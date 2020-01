Démon Skalický. Slovenský buldok prožívá v Boleslavi průlomový ročník | iSport.cz

Pavol Skalický nikdy nepatřil mezi velké sběratele bodů. V minulé sezoně, premiérové v české extralize, posbíral v dresu Mladé Boleslavi 28 bodů (9+19) v 61 zápasech. Solidní číslo, ale zase žádný zázrak. Po sezoně se nechal slyšet, že jeden rok v Česku mu dal více než tříleté angažmá ve Slovanu Bratislava v KHL.

Aktuální sezona? Skalický dominuje, stal se z něj hlavní lídr Mladé Boleslavi. V průměru sbírá více jak jeden bod na zápas, s bilancí 16 branek a 22 asistencí drží páté místo v produktivitě celé extraligy. V rámci týmu má náskok 15 bodů na další hráče v pořadí, Adama Zbořila a Jakuba Klepiše, se kterými v současné době nastupuje v první formaci.

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 31 31 62 37 1 24 155 2. Libor Hudáček 18 22 40 35 20 18 104 3. Tomáš Rachůnek 18 21 39 38 4 10 85 4. Martin Zaťovič 23 16 39 37 3 20 81 5. Pavol Skalický 16 22 38 37 24 34 72 6. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 7. Michal Birner 13 22 35 28 11 8 91 8. Tomáš Mertl 14 18 32 33 -1 24 72 9. Roberts Bukarts 11 20 31 32 -7 40 92 10. David Gríger 13 18 31 38 4 28 73 Zobrazit celou tabulku

„Taková čísla jsem před sezonou určitě nečekal. Daří se mi, což je super, ale důležité je, že jako tým se držíme tam, kde jsme. Daří se týmu, v novém roce jsme se zvedli. Taháme za jeden provaz a to je důležité,“ nevnímá 24letý útočník příliš individuální statistiky. Z těchto slov lze poznat, jak z mladého Slováka čiší pokora.

Skalického sezona: Góly: 16 (7. v extralize) Asistence: 22 (3.) Body: 38 (5.) Primární body: 32 (2.) Čas na ledě (ø): 15:55 (171.) Účast na ledě: +24 (1.) Hity: 38 (10.)

Majitel bronzové medaile z juniorského šampionátu v roce 2015 je spolehlivý nejen dopředu, ale i dozadu. To nejlépe reflektuje bilance účasti na ledě, které Skalický s +24 jasně vévodí extralize. Téměř stokilový forvard umí naplno ukázat i přednost robustní postavy. S 38 hity na kontě se řadí na 10. místo mezi všemi hráči a třetí mezi útočníky.

„Vždycky jsem se snažil být dobrý dozadu a až pak pomoct dopředu. Stále se to tak snažím hrát. Hlavně zodpovědně dozadu a dopředu podle toho, co přijde. Jak se říká, obrana je nejlepší útok,“ zmiňuje Skalický. „Spíše se snažím prezentovat tvrdou hrou, dohráváním a takovými věcmi,“ dodává, co by měla být jeho hlavní parketa.

Na ledě přitom Skalický netráví moc času, průměr 15 minut a 55 vteřin ho řadí až na 171. místo v rámci nejvyšší soutěže. Mezi elitní desítkou extraligové produktivity jde o nejmenší ice time. Třeba fantom Gulaš stráví na ledě přes 21 a půl minuty…

Už pětkrát v sezoně zaznamenal Skalický tříbodový večer. O uplynulém víkendu takto složil Karlovy Vary (4:2) a Kladno (5:2). Utkání proti Rytířům rozsekl ve třetí třetině dvěma góly. Druhý parádním bekhendovým lobem přes celé kluziště. „Snažil jsem se to jen vyhodit co nejvýše, aby to neskončilo na icingu. Dal jsem tomu ale dobrou křivku a šlo to na bránu,“ usmíval se po utkání.

Mladá Boleslav - Kladno: Skalický potvrdil vítězství Bruslařů druhou trefou do prázdné, 5:2

Radovat se mohl i z hattricku. Šancí na to měl dost, jenže proti němu stál kamarád Denis Godla, který si na něm smlsnul. „Taky jsem mu už říkal, že chytal jak blázen. Naschvál mě vychytal,“ vyčítal krajanovi s úsměvem. „Díkybohu mi alespoň jeden dopřál,“ dodal.

Podle informací iSport.cz byl o Skalického už v průběhu podzimu zájem v KHL, Boleslav ho ještě dokázal udržet. Po sezoně mu však ve městě automobilů končí smlouva. A udržet buldoka, který bodově explodoval, nebude vůbec snadné.

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 36 22 4 1 9 125:88 75 2. Sparta 39 17 11 1 10 133:103 74 3. Plzeň 37 20 2 6 9 123:99 70 4. M. Boleslav 37 17 5 5 10 113:90 66 5. Třinec 36 18 3 4 11 116:93 64 6. Brno 38 17 3 5 13 113:113 62 7. K. Vary 38 14 6 3 15 125:108 57 8. Zlín 38 15 3 3 17 118:111 54 9. Mountfield 37 14 4 4 15 92:90 54 10. Olomouc 39 12 5 5 17 88:105 51 11. Kladno 38 13 3 5 17 97:122 50 12. Vítkovice 37 8 6 4 19 91:131 40 13. Litvínov 37 9 2 5 21 98:131 36 14. Pardubice 39 8 2 8 21 84:132 36 Generali Play-off

Mladá Boleslav - Kladno: Godla po tvrdé ráně neudržel puk a Skalický navýšil vedení, 4:1