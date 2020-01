Douderovo gesto fair play. Nejde přes mrtvoly, ocenil liberecký Lenc | iSport.cz

„Je to ukázka, že nejde přes mrtvoly a chce jít cestou fair play, což je super,“ ocenil Douderu liberecký útočník Radan Lenc. „Hned jsem ho za to poklepal po holeni. Gesto je to úžasné, poučit bychom se z toho měli všichni a jít touhle cestou.“

Doudera v 5. minutě za bezbrankového stavu opravil sudí Hradila s Obadalem. Napadajícího Jana Ordoše vyloučili za hákování. „Vyjížděl jsem od zadního mantinelu a vzal s sebou i bránu,“ popisoval s úsměvem Doudera. „Nevypočítal jsem si to, štrejchnul jsem o bránu a rozhodčí si asi myslel, že tam byla hokejka hostujícího hráče.“

Ordoš hned dával najevo, že nefauloval. Po Douderovi se při výjezdu zpoza brány natahoval, ale nehákoval. Už seděl na trestné, když třinecký obránce sudí opravil. „Věděl jsem, že tam dotek nebyl a když jsem viděl, že vylučuje protihráče, tak jsem za ním přijel a řekl, že to tak nebylo,“ dodal Doudera. „Byli rádi, to by udělal asi každý.“

Třinec - Liberec: Ordoš byl vyloučen, faulovaný Doudera trest odvolal

Bitva elitních týmů přinesla i další zajímavosti. Další gól, už osmý v pátém duelu po příchodu do extraligy, vstřelil Wojtek Wolski. Po přihrávce Martina Růžičky (2 zápasy/ 0+3). Ještě před tím mohl Wolski skórovat z trestného střílení po Růžičkově slalomu. Při pokusu o bekhendovou kličku mu puk utekl z čepele a Dominika Hrachovinu ani neohrozil. Jen zklamaně zakroutil hlavou.

„Trošku mu to sjelo, to se někdy stává, když to chce člověk takhle udělat,“ komentoval Martin Růžička. Do trestného střílení se sám netlačil, rozhodnutí nechal na trenérech. „Wojtek nájezdy jezdí dobře, dává góly, tak to přece nebude tak, že přijdu a hned pojedu já. Jsem rád, že to tam Wojtkovi padá, i v Pardubicích dal důležitý gól. Když příště trenér určí mě, tak pojedu nájezd rád.“

SESTŘIH: Třinec - Liberec 4:3. Třetí reprízu finále rozhodl pro mistry Hrňa

