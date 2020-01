Jágrovy TOP momenty: 60 minut na ledě, kouření Sparty i 11 bodů za večer | iSport.cz

Jaromír Jágr neustále připomíná svou hokejovou genialitu • FOTO: koláž iSport.cz Už neuvěřitelných 32 let brousí Jaromír Jágr ledy profesionálních soutěží. Úžasných zápasů sehrál v kariéře nespočet. Deník Sport dal dohromady deset momentů jeho nekončící hokejové dráhy, kterými legendární osmašedesátka překvapila. A nejde jen o krásné góly a medaile. Památné je například jeho kouření Sparty z roku 1990 nebo hodinový ice time v play off NHL.

1. Jágr kouří Spartu březen 1990 Už je to skoro 30 let od chvíle, kdy se tehdy čerstvě plnoletý holobrádek s číslem 15 na zádech blýskl prvním ligovým hattrickem. Bylo to v play off proti Spartě, jejíž branku hájil Petr Bříza. Dnes již neexistující deník Svobodné slovo se na tehdejší poměry hodně odvázal, když článek uvedl titulkem „Jágr kouří Spartu“. Ten nakonec zlidověl, vešel do kroniky sportovní žurnalistiky i do té Jágrovy osobní. Další sezonu už dlouhovlasý mladík načínal v NHL. Jágr proti Spartě poprvé zazářil už před třiceti lety • Foto Archiv

2. Sólo ve finále Stanley Cupu květen 1992 První dvě sezony, dva Stanley Cupy. Ve finále v roce 1992 se Jágr blýskl úžasným sólem, kdy hbitými kličkami zostudil obranu Chicaga i brankáře Eda Belfoura. „Zastavil jsem u mantinelu. Obránce Suter na mě vyrazil. Nemohl jsem dopředu ani dozadu, a tak zbývala jediná možnost. Prohodit mu puk mezi nohama a ze strany ho objet,“ vzpomíná Jágr. Pak klička na Františka Kučeru a gól. Srovnáno na 4:4. První finále nakonec Pens urvali pro sebe, následně i celou sérii. Jaromír Jágr v dresu Pittsburghu • Foto Profimedia.cz

3. Buldok Kreuzman ho vymazal listopad 1994 Psala se sezona 1994/95 a NHL tehdy měla výluku. V době, kdy se v zámoří nehrálo, se Jágr vydal do Evropy. Začal doma na Kladně. To s hvězdou v sestavě lize dominovalo. Prohrálo jen jednou, 3:5 s Plzní. Jágr nebodoval. Jedinkrát během celé výluky. Soupeř na něj nasadil důrazného útočníka Jaroslava Kreuzmana. Drsnou osobní obranou hvězdě hokej ten večer otrávil. „Těžko to snášel, ještě nebyl tak vyzrálý“ vzpomínal před lety „Buldok Krůta“, jak se mu přezdívalo. Jaroslav Kreuzman i po letech budí v Jaromíru Jágrovi nepříjemné vzpomínky • Foto Barbora Reichová (Sport)

4. Jedenáct bodů za večer leden 1995 V pokračující výluce odehrál Jágr za Kladno jedenáct zápasů, posbíral 22 bodů a rozhodl se odejít. Nejprve pomáhal italskému Bolzanu a poté odešel do Schalkeru Haie, klubu druhé německé ligy. V přechodném působišti odehrál jediný zápas, do statistik zapsal neuvěřitelných 11 bodů za jeden gól a deset asistencí! „Dobře si to pamatuju, bodoval jsem snad v každém střídání. Tenkrát jsem byl ještě dobrej,“ říká legenda o nezapomenutelném duelu. Jaromír Jágr během kariéry prožil spoustu úžasných momentů • Foto Pavel Mazáč / Sport

5. Šedesát minut na ledě květen 2000 Ten zápas vstoupil do historie. Stal se totiž nejdelším utkáním v novodobé historii NHL. Konferenční semifinále Pittsburghu s Philadelphií. Úvodní buly duelu padlo v půl osmé večer. Konec? O více než sedm hodin později před třetí hodinou ranní. V pátém prodloužení tehdy rozsekl maraton Keith Primeau z Flyers. Na straně poražených byl i Jaromír Jágr. Odehrál neuvěřitelných 59 minut a 8 vteřin. Zapsal devět střel, avšak nebodoval. Nikdy v kariéře neměl vyšší ice time. Jaromír Jágr v dresu Pittsburgh Penguins. • Foto Profimedia

6. Hon Viťazu na Jágra leden 2010 Něco podobného v kariéře předtím ani potom nezažil. Jágr brousil ledy v ruské KHL za Omsk. Byl hlavní hvězdou expandující ligy. Na zápas s Viťazem Čechov ale nevzpomíná rád. Parta hokejových odpadlíků měla jediný cíl: rvát se. Odnesl to i Jágr, na něhož skočil jeho bývalý spoluhráč z Washingtonu Darcy Verot. Schytal několik ran, pak ale Kanaďana svými mohutnými pažemi povalil na led. Ve čtvrté minutě byl zápas pro nedostatek hráčů ukončen, rozhodčí rozdali 600 trestných minut. Jaromír Jágr v bitce s kanadským rváčem Darcy Verotem

7. Jágr zvedá ruce k nebi květen 2015 Poslední Jágrova reprezentační akce, domácí mistrovství světa 2015 v Praze. Nejlepší zápas odehrál ve čtvrtfinále proti Finsku. Nejdřív v přesilové hře srovnával důležitou trefou na 2:2. Všechnu slávu pak urval čtyři minuty před třetí sirénou, kdy si vzal puk za soupeřovou brankou, objel ji a přesnou střelou překonal Pekku Rinneho. Byl vyhlášen hráčem zápasu a následně i nejužitečnějším borcem celého šampionátu. K vysněné medaili ale národní tým nedovedl. Je tam! Jaromír Jágr za zády s Michalem Jordánem slaví svůj gól na 4:3 proti Finsku • Foto Michal Beránek (Sport)

8. Reinkarnace na Floridě říjen 2015 Tohle už čekal opravdu jen málokdo. Po tom, co se Jágr z Ruska vrátil zpátky do Ameriky, odehrál několik dobrých sezon. Druhý rok v New Jersey ale strádal. Odborníci psali, že už se projevuje jeho vysoký věk (42 let). Když pak před uzávěrkou přestupů podepsal na Floridě, nikdo mu nevěřil. Do sezony 2015/16 však vlétl báječně. Michala Neuvirtha v brance Philadelphie dvakrát překonal a nakopl se k floridskému zmrtvýchvstání. Nakonec v ročníku uhrál 66 bodů. Jaromír Jágr zářil i v dresu Floridy • Foto profimedia.cz

9. Čtyři hřebíky Motoru duben 2019 Bůh na čtyři. Během loňské baráže hrál Jágr jako zamlada. Nejvíc ale uhranul ve chvíli, kdy to nejvíc umí. V rozhodujícím momentě, kdy to Kladno nejvíc potřebovalo. Rozhodující duel, který mohl Rytíře posunout zpátky do extraligy, hráli v Českých Budějovicích. Výsledek? Výhra 4:2, osmašedesátka vstřelila všechny čtyři góly. A to polovinu první třetiny neodehrál, protože ho tahalo tříslo. „A to klidně mohl dát ještě další tři kusy. Měl by jet do Bratislavy na šampionát,“ hlásil kysele trenér Motoru Václav Prospal. Jaromír Jágr byl v Budějovicích k nezastavení • Foto Michal Beránek (Sport)