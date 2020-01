Třetí zápas, třetí prohra se Spartou. Zasloužili jsme si víc, smutnil Šťastný | iSport.cz

Už to vypadalo, že jeho trefa ze 44. minuty bude vítězná. Boleslavský útočník David Šťastný ovšem se svými spoluhráči nakonec musel znovu gratulovat Spartě k výhře. Pražané potřetí ovládli vzájemný zápas za dva body, tentokrát v dohrávce 34. kola Tipsport extraligy 2:3 po samostatných nájezdech. „Je to škoda. Výhru bychom si zasloužili,“ hodnotil nejlepší hráč utkání ze strany BK.

Sparta - Mladá Boleslav: Střelecký pokus Šťastného propadl přes lapačku Sedláčka do branky, 1:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Bod je nakonec asi málo. Souhlasíte?

„Určitě je to škoda. Byl to dobrý zápas, mohli jsme odsud odvézt více bodů. Od začátku jsme hráli to, co jsme chtěli, dařilo se nám to. Bohužel vyrovnali v přesilovce. Prodloužení a nájezdy pak už je taková loterie spíš. Mrzí to.“

V úvodu zápasu jste působili aktivněji, měli lepší pohyb. Pomohl nezvyklý týden volna bez zápasu?

„Určitě. Zase byla chuť do zápasu, když se dlouho nehrálo. Dobře jsme potrénovali, takže asi pomohl. Vypadalo to dobře.“

Na čem jste ve volnu pracovali?

„Spíš se dělají takové ty taktické věci. Vždycky se dva dny připravuje na soupeře, co oni hrají v pásmu. To se snažíme trénovat, spíš hru v obranném a středním pásmu. Samozřejmě, když bylo větší volno, tak tam byla i nějaká kondice.“

Takže jste se na Spartu dokázali dobře připravit? Moc jste jí toho v utkání nepovolili.

„Jo, vzali jsme to zodpovědně. Od začátku jsme hráli, co měli. Byli jsme na ně dobře připravení, od začátku jsme na ně vletěli. Měli jsme tam hned v úvodu dobrý tlak, což si myslím, že pomohlo. Je to škoda, že odvážíme nakonec jen jeden bod. Samozřejmě je dobrej, ale mohlo z toho být víc…“

Dlouho to vypadalo, že vaše trefa ze 44. minuty bude vítězná. Všiml jste si, že Jakub Sedláček nemá dobrý výhled?

„Viděl jsem, že měl obránce roztáhlé nohy, tak jsem si řekl, že to tam hodím. Pak jsem nevěděl, jak to Sedlovi propadlo. Po zápase mi říkal, že vůbec nic neviděl.“

Potřetí v sezoně jste se Spartou remizovali, ve vzájemných zápasech padá málo gólů. Čím to je?

„Nevím. Asi se hraje dobře do obrany. Jak říkáte – třetí remíza, ale všechny tři zápasy jsme prohráli, což je škoda. Dneska jsme to mohli zvládnout a zasloužili bychom si to. Ale nedá se nic dělat.“

SESTŘIH: Sparta - Mladá Boleslav 3:2sn. Pražané skolili Bruslaře potřetí v sezoně, dvě trefy dal bek Košťálek

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:08. Košťálek, 56:53. Košťálek, . Pech Hosté: 11:22. Jeglič, 43:44. Šťastný Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Košťálek, Kalina, Jurčina, Tomáš Dvořák, Piskáček (A), Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Říčka, Pech (A), Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček – Pšenička. Hosté: Krošelj (Peters) – Hrbas, Hrdinka, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Skalický (A), Zbořil, Klepiš (C) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Kika, Pešina – Lhotský, Svoboda. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 5 771 diváků