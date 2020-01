Zaťovič slaví hattrick v suchém triku: Góly neřeším, chci něco jiného | iSport.cz

Dva hattricky v sezoně, to už je kousek hodný ryzího kanonýra. Martin Zaťovič po listopadové kanonádě do sítě Mountfieldu HK nasázel tři góly také dnes Plzni (5:2). Jaké byly? Velmi podobné a na pohled jednoduché. Tři střely do odkryté brány, dvě po skvělých nahrávkách Horkého s Plekancem a jedna při power play. „Kluci říkali, že to mám v suchým triku,“ usmál se kapitán Komety.

Kometa Brno - Plzeň: Zaťovič trefil prázdnou branku a připsal si hattrick, 5:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Zdá se, že ani nepotřebujete pomoc Holíka s Muellerem, co? Vyhověl jste si i mazáky Eratem a Plekancem.

„Postavili jsme o sto let starší útok. (smích) Vyměnil jsem super hráče za super hráče. Jde jen o nějaké návyky. S Plekym už jsem něco odehrál, trošku jsme se pochopili. O to je to jednodušší.“

Celý tým hrál tentokrát skvěle.

„Zahráli jsme dobře takticky a konečně nám tam napadaly góly. Byl na nás tlak a ukázali jsme, že to pod tlakem umíme. Jsem spokojený. Porazili jsme těžkého soupeře. Bylo to doma, potřebovali jsme vyhrát. Byli jsme na tom špatně. Tato výhra nás zase posune trošku dál. Když to řeknu blbě, na Kladně jsme taky podali super výkon. Akorát jsme nedali góly. Kdybychom je na začátku dali, bylo by to v pohodě. Nakonec to skončilo ostudou.“

Váš hattrick proti Plzni vypadal velmi snadno.

„Super. Třikrát do prázdné…U toho posledního se puk trošku vrtěl. Člověku běží hlavou různé myšlenky. Bylo to buď anebo. Je to o štěstí. Někdy to tam nepadne, teď ano. Zase něco zaplatím, kluci jsou rádi. Svoje góly neřeším. Já chci do play off a tam uspět. Branky v základní části pomůžou k bodům, ale já hraju pro něco jiného. Cítíme, kdo se na nás tlačí. Chceme držet krok s první čtverkou a ještě to tam zamíchat. Chceme do čtverky a začít play off doma.“

Potěší takové trefy stejně, jako kdybyste prokličkoval celé hřiště?

„Gól jako gól. Kličky já stejně neumím, ruce na to nemám. (úsměv) Plekyho přihrávku jsem celou dobu očekával. Věděl jsem, co udělá. Jsem na to u něho zvyklej.“

Kdy se vrátí zraněný Petr Holík a nemocný Peter Mueller?

„Holas má ještě sádru, to bude na delší dobu. Mueller je nemocný, věřím, že za dva dny tu bude.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:11. Zaťovič, 15:00. L. Horký, 19:50. Plekanec, 37:07. Zaťovič, 58:41. Zaťovič Hosté: 12:46. Gulaš, 32:11. Kantner Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – O. Němec (A), Bartejs, Baranka, Pyrochta, Svozil, Gulaši, Malec – M. Erat, Plekanec (A), Zaťovič (C) – Kucsera, Rákos, Dočekal – Orsava, Hruška, Kusko – L. Horký, Střondala, Plášek ml.. Hosté: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Moravčík, Jank, L. Kaňák, Vráblík – Kantner, Mertl (A), Gulaš (C) – P. Zdráhal, Kracík, Pour – Suchý, V. Němec, Rob – Malát, Kodýtek, Kolda. Rozhodčí Pešina, Kubičík – Rožánek, Bryška Stadion DRFG arena