Forma v extralize: Pod Spartou začíná křuppat, Plzeň dostala naplácáno | iSport.cz

Do plzeňské branky se v Liberci podíval mladý gólman Kristián Kolář, své spoluhráče ale proti Bílý Tygrům nepodržel • ČTK

Matěj Machovský v brance Sparty dělal, co mohl, ale aktivní Berany nedokázal udržet na uzdě • ČTK

Jakub Herman slaví třetí trefu Zlína do sítě Matěje Machovského • ČTK

Hokejisté Komety Brno se radují z gólu do sítě plzeňského soupeře. • ČTK

Zkušený útočník Michal Vondrka se při své premiéře v dresu Pardubice střelecky prosadil, na vítězství proti Spartě to ale nestačilo • twitter.com

Michal Moravčík odchází z Plzně do Litvínova • Barbora Reichová (Sport)

Vítězové minulého extraligového týdne? Třinec, Mladá Boleslav a Olomouc. Ocelářům pomáhá elitní posila Wojtek Wolski, Hanákům zase Branislav Konrád. Radši byste si sedli do mraveniště, než se s kohouty během posledních sedmů dnů měřit. Pod Spartou naopak začíná trochu křuppat a proč se vlastně pořád nedaří Litvínovu?

1. TŘINEC

Takticky vyspělý. Technicky dokonalý. Václav Varaďa má pod rukama suverénně nejsilnější tým ligy. Jen je někdy zklamání, jak opatrně hraje. Jasně, výsledek je výsledek. Ale co kdyby dělová sestava i víc bavila?

2. MLADÁ BOLESLAV

Porazila Kladno i Karlovy Vary. Ale stejně zaráží, jak má nahnáno z veterána Vampoly, který se baví, plní Instagram, zastupuje fotbalistu Jana Sýkoru a už bere hokej spíš jako melouch. Co vás tak děsí?

3. OLOMOUC

No, a už z ní můžete být zase celí vztekem bez sebe. Konrád se dostal do svého standardu, že požírá puky. Tohle byl zase týden, že radši sednete holým zadkem do mraveniště, než abyste se měřili s Olomoucí.

4. LIBEREC

Dejte prodlouženou jízdu na centrifuze a ještě se nechte klepnout palicí do hlavy. Tak takhle se cítí soupeř, když proti němu nastupuje Wolski. U Liberce si škrtněte palici, třineckou posilu uhlídal. Dala jen gól. To je úspěch.

5. KOMETA

Martinu Zaťovičovi sedí, když hraje ve své old boys partě. U Tomáše Plekance s Martinem Eratem je ucho, zelenáč, čtyřiatřicetiletý jura s nejlepšími roky před sebou. Důkaz? Hattrick proti Plzni a prý v suchém triku.

6. MOUNTFIELD HK

Schválně, použijte výrokovou logiku trenéra Růžičky. Že v Česku jsou hráči podceňovaní? Kvalita je lepší, než si myslíme? OK, tak půlka Olomouce do repre, když sejmula semifinalistu Ligy mistrů. Ať se pravda ukáže!

7. ZLÍN

V rozpadající se hale zničili Spartu. A info o rekonstrukci haly docela baví. Parkovací místa? NE. Pustíme vás během zápasu ven? ZAPOMEŇTE. Toalety pro ženy? BUDOU! Doba rekonstrukce? ASI DLOUHÁ.

8. KLADNO

Nejdřív ho všichni podceňovali, majitel Jaromír Jágr se tomu vysmíval. Teď zase nadhodil, jestli Kladno není moc přeceňované. Prostě neřeš, nepřepínej, po ničem nepátrej. Ale hlavně přijď fandit, jo?

9. KARLOVY VARY

Poslední tříbodový večírek zažily v době, kdy se stály fronty na kapra a v rádiu znělo, že Sliby se mají plnit o Vánocích. Od 22. prosince uplynulo hodně dní, než zase někoho sekly. Odnesly to Vítkovice.

10. VÍTKOVICE

Třikrát za sebou naposledy vyhrály v... Počkat, vyhrály někdy třikrát za sebou? Každopádně Ondřej Roman věří i s jedenáctibodovým mankem v desítku. Vyhlašujeme ho optimistou ligy!

Pocta Hlinkovi a dalším: Kluby obléknou dresy "svých" legend

11. PLZEŇ

Doma slavně přetlačila Liberec 3:2. Pak jí ale ten samý soupeř naplácal na zadek jak malé neposedné holce, 1:7! A řemen vytáhla i Kometa. Domů se vrátila spráskaná banda, která dostala třináct gólů.

12. SPARTA PRAHA

Malér na obzoru. V tabulce sice pořád pohoda, ale nechala se spláchnout Zlínem a výkonem jí daly školení i Pardubice. Jak všechno dlouho klapalo, teď pod Spartou začíná led trochu křuppat.

13. PARDUBICE

Možná že smrťák stojí už u hlavy, ale tady se snaží otočit postel, aby byl v nohách. Pomoci k tomu mají i miliony podnikatele Dědka. Už se sice nevyznáte, kdo klub vede, ale jistotou je Dušan Salfický. Zůstává.

14. LITVÍNOV

Jarůšek útočí na nejlepší střeleckou sezonu kariéry, Petružálek je o dost lepší než před rokem, veteráni Hübl a Lukeš si pořád odkloužou svoje. Že nechápete, proč je klub tak dole? Děkujeme, nejsme sami.

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 36 22 4 1 9 125:88 75 2. Sparta 39 17 11 1 10 133:103 74 3. Plzeň 37 20 2 6 9 123:99 70 4. M. Boleslav 37 17 5 5 10 113:90 66 5. Třinec 36 18 3 4 11 116:93 64 6. Brno 38 17 3 5 13 113:113 62 7. K. Vary 38 14 6 3 15 125:108 57 8. Zlín 38 15 3 3 17 118:111 54 9. Mountfield 37 14 4 4 15 92:90 54 10. Olomouc 39 12 5 5 17 88:105 51 11. Kladno 38 13 3 5 17 97:122 50 12. Vítkovice 37 8 6 4 19 91:131 40 13. Litvínov 37 9 2 5 21 98:131 36 14. Pardubice 39 8 2 8 21 84:132 36 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup