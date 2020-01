Hokejisté se bouří proti uzavření extraligy: Hrát o nic nikdo nechce | iSport.cz

Peter Mueller slaví hattrick do sítě Karlových Varů • ČTK

Nechtějí dopustit situaci „o nás bez nás“ a sami mobilizují mohutný vzdor. Extraligoví hokejisté zastřešení svými odbory chystají výpad proti plánovanému uzavření nejvyšší soutěže. „V kabině se to hodně řeší, většina hráčů je naštvaná,“ líčí Libor Zbořil, výkonný ředitel hráčské asociace CAIHP.

Poslední dva týdny je to horké téma v celém českém hokeji. Majitelé a manažeři extraligových klubů různými cestami dohadují a vyjednávají převzetí soutěže do svých rukou od Českého hokeje a zároveň avizují plán uzavřít ligu. Když s popsáním těchto záměrů přišel deník Sport, v kabinách týmů se rozhořel silný odpor. „Hráči to nechtějí nechat jen tak,“ zjistil Zbořil.

Možná tu jde po vedlejší koleji o zrod něčeho, co je desítky let zvykem v NHL. Na jedné straně vlastníci klubů a na druhé hráči, sdružení v silných odborech, jejichž vztah a požadavky upravuje kolektivní smlouva. Rodící se tahanice o podobu příštích sezon Tipsport extraligy může dané téma razantně posunout. Hráčská asociace po řadě nedotáhnutých pokusů o vznik prospěšného modelu v minulých letech začíná postupně nabírat na síle.

A právě nyní chystá hlasitou reakci mužstev na plánované kroky klubových vlastníků. „V kabinách se to hodně řeší, většina hráčů je naštvaná. Abychom si zjistili názory ve všech týmech, poslali jsme hráčům mail, jakési memorandum s jednoduchou otázkou, zda souhlasí či nesouhlasí s uzavřením extraligy. Mám pohromadě odpovědi zatím z jedenácti kabin klubů, většina je jednoznačně proti uzavření,“ sděluje Libor Zbořil.

Až bude mít asociace všechny potřebné odpovědi zpět ve své poště, vyhodnotí anketu a podle všeho uspořádá tiskovou konferenci, na níž vystoupí kapitáni a další zástupci extraligových celků. V prvé řadě se počítá s největší osobností soutěže Milanem Gulašem. Ten se svým odporem vůči zamčení soutěže netají od první chvíle.

Jen co deník Sport informoval o pokročilých choutkách klubů, napsal na Twitter: „To jak si furt říkáme‚ pojďme vylepšit ligu, to má být jako ono?! Fuj, pod to bych se v životě nepodepsal,“ dal zřetelně najevo svůj pohled.

Ke Gulašovi se brzy přidal například Radek Smoleňák, kapitán hradeckého Mountfieldu. „Každý sportovec chce o něco hrát, ať je to o titul, o postup, někdy bohužel i o sestup. Ale hrát o nic nechce nikdo nikdy,“ odkryl svůj názor. „Sportovní hledisko vyhrávat je pro naše hráče motor a základ všeho, žene nás to dopředu. Zároveň by uzavření ligy nebavilo fanoušky ani sponzory,“ dodal s tím, že hráči se pochopitelně obávají i ekonomického dopadu zaplombované extraligy.

Jágrův zakopaný pes

Ano, to je jedna z motivací řady celků. Ušetřit na mzdách, které jsou zejména majiteli považovány za nadnesené. O tom ostatně pro Sport mluvil i kladenský boss Jaromír Jágr. „Jde o financování sportu, o nutné proměně nastavení financování extraligy. V tom je zakopaný pes. Bojím se, že za stávající situace řada klubů na extraligu nebude mít,“ zní jedna z Jágrových motivací pro tvrdou změnu režimu v nejvyšší soutěži (celý rozhovor čtěte ZDE).

Pro uzavření nejsou všichni vlastníci klubů, jednoznačně proti je Sparta, Liberec, údajně Plzeň a připomínky má Třinec. Řeč je tedy o okamžité změně, ještě v průběhu aktuálního ročníku.

Co se bude dít dál? Kluby musí vyzvat svaz (Český hokej) do konce ledna, aby jim kormidlo řízení předal. Zároveň změnu pravidel (zrušení přímého sestupu) musí posvětit výkonný výbor svazu. Z čerstvých zákulisních zpráv vyplývá, že to není reálné a nejhorší tým skutečně spadne. Čímž není řečeno, že se po pár týdnech administrativním způsobem nemůže vrátit. Tahle verze je právě velmi reálná.