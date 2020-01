Šéf extraligy o Open Air: Rekord platí. Další akce? Možná v horách | iSport.cz

Hrálo se za hranicemi, ani to však nic nemění na tom, že šlo o mistrovské utkání české extraligy. Na dva tradiční české týmy a nejvyšší hokejovou soutěž byli hodně zvědaví i němečtí fanoušci. Vydrželi v hledišti v zimě a někteří i dešti dlouhé hodiny, někteří odcházeli až v průběhu bitvy Vervy s pražským soupeřem. „Povedlo se to bez zádrhelů, až na počasí během první půlky,“ shrnul Josef Řezníček. Atmosféra byla skvělá až do konce, stejně jako organizace v podání německých pořadatelů.

Jaký dojem jste si ze zápasu odnesl vy?

„Podmínky byly unikátní, ale tak je to při podobných akcích všude. Byla to monstrózní akce, pořádala se kvůli prezentaci hokeje, partnerů, ale hlavně pro diváky, aby jich přišlo co nejvíc. Počasí určitě ovlivnilo průběh prvního utkání Drážďan s Weisswasserem, nás se to však netýkalo. Myslím, že se to povedlo bez zádrhelů. Až na počasí během první půlky.“

A co návštěva? V průběhu zápasu Litvínova se Spartou začali diváci ze sektorů vyhrazených německým fanouškům odcházet.

„Během předělu ke druhému utkání se hlediště zaplnilo. Když jsem sledoval stadion, bylo opravdu hodně plno. Ne sice do posledního místečka, ale drážďanský stadion má určitou kapacitu a pořadatel nahlásil, kolik se prodalo lístků. Považuju to za velice úspěšnou akci. Lidé vydrželi, až po první třetině někteří odešli, to však neovlivníme.“

Mnozí přijížděli už po poledni, druhý zápas měl začít až v půl osmé, start se posunul ještě o půlhodinu. Mohli odcházet i proto, že po tolika hodinách měli dost?

„Když se v létě začalo s přípravami, pořadatelé s touhle možností počítali. Šlo o dvojzápas, mezi oběma duely probíhaly úpravy, zahajovací show. Předpokládalo se, že na celé akci by divák musel vydržet sedm hodin. To je hodně dlouhá doba. Obvykle jsou fanoušci zvyklí na tři hodiny, tady navíc byli venku. Možná si řekli, že vydrží ještě hodinu navíc, a skutečně zůstali. Byli