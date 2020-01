Boleslav poprvé bez Vondrky. Musíme se s tím smířit, zní z kabiny | iSport.cz

Mladá Boleslav v sobotu pustila kapitána Michala Vondrku do Pardubic. O jeho odchodu se mluvilo delší dobu, na vině bylo více faktorů. Jaké? Především nepříliš povedená sezona v podání bronzového medailisty z MS 2012 a samozřejmě i finanční úleva, která se ještě do konce přestupového období může hodit.

Pro někoho pochopitelná zpráva, pro jiné šokující a překvapivá. Fanoušci vyjádřili vděk svému, teď už, bývalému kapitánovi v první třetině, když vyvolávali jeho jméno. Trvalo to dlouho, protože ze střídačky nikdo nezamával, jak je tomu zvykem. V té době měl Vondrka na kontě už trefu na ledě Sparty, která nakonec Dynamu zařídila alespoň bod za prohru 1:2 v prodloužení.

„Určitě to není nic příjemného, když vám odejde super parťák z kabiny. Dobrý kapitán, který nás vedl. Takový je ale hokejový život,“ chápal situaci Pavol Skalický, který s Vondrkou často nastupoval v jednom útoku. „Nevím, co tam okolo toho bylo. Takhle se dohodli, je to na vedení, my to neovlivníme. Musíme se s tím smířit,“ dodal nejproduktivnější Bruslař v aktuální sezoně.

O Vondrkově přínosu v kabině mluvil Skalický pořádně dlouho. „Odešel super hráč, super chalan do kabiny, který nás dokázal podržet v těžkých momentech, namotivovat, naburcovat, zvednout se. Já ho beru jako kamaráda. To určitě říkám i za kluky v kabině. Super kapitán. Musíme se s tím poprat,“ rozmluvil se.

Překvapení nezůstali jen fanoušci, ale i hráči. „Určitě nás to trošku překvapilo. Je to výborný hráč. Doufám, že se mu bude dařit,“ popřál bývalému spoluhráči Žiga Jeglič, který se s Vondrkou potkal i při angažmá ve Slovanu Bratislava. „Myslím, že ani nebyl čas, abychom o tom přemýšleli. V hlavách už jsme měli jen zápas.“

Do utkání proti Kladnu už Bruslaře jako nový kapitán vedl Martin Ševc. Premiéru zvládl, Mladá Boleslav po dobrém výkonu slavila výhru 5:2.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:52. J. Stránský, 18:56. Jeglič, 20:40. Šťastný, 48:25. Skalický, 57:43. Skalický Hosté: 37:36. Austin, 50:53. Jágr Sestavy Domácí: Peters (Haas) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Godla (Stahl) – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka (A) – Melka, Zikmund, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad (C) – Šmerha, T. Kaut (A), O'Donnell – Bílek, Stach, Š. Bláha – O. Bláha. Rozhodčí Mrkva, Kis – Špůr, Axman Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav