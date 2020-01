Frodl o 19 zákrocích: To je jiný sport. A proč se podle něj Jágr bál nastoupit? | iSport.cz

Musel se často protahovat, aby se udržel v tempu. Plzeňský brankář Dominik Frodl dlouho pouze sledoval, jak jeho parťáci marně buší do Rytířů, kteří odolávali, nakonec inkasovali definitivní ránu až vteřinu před koncem. „Pro gólmana je tohle hrozný,“ přiznala 23letá jednička, která za Škodovku odchytala stý soutěžní zápas. „Letí to,“ pousmál se po výhře 3:1. Vtipně okomentoval i to, proč podle něj nehrál Jaromír Jágr…

Kladno - Plzeň: Hosté si rychle vzali vedení zpět, Robovu přihrávku využil Němec, 1:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaký je tohle zápas pro brankáře, když nemá tolik práce? A přitom každá střela může rozhodnout?

„To se chytá hrozně, co vám budu povídat. Tyhle zápasy jsou nejhorší… Omílám to v každém rozhovoru, když se mě na to někdo zeptá. Člověk tam stojí, zničehonic může být brejk. Přitom je brankář studený, není v tom zápřahu. Ani nevím, kolik jsem měl zákroků.“

Devatenáct.

„To je jiný sport, než když jich má gólman čtyřicet. To je potom v laufu, tentokrát to bylo těžší.“

Až v závěru Kladno vás přimáčknulo…

„To byla druhá pasáž, kdy něco měli, předtím ještě na konci první třetiny. Ale pořádný tlak měli opravdu až v závěru. Potom přišly střely od modré, které jsem neviděl, jsem rád, že je kluci zblokovali.“

Spoluhráči měli spoustu šancí, povzbuzoval jste je na dálku, aby rozhodli dřív? A zvýšili těsné vedení 2:1?

„Bylo by to příjemnější mít v zádech dvougólový rozdíl. Protože člověk ví, že když se něco stane, pořád je tam rezerva. Jsem každopádně rád, že jsme to ubojovali, protože jestli se nemýlím, Kladnu se doma daří. Má výbornou sérii, jsou silní. Říkali jsme si, že jim stačí málo k tomu, aby dali gól, což se i potvrdilo. Naštěstí jsme je potom do ničeho velkého nepustili.“

Nebyla vám chvílemi v brankovišti zima? Zvlášť tady, na promrzlém stadionu?

„Ne, to zase ne. Člověk se musí udržovat, snažil jsem se hýbat. Do utkání jsem byl vtažený, takže nějaká euforie z výhry trošku zahřeje.“

Plzeň čtyřikrát v řadě vyhrála, co na to říkáte?

„Je to výborný, i předtím jsme měli zápasy, kdy jsme prohráli až v prodloužení, takže ty bodíky sbíráme pravidelně. Doufám, že na to v neděli doma navážeme.“

Kladno - Plzeň: Skvělý zákrok! Godla se bleskurychle přesunul proti ráně Gulaše

Koukáte už na play off?

„Je to daleko. Je hafo zápasů, může se stát cokoliv. Navíc v něm ani ještě nejsme. Takže to nemá cenu řešit.“

V minulém domácím utkání s Kladnem jste vychytal obrovskou šanci Jágrovi. Nemrzí vás, že ani teď po zranění ještě nenaskočil?

„Co na to říct… Nehrál. Asi se bál Milana, no. (usměje se) Ten asi odjede domů s klíčky od zimáku!“ (směje se)

Narážíte na to, jak kladenský legendární útočník a boss vašemu kapitánovi Gulašovi přes svůj Facebook vzkázal, že mu to majitelství přenechá… Bavili jste se o tom v kabině před utkáním?

„Ne, jenom nějaký vtípek na to padnul. Ale jinak žádné konverzace o tom nebyly.“

Minule jste v Kladně prohráli 5:7, to byla divočina, že?

„To jsme dostali sedm gólů za dvě třetiny, to bylo brutální, nic jsem nechytil. Jsem rád, že jsme to tentokrát nedopustili.“

Za Plzeň jste odchytal stý soutěžní zápas. Co na to říkáte?

„Je to neskutečný číslo. Když jsem podepisoval smlouvu, v životě by mě to nenapadlo… Sto zápasů… Seběhlo se to tak, že od nějaké doby chytám skoro všechno a jsem za to rád.

SESTŘIH: Kladno - Plzeň 1:3. Indiáni vybojovali na Kladně všechny tři body

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:30. T. Kaut Hosté: 14:52. P. Zdráhal, 28:04. Rob, 59:59. Kantner Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka (A), Romančík – J. Strnad (C), Vampola, Redlich – Bílek, Machač, Zikmund – Š. Bláha, Stach, Melka – Hajný, T. Kaut (A), O'Donnell – Valský. Hosté: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Moravčík, Jank, Vráblík, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, Kracík, Malát – Rob, V. Němec, Přikryl – Straka, Kodýtek, Eberle. Rozhodčí Hodek, Pešina – Lhotský, Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4 035 diváků