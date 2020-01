Smoleňákova divočina. Nejdřív „Matějská“ od Výtiska a pak hattrick | iSport.cz

Rudolf Červený (vpravo) by podle informací iSport.cz mohl být na odchodu z Mountfieldu HK. Zamíří do Komety? • Michal Beránek (Sport)

Co se v tu chvíli vlastně stalo?

„Věděl jsem, že to je Vyply, že tohle dělá. Je to vždycky na hranici faulu, vždycky to bolí, ale byla to moje chyba. Vím, že tohle dělá, je to jeho hra, proto je pořád velmi platný a hraje takhle dlouho. Nezlobím se na něho, spíš to byla moje chyba, než abych byl nějaký nasraný.“

Pád jste přežil bez následků?

„Přežil, makám na sobě, abych tyhle věci přežil.“ (usmívá se)

Dal jste hattrick, gól na 1:3 zkoumalo video po trenérské výzvě. Byl jste si jistý, že bude platit?

„Abych se přiznal, ve video už nevěřím. V posledních čtyřech zápasech mi zkoumali tři góly a dva neuznali. Už jsem myslel, že mě někde potkala nějaká čarodějka a už mi žádný gól neuznají. (usmívá se) Pro nás byl tenhle gól na 3:1 důležitý, abychom se trošku uklidnili. Jsem rád, že kluci v Torontu, kam z boxu volali, mi to uznali.“

Dorážel jste v brankovišti, puk už byl za čárou nebo to byl vlastní gól?

„Myslím, že už to bylo za brankou, větší částí. Jen jsem do toho ještě nějak šoupnul.“

Byl klíčový moment zápasu kolem mězi 36. a 38. minutou, kdy jste kdy šli do oslabení, prohrávali 0:1, ale přišly dva vítkovické fauly a vy jste oba potrestali gólem?

„Určitě. Byl to velký moment, ale zároveň jsme dali dva góly, vedli jsme 2:1 a Vítky jsou schopné nechci říct z ničeho, ale mají šikovné kluky, kteří dokážou někam schovat akci. A najednou z toho může být gól. Objevili se nám tam dva před bránou, ale Mazi (Mazanec) to pochytal. Vítkovice jsou takový soupeř, že člověk musí být furt na špičkách, i když to opticky vypadá, že je to tak nějak na pohodu. Nemusí to být takové, jak to vypadá.“

Říkáte, že Vítkovice mohly dát gól z ničeho, nepřišel i váš hattrick z ničeho?

„Stoprocentně z ničeho. Ty dva góly jsem dal před bránou z důrazu. Jak mi říkal Růža - nejsem žádný megatechnik, tak to tam musím narvat i s gólmanem. I když teď jsem to tam dvakrát povodil (směje se). Si dělám srandu. Jsou to góly, které budou padat, moc hezkých se teď dávat nebude, tohle jsou přesně góly, které nás budou posouvat dál.“

Vyhráli jste, nicméně týmový výkon asi nebyl kdovíjaký?

„Vyhráli jsme, samozřejmě jsme chtěli hrát líp, bylo tam spoustu chyb, ale máme tři body a můžeme jet v klidu domů. Nemyslím si, že zápas byl nějaký pěkný, ale nejsme v pozici, abychom hráli na krásu. Tyhle zápasy prostě musíme zvládnout. Je to pro nás důležité vítězství i kvůli sebevědomí do dalších zápasů. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Začátek byl docela dobrý, pak jsme měli vlažnější desetiminutovku. Něco jsme si k tomu řekli, pak nás zvedl druhý gól. Díky Mazimu jsme to dotáhli.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:28. Mallet Hosté: 35:50. Cingel, 37:16. Smoleňák, 57:00. Smoleňák, 59:12. Smoleňák Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Rosandić, Trška, Štencel, Gregorc, Výtisk (C), R. Černý, L. Kovář – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš (A) – Schleiss, Hruška, Indrák – Dej (A), R. Veselý, Mallet – T. Kubalík, Werbik, Dočekal. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – R. Pavlík, Lev, Klíma – Perret, Koukal, Žejdl – Miškář, Dragoun, Jergl. Rozhodčí Pražák, Kubičík – Hlaváč, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 305 diváků