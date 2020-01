Třinec přišel o sérii v Plzni. Výsledek byl možná až krutý, lituje Štěpánek | iSport.cz

Co bylo stěžejní pro takový výsledek?

„Asi jejich čtvrtý gól. Puk se dostal na modrou, bek (Budík) to vystřelil. Ani si nemyslím, že s úmyslem dát gól, ale nic jsem neviděl. Proletělo nám to do víka, potom už to bylo takové vabank. Nemyslím si, že jsme byli horším týmem. Myslím, že výsledek je pro nás možná až krutý. Ale domácím to tam napadalo, musíme se z toho poučit a jít dál.“

První i druhou třetinu jste začali skvěle, vždycky jste dali rychlý gól. Nezdálo se vám, že vás pak stály zápas mdlejší pasáže, které následovaly?

„Ne, třeba první třetinu jsme sehráli super, ale prohráli jsme ji 1:2. Ve druhé jsme taky nepředvedli špatnou hru a zase jsme ztráceli. Opravdu to nebyl z naší strany tak špatný zápas, jak vypadá výsledek. Bohužel, Plzeň dala víc gólů.“

Dva z nich padly z dorážek. Byla to nedůslednost obránců?

„V těch momentech jsme si nepomohli navzájem ani z jedné strany. Nejlepší by bylo, kdyby to ze mě nevypadlo a když už, tak mi kluci můžou pomoct a uklidit to. Ale jak říkám, tentokrát jsme se nesešli. Co gól jsme dostali, to byla taková nějaká, nechci říct náhoda, ovšem Plzeň si pro ty góly šla. Proto i vyhrála. Mohlo to být tím, že jsem měl hráče moc blízko u sebe. Ale vůbec jsem byl rád, že jsem chytil už ty první střely. Jenže na první doražený puk si dojel hráč, píchl do toho, zaletělo to do víka. A druhý ani netrefil čistě, nějak se to tam došouralo. V těchhle momentech nám zkrátka nebylo přáno.“

Tentokrát jste nebodovali, nicméně od prosincového Spengler Cupu, kde jste skončili druzí, se daří. Je pohoda o poznání lepší než předtím?

„No tak, já jsem před Spengler Cupem nastoupil víceméně ke dvěma zápasům, takže nemůžu moc hodnotit. Ale je samozřejmě příjemné udělat nějakou bodovou šňůru. Ta sice skončila, ovšem věřím, že v dalším zápase založíme další a navážeme na ni.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:35. Vracovský, 14:03. P. Zdráhal, 31:34. Vráblík, 42:42. Budík, 53:21. Mertl Hosté: 02:05. Chmielewski, 22:19. O. Kovařčík Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Jánošík, Jank, Vráblík, L. Kaňák – P. Zdráhal, Mertl (A), Gulaš (C) – Kantner, Kracík, Pour – V. Němec, Kodýtek, Rob – Malát, Přikryl, Vracovský. Hosté: Štěpánek (L. Daneček) – Zahradníček, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Gernát, Roth, Haman – Dravecký (A), P. Vrána, Martin Růžička (A) – Hrehorčák, Wolski, M. Stránský – Adamský (C), Marcinko, Hrňa – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Rozhodčí Mrkva, Šír – Axman, Hynek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 6011 diváků