově, tak by to bylo pro Spartu možná daleko těžší. Pro oba týmy je to ale téměř stejný. Takové zápasy se navíc domlouvají dlouho dopředu a nevíte, v jaké situaci se budete nacházet.“

Jsou pro vás zápasy Open Air něčím speciální?

„Jedině, když doma kluk řve, tak si to pustíme. Nedávno, když bylo Winter Classic v Dallasu… V televizi díky kamerám ještě docela dobře vidíte ten hokej, když ho přiblíží, ale nechápu lidi, kteří tam přišli. Na co vlastně? Co můžou vidět? Je to strašně daleko. (usmívá se) Samozřejmě osmdesát tisíc diváků je paráda, ale fanoušek nemůže vůbec nic vidět.“

Myslíte, že podobný problém měli i fanoušci při Open Air bitvách, které jste absolvoval s Pardubicemi a Spartou?

Když jsme před devíti lety hráli venku s Pardubicemi, tak tam bylo špatně vidět. Taky se hrálo daleko od tribun, které navíc nebyly tak vysoké. Myslím si, že pro diváky to nebyla žádná sláva. V Brně to nebylo špatný, tribuny byly docela kolmý a blízko. Jen škoda, že zamrzlo plexisklo kvůli hrozný zimě. S Pardubicemi nám sněžilo.“

V Drážďanech pro změnu pršelo…

„To si nevyberete. Patří to k tomu. Je to show, pro lidi to může být zajímavé. Možná i ekonomicky, když se to dobře udělá. Nevidím do čísel, ale možná se tím dá pokrýt část rozpočtu, když se to uchopí do více zápasů a udělá se to šikovně. Musí si spočítat, co jde a naopak nejde. Počasí prostě neovlivníte. Myslím si, že hráči budou vždycky říkat, že je to super úžasný zážitek, ale to jsou takové ty otevřené kecy do novin. Ne u všech hráčů, ale realita bude jiná. Podmínky jsou různé. Změní se světlo, vnímáte prostor trochu jinak a najednou se s někým srazíte, máte utržené koleno a je po srandě.“

Sparta má dobře rozjeto, případný návrat neřeším

Na extraligovém Open Air se znovu představila Sparta, aktuální lídr tabulky. Sledujete počínání svého bývalého týmu?

„Viděl jsem je v několika zápasech a líbili se mi. Když se dostali v tabulce nahoru, je vidět, že takové ty poslední nevydařené roky, se promítají na psychice hráčů. Od Sparty se pořád očekává, že bude hráč nahoře. Když pak hraje nějaké osmé, desáté místo, tak se řeší víc než kterýkoliv jiný tým. Myslím, že se hráči trochu víc uklidnili, jsou uvolněnější, i hlava je taková čistější. Další věc je určitě kvalitní posílení. Udělali dobrý hráče, kteří zaplaťpánbůh hrají. Dobře jim chytají oba gólmani, to je taky základ, nejen pro Spartu. Řekl bych taky, že konkurence okolo Sparty není tak silná jako dřív. Mají to nyní rozběhnuté dobře.“

Co bude pro Spartu důležité do klíčové fáze sezony?

„Minulou sezonu jsem Spartu v podstatě nesledoval. Vím ale, že byli chvíli nahoře, a pak je čekal sešup dolů. Sparta je teď první, nechci říkat, že už mají jisté play off, ale jejímu hernímu rozpoložení by vyřazovací část neměla utéct. Je potřeba to dobře naladit, načasovat a hlavně aby se jim vyhýbala zranění. Poslední dobou to s nimi vždycky trochu zamávalo. Kvapil je mimo. Jurčina, který jim hodně pomohl, vypadl. Buchtele by si už mohl vystavit nějaký invalidní průkaz, protože za poslední roky toho moc nenahrál. U Daniela Přibyla je to velká otázka. Nevím, jestli se někdy vrátí, ale mrzí mě to za něj. Měl jsem ho rád ve Spartě.“

Na konci sezony vyprší smlouva trenérovi Uwemu Kruppovi. Přemýšlel jste o případném návratu do Sparty?

"Ne... Nad tím teď vůbec nepřemýšlím.. Myslím si, že to tam mají dobře rozjetý, tak ať to zkusí vyhrát a mají klid. Vůbec to neřeším."

Po rychlém konci v KHL, který přišel po prvních třech zápasech si dáváte pauzu. Řešíte nějaké nabídky, nebo návrat na lavičku počká do příští sezony?

„Musím tedy říct, že něco otevřeného tam tuto sezonu pořád je, ale jestli se mi bude chtít, tak spíš od příští sezony. Pochopitelně do toho něco může přijít. Nejsem zastánce toho, abych tvrdil, že se vrátím stoprocentně od příští sezony. Může se taky stát, že třeba vůbec. Nemám nikde podepsáno a momentálně nic neřeším. Když se sejdou okolnosti až tak, že o mě někdo bude mít zájem a sám ucítím, že to má smysl, tak do toho třeba půjdu. Pokud k tomu nedojde, nemám problém se na hokej znovu pěkně dívat.“

Jak se s odstupem času ohlížíte za zkušeností v Magnitogorsku?

„Pro mě to bylo po všech směrech výborný. Komplet nová zkušenost, vřele doporučuji každému, aby si to vyzkoušel. Celkově mi to pomohlo, změnil jsem prostředí, udělal jsem takový ten velký krok, u kterého jsem dlouhou váhal. Jediný negativum bylo, že jsem byl odloučen od rodiny. Ono to tam ale tak rychle utíká, že se to dá nějak přežít. Jsem opravdu rád za toto angažmá. Tři zápasy ze současné sezony ani nemá cenu komentovat.“

Takový typický konec na ruský způsob, nebo ne?

„Nevím, jestli typický pro Rusko. Tohle bylo úplně atypický snad i na jejich poměry. (usmívá se) Nevím, co k tomu víc říct. Tam se prostě už jen čekalo na Vorobjova. (Ilja Vorobjov, současný trenér Magnitogorsku) Ten konec jsem zkrátka nepochopil. Všechno zlý je ale vždycky k něčemu dobrý. Odpočinek mi pomohl dívat se na to trošku z nadhledu a zapracovat na sobě. Mám nějaké podnikání s kolegou, takže to teď dávám dohromady a také si jdu občas zahrát fotbal nebo tenis. Mám na to čas a zdraví relativně drží.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:21. Ščotka, 54:22. Jarůšek Hosté: 23:48. Košťálek, 46:15. V. Růžička, 48:16. Rousek Sestavy Domácí: Janus (Honzík) – Jánošík (A), Ščotka, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Baránek, Kubát – Petružálek, V. Hübl (C), F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl (A), Jarůšek – Kašpar, Gerhát, Hedberg – Jurčík, Válek, Trávníček. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Košťálek, Tomáš Dvořák, Polášek, Piskáček (A), Kalina, Blain, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Říčka, Pech (A), Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Hodek, Šír – Tošenovjan, Jelínek Stadion Rudolf-Harbig-Stadion, Drážďany • Utkání Open Air