Vondrka hrál po pauze za Boleslav: Odchod? Jsem tady a není co řešit | iSport.cz

Po čtyřech zápasech naskočil Michal Vondrka zase do akce a Mladá Boleslav vyhrála v Hradci 3:2 v prodloužení, i když musela mazat manko. „Dlouho jsme nedokázali dát gól a na začátku třetí třetiny se Hradec dostal do vedení 2:0. To nebylo vůbec příjemný,“ hlásil kapitán. Padlo i téma, jestli je z Boleslavi na odchodu, nebo ne.

Jaká nálada vládla na střídačce, když jste do Hradce bušili a dlouho nic?

„Cítil jsem z mančaftu, že tady něco můžeme udělat. Věřili jsme, že se pořád dá zápas otočit. Pak dal taky Adam Zbořil na 2:1, v oslabení jsme srovnali... Super, řeknu vám, že jsem nadšený.“

Vážně žádná panika, i když jste prohrávali ještě v 50. minutě 0:2?

„Myslím, že tohle je o mentálním nastavení. Snažil jsem se kluky na střídačce dál povzbuzovat, oni ale nebyli nijak dole. Vycítíte, že to není špatné, stačí, když vidíte, jak se kluci kolem vás dívají, co dělají. Samozřejmě, že nám tam góly už padnout nemusely. Ale spadly a všechno se otočilo k nám. Byla to taková loupež.“

Poslední tři těsné zápasy za sebou jste prohráli. Potřebovala Boleslav teď taky něco ukrást?

„Určitě, sbírali jsme poslední dobou málo bodů. Dva body s Hradcem jsou super. Snad nás tenhle obrat nakopne, v sobotu hrajeme s Vítkovicemi, moc se těším, mám rád, když se hraje takhle rychle za sebou.“

Vy jste nastoupil po čtyřech zápasech. Mluvilo se o tom, že můžete jít pryč. Jak se tahle situace vyvíjí?

„Tohle nebudu komentovat, podle mě je to úplně zbytečné. Jsme teď tady, v Hradci, hraju za Boleslav a dál nemá cenu nic řešit.“

Prý nejste v Boleslavi úplně spokojený...

„To jsou jenom spekulace.“

Takže teď máte na sobě pořád zelený dres a nic víc vás nezajímá?

„Přesně tak to je. Hraju za Boleslav a chci tady udělat co nejlepší výsledek, získat co nejvíc bodů. V tuhle chvíli je moc důležitý je sbírat.“

Hlídáte si, jaký náskok držíte na sedmé místo?

„Občas se na tabulku podívám. Je to pořád taková přelívačka, v tom středu se to hodně mele. Nesleduju to ale po každém zápase.“

Jak se vlastně hraje proti hokeji Vladimíra Růžičky?

„Hrajou pod Růžou takovýho zanďoura, no. (usměje se) Je těžký procházet přes střední pásmo, ale nám se to párkrát povedlo, jenom jsme občas dávali pozdě puky zezadu. Když to uděláme, jak máme, zvládneme to. Hradec tedy hru taky občas měnil, Růža to rád dělá. Byly tam pasáže, kdy hráli něco jinýho.“

S jeho hokejem máte z Chomutova i ze Slavie dost zkušeností. Radil jste, jak na Hradec?

„Každý člověk se vyvíjí, Růža taky. Nějaký čas jsem pod ním nehrál. Tak jsem se radši do ničeho nepouštěl, mohl něco změnit.“ (usměje se)

