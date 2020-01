Klepiš promluvil o zájmu Sparty: V Boleslavi jsme si vysvětlili, jak to bude | iSport.cz

Řešil jste nějak spekulace ohledně vašeho možného přesunu do Sparty?

„Něco jsem o tom samozřejmě věděl. Něco se řešilo. Pak jsme si tady sedli s vedením a vysvětlili jsme si, jak to bude, jaká je pozice. Tím to haslo.“

Co po sezoně, kdy vám končí smlouva?

„Po sezoně neřeším, co bude. Ani to nevím a nemyslím na to. Soustředím se na to, abychom dohráli co nejlíp konec sezony a připravili se na play off.“

Proti Olomouci jste se vrátil do hry po nemoci, vynechal jste tři zápasy. Byl jste hodně natěšený?

„Samozřejmě, že byl. Není příjemné se dívat na svůj tým v televizi. Ale zase jsem si udělal dobrý čaj s citrónem. A sušenky jsem u toho měl, abych nelhal. (usměje se) Člověk chce samozřejmě hrát, ale když přijde virózka, rýmička, tak je to pro chlapa hodně těžký, že jo, vždyť to znáte. Nebyl jsem v takovém stavu, abych mohl hrát.“

Jak jste se na ledě cítil?

(oddychne si) „Naplno to říct asi nemůžu, když se to nahrává. (usměje se) V rámci možností, samozřejmě to, že jsem nahrál na dva góly, vůbec nic neřeší a nic neznamená. Byl to dobrej týmovej výkon a Justin (brankář Peters) chytal výborně.“

Shodil jste nějaká kila?

„To ne, to já zase problém s příjmem potravy neměl. Papal jsem dobře.“

Mladá Boleslav - Olomouc: Najman vymetl svižnou střelou víko Konrádovy branky, 3:0

Co bylo v utkání klíčové? Byl to gól na 2:0, před kterým si Olomouc vytvořila slušný tlak?

„Když to řeknu blbě, tak důležitý byl každý gól, ale nejdůležitější byl ten na 3:0, co dával Najmi (Ondřej Najman). Trošku to uklidnil.“

Každopádně to nebyl snadný zápas. Souhlasíte?

„S Olomoucí to není nikdy snadný zápas. Měli jsme štěstí, že nám tam spadly góly v přesilovce. Pak se to trošku uklidnilo, a když dal Najmi takový ten pojišťovací gól, tak už jsme věděli, že to dohrajeme. Ne úplně v klidu, jak to vypadalo, ale že to udržíme.“

Přesilovky se v poslední době zvedají. Panuje s nimi už spokojenost?

„To se úplně nedá říct. Taky tam bylo i štěstí, ale zaplaťpánbůh za ty góly, že jsme je dali. Je jedno, jestli byly v přesilovce nebo v pět na pět. Na přesilovkách musíte pracovat pořád.“

Vondrka? Tušil jsem, že nám dá gól

Teď vás čeká těžká série čtyř zápasů proti týmům ze špičky tabulky. S kolika body byste byl spokojený?

„Kolik, že jich je?“

Čtyři.

„Tak dvanáct. (usměje se) Ne, samozřejmě zápasy budou těžký, to víme. To, že jich bude hodně těžkých za sebou, tak to mám osobně radši, než když tam jsou mezi zápasy dlouhé prostoje. Zápasy jsou těžký, ať už je to s týmem kolem vás, shora nebo zespoda. Všichni jedou na krev, protože se blíží konec. Samozřejmě půjdeme zápas od zápasu a budeme chtít co nejvíc bodů.“

Jak jste vnímal nedávný odchod Michala Vondrky, vašeho dlouholetého kamaráda, do Pardubic?

„Poslední měsíc jsem s ním už nekamarádil, protože mě naštval. (usměje se) Ale to je hokej. Samozřejmě mě to mrzí, že odešel, ale bylo to jeho rozhodnutí a bylo to mezi ním a vedením. Už ani nevím, jak to přesně bylo. Samozřejmě mu přeju jenom hodně štěstí, aby se mu dařilo.“

Pardubice - Mladá Boleslav: Vondrka se prosadil! Využil úžasné přihrávky Rolinka, 2:1

V neděli se proti vám prosadil…

„Většinou, když hrajete tyhle zápasy a je to čerstvý, tak je člověk nabuzenej. Nějak jsem cítil a tušil, že Michal dá gól. Přál jsem mu ho, ale taky aby to dopadlo, jak to dopadlo, abychom vyhráli my.“

Po Vondrkovi převzal kapitánské céčko Martin Ševc. Vy jste ve hře nebyl?

„Nebyl. Abych řekl pravdu, ani bych to nechtěl. Myslím, že Martin se na to suprově hodí, protože je výbornej v kabině, s klukama hodně mluví, což já až tolik ne, takže Martin je správná volba.“