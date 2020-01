Extraliga v 16 letech. Dát šanci poučit se. Kdy zůstat a kdy odejít za moře? | iSport.cz

Mladý hráč s košíkem v extralize vždycky budí pozdvižení. Plus taky trochu nadšení. A naději. Tak je to on? Na něj se bude chodit? Půjde v prvním kole draftu do NHL? Co dokáže tam? Když si projedete sedm posledních sezon, dostalo aspoň čichnout k nejvyšší soutěži 23 hráčů před tím, než oslavili sedmnácté narozeniny. Všechno se na ně valí ve vlnách. Nejdřív nadšení, pak očekávání. Nejvíc zápasů takhle odehrál Pavel Zacha v Liberci (38). O víkendu se v akci objevili další dva šestnáctiletí hráči s košíkem. Baby boom to v českém hokeji zatím není. Ale dobrý signál ano.