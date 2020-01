Košťálek po prohře ve Zlíně: S jejich tlakem se neumíme vyrovnat... | iSport.cz

Čtrnáctým gólem v sezoně si upevnil pozici nejlépe střílejícího beka v extralize, ale to sparťana Jana Košťálka ve Zlíně netěšilo. Převládalo zklamání ze zasloužené prohry 1:4, která se začala rodit od první minuty. Pražané nestíhali, faulovali a téměř celé utkání byli pod tlakem. Jako by místní legendě Petru Leškovi nechtěli kazit ceremoniál při vyvěšení dresu s jeho číslem 19. „Spoustou trestných minut jsme jim dali do ruky žolíka,“ mrzelo Košťálka.

Proč to nevyšlo?

„Zlín byl lepší, hrál hodně na puku, moc nám ho nepůjčil. Vyhrávali souboje, proměňovali šance. Trošku se dalo čekat, že na nás ze začátku vletí, míváme to tady tak vždycky. Nevím, proč se s tím moc neumíme vyrovnat... Musíme se dát dohromady na neděli.“

V první třetině vás srazila čtyři oslabení, to asi není ideální start, že?

„Je to těžké, když jste prvních deset minut furt ve čtyřech. Dali jsme jim do ruky žolíka, naopak my jsme se neuměli nastartovat. Pak už se těžko hraje.“

Prohráli jste podruhé v řadě, opět docela výrazným rozdílem. Děje se něco se Spartou, nebo je to souhra náhod?

„Nemyslím si, že to je souhra náhod. Ale já nevidím rozdíl v tom, jestli se prohraje 1:4 nebo 4:8. To už je asi jedno.“

SESTŘIH: Zlín - Sparta 4:1. Berani potvrdili formu a smlsli si i na Pražanech

V neděli hostíte poslední Pardubice, očekává se vítězství...

„Nekoukáme na to, že jsou poslední. My musíme vyhrát za tři body. Víme, že jsou dole, ale taky dobře víme, že na nás umějí hrát. A už vůbec neřešíme, jestli se v jejich kádru nebo ve vedení něco děje. Soustředíme se na sebe.“

Hrajete za necelých 24 hodin, jaké to je?

„Trochu jiné, člověk nemá čas vydechnout. Hlava musí hned přepnout, je třeba se soustředit už na další zápas.“

Pomůže vám Ville Koistinen?

„Určitě. Mluvili jsme spolu, je to super kluk. Na ledě vypadá výborně, je vidět, že je to zkušený obránce. Těšíme se na něj, dostane se do toho.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:31. Nosek, 16:38. Dufek, 43:01. Herman, 57:14. Köhler Hosté: 37:40. Košťálek Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Nosek (A), Žižka (C), Ferenc, Freibergs, Řezníček, M. Novotný, Hamrlík – Claireaux, Fořt, Herman – Šlahař, Honejsek, Okál – Dufek, Fryšara, Köhler – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš (A). Hosté: Machovský (Wolf) – Koistinen, Blain, Jurčina, Poizl, Tomáš Dvořák, Košťálek – Říčka, Pech (A), Forman (A) – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Smejkal, Tomášek, Řepík (C) – Buchtele, Sukeľ, Dvořáček – Vitouch. Rozhodčí Mrkva, Kika – Gebauer, Lederer Stadion ZS Luďka Čajky, Zlín Návštěva 7 000 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 35 22 4 1 8 122:84 75 2. Sparta 38 17 10 1 10 131:102 72 3. Plzeň 36 20 2 6 8 121:94 70 4. M. Boleslav 36 16 5 5 10 108:88 63 5. Třinec 35 17 3 4 11 112:90 61 6. Brno 37 16 3 5 13 108:111 59 7. K. Vary 37 13 6 3 15 122:108 54 8. Zlín 37 15 3 3 16 116:107 54 9. Mountfield 36 13 4 4 15 88:88 51 10. Kladno 37 13 3 5 16 95:117 50 11. Olomouc 38 11 5 5 17 85:104 48 12. Vítkovice 36 8 6 4 18 91:128 40 13. Litvínov 36 9 2 5 20 97:128 36 14. Pardubice 38 8 2 7 21 83:130 35 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

