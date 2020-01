SESTŘIHY: Dynamo s Kladnem po boji z 0:3 na 3:3 bere bod. Zlín dál trápí Brno | iSport.cz

Brněnský zmar proti Beranům prodloužil matador Nosek

Domácí vstoupili do zápasu velmi aktivně a v úvodních deseti minutách prakticky nepustili soupeře na útočnou polovinu. Z velké převahy ale nic nevytěžili, šance Zaťoviče i Muellera zlikvidovala obrana Beranů v čele s gólmanem Kašíkem.

Zlín zahrozil až v závěru prvního dějství, ale bombu Okála i pokusy Dufka a Honejska pochytal Čiliak, který jako host z Brna hájil zlínský dres ještě před týdnem.

Skóre otevřel hned v první minutě druhé třetiny Hruška, když zužitkoval křížnou přihrávku Pyrochty. Stavidla útočného hokeje se ovšem nijak neotevřela, na ledě se odehrával tuhý boj o každý metr. V domácím dresu byl dvakrát blízko svému prvnímu ligovému gólu mladý obránce Svozil, ovšem Kašík byl vždy na místě.

Zlín se dočkal opět až v závěru. Nejprve Šlahař spálil vyloženou šanci zblízka, ale vyrovnání přišlo po chybě brněnského obránce Pyrochty, po které nájezd na Čiliaka proměnil Dufek.

Třetí třetina se nesla v opatrném duchu na obou stranách s cílem nedostat gól. Po střele Horkého byl k němu blízko při dorážce Hruška i Plekanec. Ten nakonec rozjel akci, na jejímž konci byl střelec Mueller, jehož gól ale nebyl vítězný, neboť těsně po konci zlínské přesilovky prostřelil Čiliaka Okál a vynutil prodloužení.

V něm se nerozhodlo a na řadu přišly samostatné nájezdy, v nichž uspěli tři střelci Zlína (Dufek, Honejsek, Nosek) a jen dva z Komety (Zaťovič a Kusko).

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "Měli jsme výborný začátek, ale nedali jsme v něm bohužel žádný gól. Zlín srovnal hru, troufám si říct, že jsme pak byli aktivnější, měli jsme šance i brejky, ale ujala se až střela Muellera. Jenže pak jsme pustili soupeře do přesilovky, kterou jsme dobře odbránili, ale nešťastný odraz puku nahrál soupeři na vyrovnání. Za aktivitu jsme chtěli druhý bod, ale na to se nehraje, Zlín zvládl líp nájezdy. My jsme trochu zklamaní, ale bylo to výborné utkání a mrzí nás, že jsme jej nedotáhli do vítězného konce."

Robert Svoboda (Zlín): "Viděli jsme dnes vynikající zápas, ve vysokém tempu, ve výborné kulise. Důležité pro nás bylo, že jsme přežili začátek a přesilovky domácích. Podržel nás Kašík, ozdobou utkání byli oba brankáři. My jsme vyrovnali z přesilovky, které nám teď jdou. Nájezdy jsou vždy loterie. Zápas se musel divákům líbit."

SESTŘIH: Kometa Brno - Zlín 2:3sn. Kašík svými zákroky dnes dopomohl ke dvěma bodům pro svůj tým

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 20:53. Hruška, 51:30. Mueller Hosté: 35:49. Dufek, 55:00. Okál, . Nosek Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, Mlčák, Pyrochta, Forman, Gulaši, Svozil, Malec (A) – Zaťovič (C), Plekanec (A), Mueller – Orsava, Hruška, Vincour – Kusko, Rákos, Kucsera – Plášek ml., Střondala, L. Horký. Hosté: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Hamrlík – Köhler, Fořt, Kubiš (A) – Okál, Honejsek, Šlahař – Dufek, Fryšara, Claireaux – Popelka, P. Sedláček, Pšurný. Rozhodčí Jeřábek, Kubičík – Bryška, Rampír Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Wolski při skvělé premiéře řídil obrat Ocelářů

Oceláři se kvůli účasti na Spenglerově poháru v Davosu, kde dokráčeli až do finále, představili v extralize poprvé od 22. prosince. Z turnaje si také přivezli novou akvizici Wolskiho, který tam po konci angažmá v Kunlunu v KHL vypomáhal Ambri-Piottě.

První větší příležitost měl domácí Gríger, který přesnou nahrávku Rachůnka tečoval jen do Kváčovy náruče. Na druhé straně se dostal do šance Michal Kovařčík, ale Filip Novotný byl na jeho tvrdou střelu připraven.

V polovině první třetiny se ve vlastním oslabení po chybě Rachůnka dostal k puku na červené čáře Martynek, ale i jeho samostatný únik zlikvidoval karlovarský gólman. Potom ukázal Rachůnek své ofenzivní kvality a v 17. minutě v přesilové hře z levého kruhu prostřelil Kváču.

Ve druhém dějství se projevila síla Ocelářů, kteří začali soupeře přehrávat. Jen díky Novotnému, jenž postupně nadvakrát zlikvidoval nebezpečnou střelu Szturce, šanci Galvinše a bombu agilního Michala Kovařčíka, drželi domácí těsné vedení až do 38. minuty. V té ale střelou od modré čáry vyrovnal Ondřej Kovařčík.

Ve třetí třetině se snažily oba týmy hrát bez chyby, ale i přesto si šanci k vítězné brance několikrát připravila agilní formace Michala Kovařčíka a na druhé straně nadvakrát z bezprostřední blízkosti nepřekonal hostujícího gólmana Gríger.

V prodloužení nejdříve Roth nastřelil tyč a poté byl za vyseknutí hole vyloučen Polák. Přesilovku čtyř proti třem využil po krásné individuální akci Wolski.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Třinec 1:2p. Vyrovnaný souboj rozhodl pro Oceláře při premiéře Wolski

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:45. T. Rachůnek Hosté: 37:08. O. Kovařčík, 63:40. Wolski Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Graňák (A), M. Rohan, Plutnar, D. Mikyska, Eminger, Šafář – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – V. Polák, T. Mikúš, O. Beránek – Černoch, Raška I, Vondráček – Koblasa, Skuhravý (C), Kohout. Hosté: Kváča (Štěpánek) – M. Doudera, Kundrátek, D. Musil (A), Galvinš, Zahradníček, Roth, M. Adámek – Dravecký (A), Wolski, M. Stránský – Martynek, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (C), Novotný, Szturc – Hrňa, Polanský, Chmielewski. Rozhodčí Mrkva, Kika – Pešek, Malý Stadion Návštěva 3932 diváků

Liberecký návrat na vítěznou vlnu rozhodly přesilovky

Domácí začali zostra a v první gólové šanci se objevil Hanousek, Konrád ale předvedl výborný zákrok lapačkou. Poradil si také s šancí Vlacha. V šesté minutě už Bílí Tygři dostali do vedení. Hudáček zachytil Švrčkovu chybnou rozehrávku a krásnou přihrávkou našel Lence, který střílel do zcela odkryté branky.

Poté se osmělili také hosté a Hrachovina měl plné ruce práce s šancí Knotka. Liberecký brankář si následně poradil také s akcí Kořenka. V závěru první třetiny byli Hanáci blízko vyrovnání, Klimek však v obrovské šanci trefil pouze tyč.

Do druhé dvacetiminutovky vstoupili aktivněji Olomoučtí a Hrachovina musel řešit hned několik ošemetných situací. Tlak Hanáků však přibrzdil Klimkův faul a Severočeši nabídnutou možnost využili. Marosz se protáhnul kolem hrazení, posunul kotouč na Krenželoka, který viděl ještě lépe postaveného Musila a ten pohotovou ranou bez přípravy poslal Liberec do dvoubrankového vedení.

Třetí branku domácích mohl přidat hned vzápětí Hudáček, Konrád ale svůj tým podržel. Na druhé straně zahrozil Káňa, jehož rána se otřela o pravou tyč Hrachovinovy branky. Olomouc si poté zahrála v početní výhodě, k vážnějšímu ohrožení liberecké branky se ale nedostala.

Přesilovku měli na startu třetího dějství také domácí a vedlo se jim o poznání lépe. Po křížném pasu Hudáčka zvýšil na rozdíl tří branek Bulíř. Hosté mohli snížit z rychlého protiútoku, se střelou Knotka i dorážkou Olesze si ale poradil Hrachovina. Na libereckého brankáře si nepřišel ani z mezikruží střílející Nahodil.

Olomouc se i nadále snažila vstřelit kontaktní gól a pět minut před závěrečnou sirénou sáhla dokonce ke hře bez brankáře. Proti střele Dujsíka ale Hrachovinovi potřetí v utkání pomohla branková konstrukce. Poté už se ale hosté kýženého gólu dočkali, Káňovu střelu doklepnul za bezmocného Hrachovinu důrazný Klimek. Na konečných 4:1 ale upravil trefou do opuštěné branky Ordoš.

SESTŘIH: Liberec - Olomouc 4:1. Lenc a Hudáček řídili vítězství Tygrů

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:16. Lenc, 27:09. A. Musil, 43:15. Bulíř, 59:57. Ordoš Hosté: 58:14. Klimek Sestavy Domácí: Hrachovina (Schwarz) – Knot, Šmíd (A), T. Hanousek, Derner, Graborenko, Kunst, Buchtela – Birner (A), Bulíř, Průžek – Marosz, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Ordoš. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, A. Rutar – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – Olesz, J. Knotek (A), Skladaný – Laš, J. Káňa, Kořenek. Rozhodčí Lacina, Úlehla – Jindra, Zíka Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 102 diváků

Ostravané dráždili Indiány, Gulaš má už 29 gólů

Do utkání vstoupili aktivněji domácí. Ránu exvítkovického Zdráhala ještě stačil gólman Svoboda vyrazit, ale v osmé minutě už při plzeňské přesilovce uspěl ranou z pravého kruhu bez přípravy Rob. Za chvíli po chytré Kracíkově zadovce z dobré pozice neskóroval Pour a udeřilo překvapivě na druhé straně. Po zaváhání domácí obrany ve 13. minutě vyrovnal po samostatném úniku Roman na 1:1.

Indiáni odpověděli náporem, ale hosté přečkali šance Poura a Koldy. V 15. minutě naopak při vyloučení Čerešňáka pohotovou dorážkou Lakatoš dokonal obrat. Následně sice pálil z mezikruží volný Gulaš nad, ale 55 vteřin před koncem první třetiny vyrovnal na 2:2 bekhendem Kantner.

Po pauze dokázal vleže překazit forhendovou kličku před brankou volnému Gulašovi Svoboda a za chvíli po skončení plzeňské přesilovky jeho protějšek Frodl zlikvidoval sólo Veselého. Hosté směrem dopředu výrazně přidali a Razgals v polovině utkání zahrozil po objetí branky.

Vítkovické vzepětí ukončil faulem Šidlík a ve 33. minutě početní výhodu využil střelou švihem Gulaš. Následně hosté přečkali přečíslení tří na jednoho i gólovou příležitost Roba. Zlomila je až nedisciplinovanost Kubalíka, jehož trest potrestal dorážkou do odkryté branky na 4:2 opět kanonýr Gulaš.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky navíc Čerešňák s přispěním soupeře skóroval od modré čáry. Tříbrankový náskok domácí ukolébal a ve 46. minutě potrestal zaváhání v rozehrávce přesnou střelou pod břevno Lakatoš. O necelé čtyři minuty později dokonce po rychlé akci Schleiss švihem z levého kruhu snížil na 4:5. Nadějí na srovnání si poté během vlastní přesilovky hosté uťali trestem za příliš mnoho hráčů na ledě a Němec po spolupráci s Kantnerem upravil na konečných 6:4.

SESTŘIH: Plzeň - Vítkovice 6:4. Hosté šli rychle do vedení, pak je domácí přestříleli

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:15. Rob, 19:05. Kantner, 32:53. Gulaš, 37:21. Gulaš, 42:13. Čerešňák, 53:00. V. Němec Hosté: 12:40. O. Roman, 14:49. Lakatoš, 45:38. Lakatoš, 49:17. Schleiss Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Vráblík, Jank, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, Kracík, Pour – Rob, V. Němec, Kolda – Straka, Kodýtek, Eberle. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Kvasnička, Trška, Výtisk (C), R. Černý, Šidlík, D. Krenželok, Bodák – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Š. Stránský, Indrák – Dej (A), R. Veselý, Mallet – T. Kubalík, Werbik, Razgals. Rozhodčí Pražák, Svoboda – Brejcha, Komárek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 6023 diváků

Kladno ukončilo bídu venku, ale ztratilo třetí bod

První třetinu provázela střelecká převaha Pardubic. Zatímco ale hostující gólman Godla zůstal během ní neprůstřelný, jeho protějšek Kacetl si připsal jen tři úspěšné zákroky a zároveň dvakrát inkasoval.

Do vedení výrazně pomohl Středočechům velkou chybou Eklund, když za vlastní brankou přenechal naslepo puk místo jednomu ze spoluhráčů O'Donnellovi, ten si vybruslil před brankoviště a otevřel skóre. Jen 1,1 sekundy před přestávkou pak Melka "žabkou" napříč útočným pásmem našel při přesilovce Stacha, jenž zacílil dokonale přesně pod horní tyčku.

Hned v úvodu druhé části měl velkou šanci Vlach, Godla se štěstím zasáhl, následně selhali z dobrých pozic i Tybor a Svačina. Mandát pak nedokázal dostat za Godlovými zády puk do prázdné branky, naopak ve 25. minutě Melka v signalizované výhodě chytře zakončil mezi Kacetlovy betony a s domácími to vypadalo bledě.

K rezignaci měli ale hokejisté Dynama daleko. Už ve 28. minutě jim navíc dodal novou porci energie Zdráhal, když v přesilovce snížil. Po polovině základní doby se Melka dostal do sóla, jenže tentokrát měl navrch Kacetl. Vzápětí rozjásal většinu zaplněných tribun Poulíček. Kindlovi nesedla pár sekund před druhou sirénou rána z kruhu do odkryté branky, Godla stačil díky skoku plavmo zasáhnout.

V závěru druhé třetiny dostali Pardubičtí díky Godlově trestu k dispozici půl minuty přesilovky pět na tři, z níž si přenesli většinu do třetího dějství. Dvojnásobnou početní výhodu sice nevyužili, ale pak při hře pět na čtyři Mandát snadno usměrnil kotouč za Godlova záda po krásné Mikušově přihrávce a bylo vyrovnáno.

Na konci 49. minuty Mandát zakončoval přečíslení dvou na jednoho s Tyborem, poskakující puk při střele do odkryté branky ale nezasáhl dobře. Ve zbytku základní doby bylo už patrné, že žádný z týmů nechce končit s prázdnýma rukama. I proto dospěl zajímavý duel až do prodloužení.

V něm měl rozhodnutí na holi Strnad, jenže nedal. Rytíři smutnit nemuseli, na začátku 64. minuty rozhodl o jejich vítězství Austin, který ukončil bídnou sérii sedmi venkovních porážek v řadě.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:39. J. Zdráhal, 32:36. Poulíček, 40:59. Mandát Hosté: 13:15. O'Donnell, 19:58. Stach, 24:54. Melka, 63:02. Austin Sestavy Domácí: Kacetl (Kantor) – J. Kolář (C), J. Zdráhal, Eklund, T. Voráček, Mikuš, Ivan, Hrádek – Svačina, Mandát (A), Tybor – Machala, Harju, D. Kindl – Látal, Poulíček (A), Blümel – Kusý, R. Vlach, Jenyš. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka (A), Zajíc – J. Strnad (C), Vampola, Redlich – Zikmund, Machač, Hovorka – Melka, Stach, Š. Bláha – O'Donnell, T. Kaut (A), Hajný. Rozhodčí Hradil, Šindel – Frodl, Špringl Stadion enteria arena Návštěva 9357 diváků

Extraliga v Drážďanech: Mega show pro 30 tisíc lidí. Jak si večer užili fanoušci?

SESTŘIH: Litvínov - Sparta 2:3. Rekordní Open Air pro Spartu, rozhodl Rousek

Z V VP PP P Skóre B 1. Sparta 34 16 9 1 8 118:85 67 2. Liberec 31 19 4 1 7 103:78 66 3. Plzeň 32 17 2 6 7 109:84 61 4. Brno 34 15 3 5 11 105:100 56 5. Třinec 32 15 3 3 11 103:83 54 6. M. Boleslav 32 14 4 4 10 93:78 54 7. K. Vary 34 13 5 3 13 117:97 52 8. Zlín 34 13 3 3 15 104:100 48 9. Mountfield 33 12 4 3 14 81:83 47 10. Kladno 34 11 3 5 15 81:109 44 11. Olomouc 34 10 4 4 16 77:97 42 12. Vítkovice 33 7 6 4 16 80:114 37 13. Litvínov 33 9 2 4 18 90:114 35 14. Pardubice 34 8 1 7 18 76:115 33 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup