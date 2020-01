Kašík přechytal Čiliaka. Vyhrál jsem na D'Artagnana, usmál se gólman Zlína | iSport.cz

Několikrát si počíhal na kanonýra Petera Muellera, jenž mu paradoxně dal gól z nešance, kdy se k němu vrátil puk po nepovedené přihrávce na Tomáše Plekance. Ani trefa na 2:1 v 55. minutě hosty nezlomila a Libor Kašík dotáhl Berany k triumfu. Šestému v posledních sedmi partiích. „Chytalo se mi skvěle. Asi jsem necítil tlak od domácích fanoušků,“ usmál se.

Začátek byl pro vás hororový, dvakrát jste šli do oslabení a soupeř měl velký tlak. Jaké to bylo?

„Oslabení jsme odehráli skvěle. Kometa se do úplně vyložených šancí v první třetině nedostala. Kluci mi strašně moc pomohli. Možná nás právě tohle nakoplo. V Česku to většinou chodí tak, že když máte několik vyloučených, pak se to srovnává. Věřili jsme, že můžeme dostat nějakou přesilovku i my a využijeme ji. Chvilkama jsme tahali za kratší konec, ale kluci pořád bojovali. Proti Kometě hrají skvěle. Jestli jim její hra vyhovuje, těžko říct. To já nevím. “

Obě branky Komety padly po smolných odrazech pro vás. To zamrzí, co?

„Všechno nemůže být tak, jak si člověk naplánuje. Při prvním gólu vyplaval sám hráč na střelu (Filip Pyrochta). Přihrával, prvního hráče jsem ještě stíhal, ale odrazilo se to ke druhému. Na to už jsem byl krátký, on (Jan Hruška) už to měl jednoduché. Pak jsme zaspali hned zkraje druhé třetiny. Malinkou nepozornost tak kvalitní soupeř jako je Brno využije.“

Jak moc to bylo prestižní proti Markovi Čiliakovi?

„Ne, že bych byl přehecovaný. S Márou jsme teď tři měsíce trénovali. Je to skvělý kluk, je s ním sranda. Nějaké pošťuchování tam bylo, určitě jsem chtěl vyhrát. Říkal jsem mu, že jsem vyhrál na D'Artagnana. Dvakrát jsem to tam stejně vypíchl.“

Honejsek s Dufkem dali vašemu nedávnému kolegovi dva podobné góly mezi nohy. Záměr?

„Já jsem taky dostal dva góly. Někdy je výhoda, když gólmana znáte, jindy je to svazující. Je to vabank. Já jsem si před nájezdy říkal, ať to všechno chytím.“

Vítězný nájezd proměnil bravurně zadák David Nosek. Váš tajný trumf?

„Dal to nádherně, s přehledem. Přesně, jak to má být. Do bekhendu pod víko. Neskutečně zakončené. Ale vždycky když jede na mě, brblá. Asi proto, že už ho znám.“

Jak vám bylo po Muellerově šťastné trefě na 2:1 pět minut před koncem?

„V zápase jsem mu to několikrát chytl. Člověk z toho má radost, on je skvělý střelec. Měl spoustu příležitostí. Pak se dostal po odrazu na bekhend. Podle mého to chtěl dávat pod víko, ale zvrtlo se to nad beton. Taková žabka se strašně blbě čte a chytá.“

Už jste po zranění v top formě?

„Nechci to zakřiknout, ještě mám před sebou spoustu práce. Už se těším, jak si tu ortézu sundám úplně a budu chytat úplně v klidu. Když jsem to zkoušel bez ní, cítil jsem, že to mám volné. Možná je to jen o pocitu v hlavě.“