Jágr po pádu v Boleslavi: Venku máme problémy. Vampola? Nevím, proč nebyl | iSport.cz

Velká předchozí vítězství navnadila, ale v Mladé Boleslavi jste neměli svůj den. Proč?

„Nevím, proč jsme byli o tolik slabší, nechápu to. Venku máme problémy, musíme něco změnit. Na velkém hřišti hrajeme jinak. Na Spartě mají menší hřiště, pak jsme hráli s Kometou doma. Tady to z naší strany nebylo ono. Je fakt, že na velkém hřišti jsou chyby víc vidět. Když je někdo hokejový a umí udělat kličku, dva metry extra jsou výhoda.“

Váš výkon snesl přísná měřítka, ale přišlo mi, že se k vám moc spoluhráčů tentokrát nepřidalo…

„Hrajeme to, na co máme. Kdyby nám někdo před sezonou říkal, že na tom budeme takhle, brali bychom to. Však víte, že nás všichni pasovali úplně dolů, nikdo nám nedával žádnou šanci. Já věděl, co máme za hráče, jakou mají kvalitu. Byli jsme dost podceňovaní, ale dokázali jsme porazit pár silných mužstev. Teď bych však byl rád, abychom nebyli moc přeceňovaní a nedělalo se z nás něco, co nejsme.“

Ačkoli není zraněný, Kladnu chyběl Petr Vampola. Proč?

„Nevím, vůbec nevím. Nechci se k tomu moc vyjadřovat. Zkrátka nám nebyl k dispozici.“

Kamerám pátečního utkání s Kometou neuniklo, že jste mu během přesilovky vyčinil. To nemůže být důvod?

„Ne, to byla vyloženě herní záležitost, vysvětlili jsme si to. Vampy nám jen řekl, že v Boleslavi nebude.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:52. J. Stránský, 18:56. Jeglič, 20:40. Šťastný, 48:25. Skalický, 57:43. Skalický Hosté: 37:36. Austin, 50:53. Jágr Sestavy Domácí: Peters (Haas) – Hrbas, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Klikorka – Skalický, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Godla (Stahl) – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka (A) – Melka, Zikmund, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad (C) – Šmerha, T. Kaut (A), O'Donnell – Bílek, Stach, Š. Bláha – O. Bláha. Rozhodčí Mrkva, Kis – Špůr, Axman Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav