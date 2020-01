Totální výbuch Plzně! Jsme dřeváci, nechápal Němec po výprasku 1:7 | iSport.cz

Liberec - Plzeň: Pátá v Liberci, po samostatném úniku se trefil Hudáček, 5:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co se stalo, že přišel takový příděl?

„Liberec prvních deset minut nevěděl, co s námi má dělat, čekali jen, co s nimi provedeme. A když jsme s nimi nic neprovedli, tak udeřili. Od jedenácté minuty začali dominovat a takhle to šlo až do konce, my nebyli vůbec schopni zareagovat. Nešlo nám vůbec nic.“

Po první třetině vystřídala 19letého gólmana Koláře jednička Frodl, aby se Kolář na třetí třetinu zase vrátil… To asi dostatečně svědčí o podivném odporu z vaší strany.

„Takové věci se občas stávají. My jsme sem jeli s tím, že zápas odchytá Kikina, protože Frodo toho má strašně moc. Není se čemu divit, že byl Kikina po první třetině skleslý, byla to jeho extraligová premiéra od začátku a my mu ji neulehčili. Vzhledem k vývoji utkání pak nastalo to, co nastalo, Frodovi jsme taky nepomohli ve druhé třetině, takže jestli jsme si tady rozbili navíc i prvního gólmana, tak to bude radost…“

Liberec - Plzeň: Pátá v Liberci, po samostatném úniku se trefil Hudáček, 5:0

Bylo hodně ke vzteku, když jste po třech střelách Liberce v první dvacce prohrávali 0:2?

„Měli jsme proměnit šance, byly tam. Ale protože jsme dřeváci a nedoplácali to tam, holt to tam spadlo dvakrát se štěstím jim. Pořád jsme si ale říkali, že to nezabalíme, v úterý u nás taky stáhli manko z 0:3, ale bohužel, byli jsme impotentní. Když jsme se k něčemu dostali, nedokázali jsme to procedit do brány.“

Není nakonec lepší prohrát 1:7, než třeba po smolném gólu v závěru?

„Možná jo. Možná jsme potřebovali po naší šňůře facku, abychom spadli zpátky na zem a pochopili, že to samo nepůjde. Teď už se musíme připravovat na neděli do Brna, to bude další těžký soupeř. Nesmíme předvést to samé, co tady. V sobotu na tréninku zapracujeme na věcech, které jsme dělali špatně a vlítneme na Kometu.“

Můžete se utěšovat, že podobné debakly tu schytal Třinec i Brno?

„My samozřejmě víme, že Liberec má obrovskou kvalitu a že doma má extra dlouhou šňůru vítězství. Ale tým, který chce pomýšlet na nejvyšší cíle, se na tohle nemůže koukat. Tohle nikdo v hlavách neměl. Chtěli jsme tu odehrát slušný zápas podobně jako v úterý doma, bohužel se nám to nepovedlo.“

Liberec - Plzeň: Další rychlý brejk domácích končí v brance Frodla, prosadil se znovu Hudáček, 6:0

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:29. Bulíř, 11:55. J. Vlach, 25:59. Birner, 31:43. T. Hanousek, 31:57. L. Hudáček, 38:28. L. Hudáček, 55:59. M. Zachar Hosté: 59:28. Rob Sestavy Domácí: Hrachovina (Žajdlík) – Šmíd (A), Knot, Derner, Graborenko, Kotvan, T. Hanousek, Kunst – Birner, Bulíř, Ordoš – Marosz, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Průžek. Hosté: Kolář (21.–41. Frodl) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Moravčík, Jank, L. Kaňák, Vráblík – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, Kracík, Pour – Straka, V. Němec, Rob – Kodýtek, Kolda. Rozhodčí Lacina, Heikinnen – Ganger, Klouček Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7 308 diváků