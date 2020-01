Dynamo zabralo, hrdina Svačina krotil nadšení: Z výsledku jsme rozpačití | iSport.cz

„Jezdím radši později jako čtvrtý nebo pátý v sérii, neboť předtím mám možnost si brankáře alespoň trochu nastudovat. Chtěl jsem jet z druhé strany, ale všiml jsem si, jak má Honza Lukáš danou lapačku, usoudil jsem, že bych zřejmě neuspěl. Viděl jsem tam nakonec místo, a tak jsem vystřelil… A na podruhé? Přemýšlel jsem, že napodruhé nebude gólman čekat stejný způsob zakončení, prostor měl pokrytější, a tak jsem nejprve se střelou zabrzdil a pak jsem to trefil stejně. Věřil jsem si, že i druhý nájezd proměním!“ culil se šťastný střelec, díky němuž Dynamo doma urvalo dva body.

O nájezd v šesté sérii jste si řekl sám?

„Původně jsem chtěl, aby jel Radoslav Tybor, on zase ukazoval na mě, že jsem lepší nájezdník. Říkal jsem, že když Zbyněk Irgl neuspěje, tak tedy pojedu. Kdyby Zbyňa dal, tak bych to nechal na Radovi, aby se s tím popral.“

Co se vám honí hlavou po dvoubodové výhře?

„Za mě smíšené pocity, chtěli jsme získat tři body. Věděli jsme, že hrajeme doma a že je potřebujeme urvat. Jsme z konečného výsledku rozpačití.“

SESTŘIH: Pardubice - Olomouc 3:2sn. Poslední Dynamo zvítězilo po nájezdech

V čem vaše hra ještě drhne?

„Těžko říci… V kabině se potýkáme s virózou, jsme celkově oslabení a nejezdí nám to tak, jak bychom si představovali. Hrajeme doma, chceme vyvíjet větší tlak na soupeře, než jsme proti Olomouci předváděli. Není jednoduché hrát na posledním místě, samozřejmě se to podepisuje i na naší psychice. Děláme pořád stejné chyby, doufám, že nám tato výhra pomůže a odrazíme se od ní. V pátek nastoupíme opět doma a bylo by krásné posbírat další body.“

Dá se na něčem po vydřené výhře nad Olomoucí stavět?

„Jednoznačně na vítězství, to je v tuto chvíli nejcennější. Jsem rád, že se nám podařilo proměnit přesilovku, to v zápase vždycky pomůže. Musíme se více tlačit do brány, do napadání. Ať jsme my, kteří hru řídí. Je třeba hrát více na puku.“

Jak pro hru vaší formace byl důležitý návrat Roberta Kousala?

„Jsme rádi, že se Robert vrátil, bohužel se nám zranil Honza Mandát, který je výborným hráčem a chyběl nám. Klobouk dolů před Robertem, po zranění odehrál zápas na jedničku, smekám před ním a doufám, že to bude od něj a od celé lajny v dalších zápasech ještě lepší.“

Pardubický útočník Vladimír Svačina bojoval u mantinelu o puk s důrazným obráncem Janem Švrčkem z Olomouce





5 zobrazit galerii

Jak jste se stíhali sehrávat?

„Třeba v pátek spolu po návratu Honzy Mandáta hrát nebudeme. Uvidíme, jak trenéři poskládají naši sestavu. Systém hry ale máme daný, ať hrajeme v pětce s kýmkoliv, měli bychom hrát podobně. Mně je na rovinu jedno, zda budu hrát v první, druhé či jiné formaci, to je na trenérech. Každý se musíme soustředit na sebe a na svůj výkon, abychom předváděli co nejlepší hru na ledě.“

Dotáhli jste se na soupeře v tabulce před vámi…

„Je to lepší než mít patnáct bodů ztrátu. Určitě by se nám lépe dýchalo, kdybychom nebyli na chvostu takhle dlouho. Jsme pořád poslední. Jak jsem řekl: v pátek nás čeká další domácí zápas a bylo by krásné, kdybychom jej zvládli. Můžeme se od toho odrazit a případná výhra by nám dodala další sebevědomí.“

Do Pardubic přijede Třinec. Vypíšete prémii?

„Nejsou peníze na svačinku, vždyť hraji za třetí mančaft v letošní extraligové sezoně, všude platím zápisné a jedno s druhým. Co bych pak nosil domů, že? To vůbec, ani náhodou!“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:21. Látal, 31:00. Svačina, 65:00. Svačina Hosté: 08:44. Nahodil, 32:59. Skladaný Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (C), Ivan, T. Voráček, Holland, Oliva – Svačina, R. Kousal, Tybor (A) – Paulovič, Harju, Machala – Látal, Poulíček (A), D. Kindl – Kusý, Matýs, Blümel. Hosté: Lukáš (Konrád) – Švrček, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Škůrek – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – J. Káňa, J. Knotek (A), Olesz – Laš, Vodný, Skladaný. Rozhodčí Vladimír Pešina, Tomáš Horák – Lukáš Kajínek, Lukáš Rampír Stadion enteria arena Návštěva 4517 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 34 21 4 1 8 115:83 72 2. Sparta 37 17 10 1 9 130:98 72 3. Plzeň 35 20 2 6 7 120:87 70 4. M. Boleslav 35 15 5 5 10 104:86 60 5. Brno 36 16 3 5 12 107:106 59 6. Třinec 34 16 3 4 11 109:88 58 7. K. Vary 36 13 6 3 14 120:104 54 8. Zlín 36 14 3 3 16 112:106 51 9. Mountfield 35 13 4 4 14 88:86 51 10. Kladno 36 12 3 5 16 90:116 47 11. Olomouc 37 10 5 5 17 83:104 45 12. Vítkovice 35 7 6 4 18 86:125 37 13. Litvínov 35 9 2 5 19 94:123 36 14. Pardubice 37 8 2 7 20 81:127 35 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Pardubice - Olomouc: V nájezdech trefil Dynamu druhý bod Svačina, 3:2sn

Pardubice - Olomouc: Olesz přenechal puk Skladanému a ten zamířil přesně, 2:2

Pardubice - Olomouc: Svačina dorazil ze vzduchu puk za Lukáše a strhl vedení na stranu Dynama, 2:1

Pardubice - Olomouc: Emoce na východě Čech, Knotek sestřelil Tybora, ten se dlouho zvedal z ledu

Pardubice - Olomouc: Látal projel až před branku a srovnal na 1:1