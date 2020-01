SESTŘIHY: Plzeň skolila lídra z Liberce! Dynamo ukončilo šňůru proher | iSport.cz

Hokejisté Plzně se radují ze vstřeleného gólu do sítě Liberce • ČTK

Atraktivní duel rozhodla druhá třetina

Hokejisté třetí Plzně porazili v dohrávce 24. kola extraligy Liberec 3:2 a připsali šestou výhru za sebou. Domácí sice díky dvěma slepeným přesilovkovým gólům vedli po polovině utkání již 3:0, ale hosté rychle odpověděli také dvěma trefami během početních výhod a Západočeši se nakonec museli strachovat o výsledek do poslední minuty. Bílí Tygři klesli po prohře na druhé místo o skóre za Spartu.

Po opatrném úvodu se domácí neprosadili v přesilové hře, i když po jejím uplynutí zblízka nebezpečně zakončil Kodýtek. Vzápětí na druhé straně po rychlé akci nedokázal z dorážky trefit odkrytou branku Zachar. Ve 13. minutě už se po Strakově přihrávce od zadního mantinelu prosadil střelou po ledě Pulpán. Rychle mohl odpovědět Lenc, ani nadvakrát ale na brankovišti nepřekonal klečícího Frodla.

SESTŘIH: Plzeň - Liberec 3:2. Souboj týmů z čela tabulky vyzněl pro Škodovku

Plzeňský gólman se zaskvěl i během liberecké přesilovky v 15. minutě, kdy zastavil individuální průnik Bulíře. Před první sirénou se ukázal i jeho protějšek Hrachovina, který hbitým skokem zlikvidoval dvojí dorážku nekrytého Zdráhala.

Na začátku prostřední části vyrazil Frodl táhlý pokus Hudáčka z levého kruhu a při pokračujícím libereckém náporu se z dobré pozice neprosadil ani Lenc. V polovině utkání dvěma fauly nabídli hosté Indiánům 71 vteřin dlouho dvojnásobnou přesilovku, v níž nejprve po Mertlově přiťuknutí pohodlně skóroval Kracík a o 19 vteřin později po křížné přihrávce Gulaše zvýšil ranou z voleje na 3:0 Kantner.

Za chvíli putoval na trestnou lavici domácí Pour a po Hudáčkově přesné nabídce snížil střelou bez přípravy Šmíd. Záhy navíc nabídl nedovoleným zákrokem Tygrům čtyřminutovou přesilovku Kantner. Lencovu šanci ještě Frodl vyrazil, ale ve 36. minutě na skrytou střelu Kotvana od modré čáry už zareagovat nestihl. Vzápětí mohl dokonce srovnat Bulíř, před odkrytou brankou však selhal.

Úvod závěrečné dvacetiminutovky patřil domácím, kteří si aktivní hrou vypracovali šance. Němec zakončil při přečíslení příliš slabě a ve 49. minutě nedotáhl bekhendový blafák při samostatném úniku. Hosté se prosazovali těžce. Když nepotrestali Robovo vyloučení v 55. minutě, už se následně vyrovnání nepřiblížili ani při krátké power play.

Ohlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Plzeň): „Narazily na sebe mančafty, kterým se aktuálně daří. Oba mají výborné přesilové hry a to se potvrdilo. Dlouho jsme spolu nehráli, takže bylo očekávání z obou stran. Nikdo nechtěl udělat žádnou chybu. Nicméně za stavu 3:0 jsme měli výsledek déle podržet. Udělali jsme zbytečný faul a soupeře jsme tím dostali do hry. Závěr jsme ale odehráli aktivně, to byla výborná práce, protože Liberec se nechtěl zbavovat puků zbytečně. Kluci předvedli vynikající výkon a v pátek (v Liberci) se můžeme těšit na skvělé utkání."

Patrik Augusta (Liberec): „Viděli jsme pěkné utkání, bojovné, se spoustou hezkých akcích na obou stranách hlavně v přesilových hrách. Soupeř dal o jeden gól víc ve hře pět na pět a zvítězil. Vážím si toho, že jsme se vrátili za stavu 0:3 do hry a dokázali ještě utkání zdramatizovat. V pátek se máme na co těšit. Doufám, že se bude hrát víc pět na pět."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:20. Pulpán, 30:10. Kracík, 30:29. Kantner Hosté: 32:02. Šmíd, 35:55. Kotvan Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Moravčík, Jank, Vráblík, L. Kaňák – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, Kracík, Pour – V. Němec, Suchý, Rob – Straka, Kodýtek, Kolda. Hosté: Hrachovina (Žajdlík) – Šmíd (C), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek – Birner (A), Bulíř, Ordoš – Marosz, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, A. Musil, M. Zachar – J. Vlach, Najman, Průžek – Rychlovský. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Gerát, Špůr Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5482 diváků

Plzeň - Liberec: Brankář Hrachovina v pádu pokryl dvě dorážky domácího Zdráhala

Pardubicím vystřelil bod navíc v nájezdech Svačina

Hokejisté Pardubic porazili v předehrávce 44. kola extraligy na svém ledě Olomouc 3:2 po samostatných nájezdech. Dvě branky včetně vítězného gólu dal Vladimír Svačina. Dynamo vyhrálo po pěti porážkách v řadě a přiblížilo se na bod třináctému Litvínovu, který má ale dva zápasy k dobru. Olomouc je na 11. místě s dvoubodovou ztrátou na postupovou desítku.

Olomouc před spoře zaplněnými tribunami začala lépe a velkou šanci zahodil Káňa. Jeho zaváhání pak v přesilovce napravil Nahodil, který se po pěkné kombinaci trefil z mezikruží. Někdejší pardubický útočník mohl vzápětí přidat druhý gól, ale po přečíslení mířil jen do Kantora. Dynamo se dostalo ke slovu až po delší době, ale hned z toho byla šance Machaly a v 16. minutě také vyrovnávací gól, který vstřelil po úniku po křídle Látal.

SESTŘIH: Pardubice - Olomouc 3:2sn. Poslední Dynamo zvítězilo po nájezdech

Vedení mohl Hanákům na startu druhé části vrátit Dujsík, ale Kantor se vyznamenal. Na druhé straně Lukáš vyrazil Tyborovu střelu jen nad sebe a kotouč ze vzduchu napálil do branky přijíždějící Svačina. Rozhodčí ještě situaci zkontroloval na videu. Olomouc mohla vzápětí vyrovnat, jenže osamocený Musil další přečíslení zakončil jen do vyjetého Kantora.

K remízovému stavu tak ve 33. minutě pomohla chyba v rozehrávce Dynama. Po dobrém napadání se k puku dostal Skladaný a pohotově ho poslal k tyči. Pardubice mohly i tak jít do kabin s náskokem. Blümelova schovaná střela ale letěla těsně vedle a Tybor v tísni nedokázal usměrnit kotouč do zcela opuštěné branky.

Pardubice - Olomouc: V nájezdech trefil Dynamu druhý bod Svačina, 3:2sn

V podobné situaci si nevěděli rady ani olomoučtí hráči. V přesilovce minul puk dva metry od brankové čáry Knotek a poté Burian po kličce Kantorovi zazvonil jen na tyčku. Po slabé pardubické přesilovce se do šance dostal Nahodil a Kantor musel rychle sklapnout svoje betony. Při další početní výhodě Dynama měl vítězný gól na hokejce Kousal, ale Lukáš se stihl přesunout.

Zápas bez dalších větších šancí dospěl do prodloužení. Pardubice v něm měly k dispozici dohromady dvě a půl minuty přesilovky čtyři na tři, ale Lukáše pořádně neohrozily. Na řadu tak přišly nájezdy, které ukončil v šesté sérii Svačina střelou k tyči. Útočník Dynama stejným způsobem proměnil oba své pokusy.

Ohlasy trenérů:

Michal Mikeska (Pardubice): „Bereme sice dva body, ale nejsme úplně spokojení. Doufali jsme, když jsme dali gól na 2:1, že přidáme další branky a rozhodneme, ale bohužel na nás leží deka. Je to dlouhodobá záležitost, snažíme se na tom pracovat. Se hrou nejsme spokojení, ale pracujeme dál. Naši hru hodně pozvedl Robert Kousal. Výkon prvního útoku byl dobrý, i když to tolik nevyjádřil gólově, ale podobně by se měli přidat i ostatní."

Jan Tomajko (Olomouc): „Chtěli jsme ze zápasu vytěžit více než bod. Bylo to vyrovnané utkání, my jsme měli příležitosti ve druhé třetině, Pardubice zase v závěru zápasu a v prodloužení měly ještě dvě přesilovky. Škoda těch nájezdů, ale máme alespoň bod."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:21. Látal, 31:00. Svačina, 65:00. Svačina Hosté: 08:44. Nahodil, 32:59. Skladaný Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (C), Ivan, T. Voráček, Holland, Oliva – Svačina, R. Kousal, Tybor (A) – Paulovič, Harju, Machala – Látal, Poulíček (A), D. Kindl – Kusý, Matýs, Blümel. Hosté: Lukáš (Konrád) – Švrček, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský, Škůrek – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, Strapáč, Irgl – J. Káňa, J. Knotek (A), Olesz – Laš, Vodný, Skladaný. Rozhodčí Vladimír Pešina, Tomáš Horák – Lukáš Kajínek, Lukáš Rampír Stadion enteria arena Návštěva 4517 diváků

Pardubice - Olomouc: Emoce na východě Čech, Knotek sestřelil Tybora, ten se dlouho zvedal z ledu

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 34 21 4 1 8 115:83 72 2. Sparta 37 17 10 1 9 130:98 72 3. Plzeň 35 20 2 6 7 120:87 70 4. M. Boleslav 35 15 5 5 10 104:86 60 5. Brno 36 16 3 5 12 107:106 59 6. Třinec 34 16 3 4 11 109:88 58 7. K. Vary 36 13 6 3 14 120:104 54 8. Zlín 36 14 3 3 16 112:106 51 9. Mountfield 35 13 4 4 14 88:86 51 10. Kladno 36 12 3 5 16 90:116 47 11. Olomouc 37 10 5 5 17 83:104 45 12. Vítkovice 35 7 6 4 18 86:125 37 13. Litvínov 35 9 2 5 19 94:123 36 14. Pardubice 37 8 2 7 20 81:127 35 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 30 30 60 35 9 22 149 2. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 3. Tomáš Rachůnek 17 20 37 36 3 10 81 4. Libor Hudáček 15 21 36 33 16 18 97 5. Martin Zaťovič 20 15 35 35 1 20 75 6. Tomáš Mertl 14 18 32 31 6 22 69 7. Pavol Skalický 13 19 32 35 20 32 63 8. Roberts Bukarts 11 20 31 30 -4 40 82 9. Antonín Honejsek 8 22 30 36 4 50 62 10. Michal Birner 12 17 29 26 10 8 88 Zobrazit celou tabulku

Pardubice - Olomouc: Olesz přenechal puk Skladanému a ten zamířil přesně, :2

Plzeň - Liberec: Dvojnásobnou přesilovku využil do odkryté branky Kracík, 2:0