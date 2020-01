Zábranský o mzdách (nejen) v Kometě. Komu nabízí půl milionu měsíčně? | iSport.cz

O světě financí v Tipsport extralize ví vše. Libor Zábranský poznal na vlastní kůži, co obnáší tahat zdevastovanou Kometu ze smetí, z nemocné značky vybudoval tuzemský kolos. Svým hráčům připravuje podmínky, které u nás patří k nejlepším. Dokáže je přesvědčit, že jim stojí za to oblékat modrobílý dres. A umí je náležitě zaplatit. U těch klíčových mu to problém nedělá…

Dva tituly v letech 2017 a 2018, a co dál? Kometa nespí, rozpíná své království a blíží se k dalšímu historickému předělu: stavbě multifunkční arény. Do té doby hodlá dál sbírat výhry, medaile, ideálně zlaté, vychovávat hráče, nabírat atraktivní hvězdy. „S padesátibodovým hráčem jsem ochotný bavit se o pěti stech tisících měsíčně. Říkám to upřímně a s tím, že je mi jedno, zda mě za to bude někdo kritizovat,“ říká Libor Zábranský v rozhovoru pro iSport Premium.

Jsou podle vás platy extraligových hráčů na odpovídající úrovni? Anebo jsou mzdy uměle vyšponované vzájemným soupeřením o hokejovou kvalitu, které není tolik?

„Řeknu vám to úplně jednoduše. Top hráči jsou ohodnoceni způsobem, s nímž my manažeři souhlasíme. Ale třetí, čtvrtá lajna je strašně přeplácená. To je dané vzájemným a dobrovolným bojem klubů o co nejsilnější kádr. Je naším rozhodnutím, zda jim ty peníze dáme, nebo ne. Čili si nemůžeme stěžovat, není na koho. Víte, jak to je na trhu. Každý má eminentní zájem o šikovné beky, ale ti prakticky nejsou. Když se občas na trhu jeden ukáže, je o něj rázem obrovská poptávka. O to větší, pokud jste na tom výsledkově neradostně. Pak ty peníze vezmete a vytáhnete. Tak to je.“

Hráči jako Milan Gulaš nebo v Kometě Peter Mueller si velmi vysoký výdělek zaslouží.

„To jsou hráči, na které chodí lidi. Ti si na svůj plat vydělají tím, jak hrají, protože přivedou lidi na stadion. Jiná věc je, když hráč ze čtvrté lajny požaduje sto, sto dvacet tisíc. Pak si musíte ujasnit, zda na to máte, anebo nasadíte vlastní juniory. U nich je zase otázka, zda na extraligu mají úroveň. A protože situace s počtem týmů v juniorské extralize je dlouhodobě taková, jaká je, nepanuje konkurence a neposune se do té doby, dokud účastnická místa znovu rapidně nesnížíme. Máme totiž hrozně moc mládežnických týmů, přitom na to nemáme děti.“

ŽEBŘÍČEK platů v extralize: Kdo bere 300 tisíc? Veteráni i zvučný cizinec >>>

Máte sám pro sebe strop pro plat hráče v Kometě?

„Záleží na typu hráče. S padesátibodovým hráčem jsem ochotný bavit se o pěti stech tisících měsíčně. Říkám to upřímně a s tím, že je mi jedno, zda mě za to bude někdo kritizovat. Spíš mám v sobě strop, za kolik mi budou hrát kluci ve třetí a ve čtvrté lajně. Do ceny či hodnoty hráče se promítá víc faktorů. Musím mít spočítaný merchandising, prodej dresů, počet jeho bodů, kolik nám tím udělá zápasů, tedy i bodů do tabulky. V potaz je nutno brát i to, zda skončíte do čtyřky nebo do šestky. Do svých finále jsme bohužel šli z šestého a pátého fleku, přičemž pro nás manažery je z hlediska výběru vstupného lepší začínat play off doma. Uznávám, že máme dražší vstupné, registruju názory z venku, že lístky na play off jsou vyloženě drahé, ale já říkám, že s ohledem na zájem o ně jsou ceny lístků podhodnocené.“

Vstupenka může mít takovou hodnotu, dokud je o ni poptávka, ne?

„Když jsme na někdejší finále stanovili cenu lístku na 1200 korun, vycházeli jsme z předpokladu, že můžeme prvně po 51 letech vyhrát titul. Když jdete na koncert kapely, dáte patnáct set, dva tisíce. Ale hlavně, pokud evidujete čtyřicet tisíc zájemců o čtyři tisíce míst na sezení, proč byste do ceny lístků neodrazil reálný zájem? Náš prezident a ekonom klubu pan Zindorf mi při té příležitosti říkal: Vy Češi máte jednu zvláštní vlastnost. Bojíte se přiznat, že chcete vydělat peníze… A má pravdu. Teď nemám na mysli přímo Kometu, ale každý, kdo podniká, tak přece za účelem zisku. Je třicet let od sametové revoluce, ale v některých věcech jsme zůstali stejní jako kdysi. Jako loni, když jste ve Sportu napsali během sezony, že jeden hráč (Bartošák) je domluvený s Třincem na příštím angažmá. Bylo kolem toho dost negativních ohlasů. Přitom v hokeji všichni víme, že se kontrakty domlouvají dopředu. Jakože smlouvy končí 30. dubna, tak si všichni budou hledat práci druhý den ráno? To