Rolinek po návratu do Pardubic: Pořád jsem věřil. Chci přispět bojovností | iSport.cz

Ani jste na něm moc nepoznali výpadek, že by extraligu čtyři měsíce nehrál. Tomáš Rolinek nastoupil znovu za Pardubice a musel se dívat, jak uspěl Třinec 3:2. „Ohromně jsem chtěl vyhrát. Ale proti nám stál dobrý tým, zvládli to,“ pronesl. Dynamo po dvou faulech na něj hrálo přesilovku, jednou mohl dostat i puk do brány, ale skočil na něj Lukáš Krajíček. Uvedl se solidně.

Rolinek po návratu: Nepřišel jsem někomu brát místo, chci Dynamo zachránit VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaký je vás dojem z týmu, do kterého jste se vrátil?

„Nesehráli jsme špatné utkání, ani náhodou. Pořád jsem věřil, že se nám podaří ještě srovnat a pak se porveme v prodloužení o další bod. Ale nevyšlo to.“

Máto toho za sebou hodně. Ale dostavily se před zápasem velké emoce?

„Byly tam. Odehrál jsem tady dlouhé roky, přišel jsem pomoci, aby Dynamo nesestoupilo. Ale prohráli jsme a naše situace je vážná, stejně jako byla předtím. Neříkám, že tady chyběla bojovnost, ale můj styl hokeje je na ní založený. Tou chci k něčemu přispět. Takže doufám, že jí dám sem co nejvíc a povede se nám vyhrát další zápasy.“

Pardubice - Třinec: Dynamo využilo přesilovku, od modré se prosadil Holland, 1:0

Jak tělo reagovalo na návrat do extraligy?

„Přijďte se zeptat zítra a uvidíte. (usměje se) Teď po zápase je to dobrý, ale únava přijde. Ve druhé lize se netrénuje každý den. S nabídkou jsem nepočítal, takže můj fyzický font prostě není takový, jak bych si představoval. Doufám, že budu platný.“

Hned na začátku zápasu se na vás soupeř vyfauloval. Dostal vás tenhle moment do zápasu, že jste hned udělal pro tým dobrou věc?

„Tenhle moment ne, snažil jsem se odehrát naplno každé střídání. Uvidíme, jak moc pomůžu. Trenéři taky říkali, že jsem přišel proto, abych pomohl na oslabení. Jenže jak jsme v něm dostali gól, přehráli nás, zamkli nás na celé dvě minuty. Celkově jsem se soustředil na každý nástup na led, to bylo důležité.“

Na konci zápasu jste byl v akci taky. Patrik Poulíček mohl dát hattrick a vyrovnat. Jak jste marnou snahu o vyrovnání viděl vy?

„Mohl dát hattrick. Snažíte se to v šesti házet do brány, dotlačit to tam. Bohužel se to nepovedlo. Poulovi bych třígólový zápas strašně přál, důležité jsou ale body a ty taky nemáme. Nedopadlo ani jedno. Je to škoda. Jsem strašně rád, že lidi na nás ale nepískali, motivovali nás, že s utkáním pořád můžeme něco udělat, urvat výsledek. Celkově nás moc mrzí nás, že to nevyšlo.“

Rolinek po návratu: Nepřišel jsem někomu brát místo, chci Dynamo zachránit

SESTŘIH: Pardubice - Třinec 2:3. Rolinkův návrat úspěšný nebyl, rozhodl tříbodový Wolski

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:12. Poulíček, 41:22. Poulíček Hosté: 29:59. Wolski, 36:05. Wolski, 51:14. O. Kovařčík Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (C), T. Voráček, Ivan, Holland, Hrádek – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Machala, Harju, Svačina – Kusý, Poulíček, Látal – Blümel, Rolinek (A), Paulovič. Hosté: Kváča (Štěpánek) – M. Doudera, Krajíček (C), D. Musil, Galvinš, Gernát, Roth – Wolski, P. Vrána, Martin Růžička (A) – M. Stránský, Marcinko, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Adamský (A), Polanský, Dravecký – Hrehorčák. Rozhodčí Pražák, Veselý – Jindra, Zíka. Stadion enteria arena