Lukeš po výhře naděje: Uzavření? Jirka Šlégr nám hned říkal, že letos to nebude | iSport.cz

Sám cítí, že střelecky mužstvu nepomáhal, jak by chtěl. Na Kladně se ale 37letý útočník František Lukeš trefil dvakrát a i díky jeho příspěvku Litvínov po ostudných sedmi porážkách v řadě zabral a porazil Rytíře 5:3. „Teď už nám začíná naše play off,“ připomíná, že i přes vítězství čeká tradiční hokejovou baštu dřina, aby se zachránila. V to, že by se extraliga uzavřela, nevěřil, ani se k tomu neupínal.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:24. Austin, 40:48. Zikmund, 43:22. Vampola Hosté: 14:59. Jurčík, 15:48. Mahbod, 33:34. Gerhát, 41:44. F. Lukeš, 51:09. F. Lukeš Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka – Zikmund, Vampola, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad – Valský, Stach, Hovorka – Melka, T. Kaut, O'Donnell – Š. Bláha. Hosté: Honzík (Janus) – Moravčík, J. Říha, Štich, Ščotka, T. Pavelka, Baránek, L. Doudera – F. Lukeš, V. Hübl, Petružálek – Jarůšek, M. Hanzl, Mahbod – Válek, Gerhát, Jánský – Trávníček, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Lacina, Micka – Ondráček, Klouček Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4748 diváků

Skolili jste Rytíře, jak to chutná?

„Je to strašně důležité. Potřebujeme každý bod, zaplaťpánbůh, že jsme vyhráli a bereme tři body.“

Vnímali jste důležitost bitvy?

„Samozřejmě. My teď máme 14 zápasů do konce, to je jako naše play off. Takže to jsou už všechno zápasy o všechno, musíme bodovat.“

Měli jste v hlavách, že se vám proti Kladnu daří? I v rámci přípravy jste osmkrát v řadě vyhráli.

„To jo, ale nějak jsme si to neříkali. Oni hráli výborně, naposledy doma porazili 5:1 Kometu. Je super, že jsme to urvali.“

Hodně vám pomohly dva góly, které jste dali při vašem oslabení?

„Byla to vzpruha, předtím jsme naše početní výhody nevyužili, takže to tentokrát rozhodli ti, kteří brání.“

Jste litvínovský patriot, jak jste snášel předešlou sérii sedmi porážek?

„Je to nepříjemné, hlavně když víte, že potřebujete každý bod. Naštěstí jsme to urvali tady v Kladně.“

Jste rád, že i vy osobně jste pomohl dvěma zásahy?

„Samozřejmě i pro mě je to důležité. Střelecky se trápím, doufám, že teď to tam začne padat. Máme do konce čtrnáct zápasů, musíme do toho dát absolutně všechno.“

Jak sledujete Pardubice, které jsou s vámi na dně extraligy? Navíc dneska také vyhrály.

„Ono je to jedno, koukáme na sebe. Budeme bojovat každý zápas a uvidíme.“

V jednu chvíli bylo vážně ve hře, že by se extraliga už v této sezoně mohla uzavřít. Ale už to není aktuální. Neupínali jste se k tomu přesto?

„Ne, ne. V novinách se sice objevily nějaké spekulace, ale Jirka Šlégr (klubový boss) nám hned řekl, že tenhle tok to nebude, takže jsme to věděli přímo od něj.“

Bylo vám tedy hned jasné, že si to musíte urvat na ledě?

„Jasně. Věděli jsme to. Naštěstí jsme překonali tady na Kladně šňůru porážek a věříme, že se to zlepší.“

Hodně bude klub v boji o všechno vsázet na lídry jako vy.

„To ano, je to na nás celý rok, ale nám se nedaří. Takže jsme rádi za každý gól, který dáme.“

