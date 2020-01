SESTŘIHY: Litvínov přejel Plzeň 5:1! Kometa skolila Třinec 1:0 | iSport.cz

Kanadské bodování Hráč Tým G A KB Z +/- TM S 1. Milan Gulaš 32 35 67 40 4 24 167 2. Libor Hudáček 22 22 44 38 20 22 118 3. Michal Birner 14 29 43 31 10 8 100 4. Martin Zaťovič 25 18 43 40 3 20 92 5. Tomáš Rachůnek 18 24 42 41 3 10 91 6. Pavol Skalický 16 23 39 40 23 36 83 7. Petr Holík 11 26 37 32 -2 12 69 8. Tomáš Mertl 15 20 35 36 1 34 79 9. Roberts Bukarts 13 21 34 36 -8 40 112 10. Antonín Honejsek 9 24 33 41 7 58 69 Zobrazit celou tabulku

Aliu se poprvé trefil v extralize

Do první šance utkání se dostal hostující obránce Čerešňák, který z otočky prověřil pozornost brankáře Honzíka. Na druhé straně v sedmé minutě našel Trávníček Zygmunta, jenž zblízka přestřelil horní tyčku.

Hostě poté měli dvě obrovské příležitosti při nedůsledné domácí rozehrávce, Němec ani Kodýtek se ale neprosadili. Následovaly dvě šance Litvínova, Žolobov našlápl na pravém křídle, bekhendem ale neuspěl a stejně se vedlo i Kudlovi, který z mezikruží trefil pouze dobře postaveného Frodla.

Gólový účet otevřel v 18. minutě Gerhát. Druhou branku mohl v zápětí přidat Aliu, v přesilové hře ale trefil pouze boční konstrukci.

Úvod druhé třetiny vyšel lépe domácím a Hübl v 22. minutě zvýšil střelou z mezikruží na 2:0. O tři minuty později dokázal snížit Gulaš, který nejprve vypálil přes Douderu a poté si dokázal dojet i pro dorážku. Nejproduktivnější hráč soutěže si připsal 32 branku a 67 bod.

V polovině utkání zabránili Hanzl s Aliuem a Honzíkem vyrovnání, když Jank nedokázal dotlačit kotouč za brankovou čáru. V 35. minutě se Aliu ukázal na druhé straně, v přesilové hře vypálil a exlitvínovský obránce Jánošík si srazil puk do vlastní sítě. Kanadský bek si tak ve druhém zápase v extralize připsal premiérový gól.

Za pouhých 62 vteřin přidal čtvrtou branku a svou druhou v utkání Hübl. O osudu utkání tak bylo prakticky rozhodnuto. Ve 49. minutě mohl zvýšit vedení domácích Jurčík, jeho bekhendový blafák skončil vedle levé tyčky. Snížit mohl Mertl, ale skóre se měnilo už jen jednou a zasloužil se o to domácí Ščotka. Litvínov tak dokázal bodovat potřetí v řadě, z toho dvakrát za tři body.

Ohlasy trenérů

Jindřich Kotrla (Litvínov): "Předvedli jsme velmi dobrý výkon, disciplinovaný, zodpovědný. Nepustili jsme soupeře do šancí ani do přesilových her, tím jsme zápas vyhráli a získali tři body."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Blahopřeji soupeři k vítězství a k výkonu, zasloužili si dneska vyhrát. Chtěl bych se omluvit fanouškům a všem, kteří na to koukali. To, co jsme dneska předvedli, s respektem k soupeři, nebyla naše hra. Nebylo tam vůbec nic. Podíváme se na to a zítra vyvodíme důsledky."

SESTŘIH: Litvínov - Plzeň 5:1. Verva přejela Škodovku, zářil matador Hübl

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:09. Gerhát, 21:01. V. Hübl, 34:26. Aliu, 35:28. V. Hübl, 56:09. Ščotka Hosté: 24:29. Gulaš Sestavy Domácí: Honzík (Janus) – J. Říha, Moravčík, Ščotka (A), Aliu, Kudla, T. Pavelka, L. Doudera – Petružálek, V. Hübl (C), F. Lukeš – Žolobov, M. Hanzl (A), Jarůšek – Stříbrný, Gerhát, Válek – Zygmunt, Jurčík, Trávníček. Hosté: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Pulpán (A), Jánošík, Jank, L. Kaňák, Vráblík – P. Zdráhal, Mertl (A), Gulaš (C) – Kantner, Kracík, Pour – V. Němec, Kodýtek, Rob – Heřman, Kolda, Vracovský. Rozhodčí Hodek, Horák – Gerát, Hynek Stadion ZS I. Hlinky, Litvínov Návštěva 3 129 diváků

Mandát vystřelil Dynamu dva body

Západočeši se vrátili domů po třízápasové venkovní sérii, během které ztratili jediný bod. Potvrdili ale, že před vlastním publikem se jim v poslední době nedaří, a prohráli doma čtvrtý z poslední pěti duelů.

Vstup do utkání přitom domácím vyšel skvěle a po 28 sekundách vedli. Rachůnek z otočky předložil puk před odkrytou branku Polákovi, který si snadno připsal desátý gól v sezoně. Dynamo odpovědělo v polovině úvodní části. Mandát překonal Novotného střelou od modré čáry přes stínícího Vondrku. Na přelomu úvodního a druhého dějství se hosté ubránili při Zacharčukově trestu.

Potom po Černochově faulu odolala v prvním oslabení Energie, ale v 25. minutě znovu inkasovala. Vondrka objel branku, našel mezi kruhy najetého obránce Koláře a kapitán Dynama prostřelil Novotného mezi betony. Vyloučení Skuhravého Dynamu ke zvýšení náskoku nepomohlo a v 38. minutě měl další možnost hostů po průniku Svačina. Kantor si před pauzou poradil s Flekovým pokusem.

Karlovarští se ve třetí třetině snažili tlačit za vyrovnáním, ale Dynamo je do šancí dlouho nepouštělo. Ubránilo se i při Zdráhalově pobytu na trestné lavici i při následném dalším oslabení po Kantorově vyhození puku do hlediště. Domácí sáhli v 59. minutě k power play a dvě sekundy před koncem třetí třetiny vyrovnal po Graňákově střele z dorážky Flek.

Pětiminutové nastavení branku nepřineslo a v nájezdech se prosadili jen hostující Mandát a Svačina.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:28. V. Polák, 59:58. Flek Hosté: 09:10. Mandát, 24:25. J. Kolář, . Mandát Sestavy Domácí: F. Novotný (Bednář) – Šenkeřík, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, M. Rohan, Eminger, Šafář – T. Rachůnek (A), V. Polák, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, Křemen – Koblasa, Černoch, Kohout – Šik, Skuhravý (C), Vondráček. Hosté: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), Ivan, Holland, T. Voráček – Mandát (A), R. Kousal, Vondrka – Svačina, Harju, Machala – Kusý, Poulíček, D. Kindl – Blümel, Rolinek (A), Paulovič. Rozhodčí Svoboda, Pražák – Brejcha, Jelínek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3542 diváků

Prodloužení skvělé formy Bruslařů řídil Klepiš

Středočeši otevřeli skóre ve 12. minutě v přesilové hře. Klepiš přihrál na levý kruh Stránskému, který pohotovou střelou překonal Konráda.

V úvodu druhé třetiny stálo při domácích štěstí, když hostující útočník Irgl dvakrát orazítkoval tyč. Z gólu se nakonec v 29. minutě radovala Mladá Boleslav opět díky využité početní výhodě. Klepiš zachytil vyhození hostujícího kapitána Vyrůbalíka a nabil na ránu z první úspěšně zakončujícímu Zbořilovi.

Diváci nadále sledovali bojovné utkání s minimem šancí. V závěru prostřední části Olomouc stupňovala tlak a zabydlela se v útočném pásmu, kontaktní gól však nepřišel.

Ve 45. minutě přidali domácí definitivní pojistku. Flynn našel zpoza branky mezi kruhy Najmana, jenž se nemýlil. Mladá Boleslav vyhrála šestý z posledních osmi duelů.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Věděli jsme, že Olomouc měla šňůru šesti zápasů, v nichž bodovala. Přijelo velmi silné mužstvo, výborně napadali, forčekovali, hráli aktivně, výborně v obraně. Byli jsme docela nepřesní a nebylo to vůbec jednoduché. Celkově to bylo vyrovnané. Strašně nám pomohly dvě využité přesilovky, uklidnili jsme se. Třetí gól rozhodl o tom, že se nám to dneska podařilo. Jsme rádi, že jsme neinkasovali."

Zdeněk Moták (Olomouc): "Z naší strany nepříliš povedené utkání. Bez vstřelené branky nemůžeme pomýšlet na solidní výsledek. Můžou nás mrzet dvě tyče a několik šancí ve druhé třetině, které jsme bohužel neproměnili. Udělali jsme dvě hrubé chyby, za které jsme byli potrestáni. Domácí byli lepší a zaslouženě zvítězili."

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Olomouc 3:0. Justin Peters si zapsal v utkání čisté konto

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:55. J. Stránský, 28:32. Zbořil, 44:56. Najman Hosté: Sestavy Domácí: Peters (Krošelj) – Hrdinka, Ševc (C), Dlapa, Pláněk (A), Hrbas, Fillman, Klikorka – Lunter, Zbořil, Klepiš (A) – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – G. Szturc, Bičevskis, J. Stránský – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Konrád (Lukáš) – Švrček, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), Olesz – Vodný, Kolouch, Handl – Kořenek. Rozhodčí Pešina, Šindel – Pešek, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2 721 diváků

Jackpot trefil Bukarts, Svoboda zazážil čistým kontem

V první třetině měli mírně navrch domácí hokejisté. Po necelých pěti minutách se do úniku dostal Hruška, na Kašíka zkusil kličku do bekhendu, jenže neuspěl. Berani vystřelili na Svobodu jen třikrát, v závěru úvodní části přesto mohli jít do vedení. Claireaux ovšem zblízka trefil jen boční konstrukci vítkovické branky.

Zkraje druhé třetiny upalovali Vítkovičtí do přečíslení dva na jednoho, Werbik to zkusil sám, s jeho střelou si ovšem poradil Kašík. Krátce na to měl zlínský brankář štěstí. Na modrou dostal nabito Rosandič a prudkou střelou zazvonil na horní tyčku zlínské branky.

Ve druhé třetině získalo utkání mnohem vyšší tempo, které si oba celky přenesly i do třetí části. V jejím úvodu se diváci dočkali první branky utkání. Zlín krátce obléhal domácí branku, ale nic nebezpečného si nevytvořil. Naopak Ostravané šli do rychlého protitútoku, Hruška zavezl puk do pásma, předal ho Gregorcovi, jehož ránu od modré šikovně tečoval Bukarts mezi betony Kašíka.

Na opačné straně se poté vyznamenal gólman Svoboda, který se parádně roztáhl a ve velké šanci vychytal Okála. Vítkovičtí těsný náskok uhájili, Zlín se navíc připravil o závěrečný nápor poté, co obdržel trest za příliš mnoho hráčů na ledě.

Na opačné straně se poté vyznamenal gólman Svoboda, který se parádně roztáhl a ve velké šanci vychytal Okála. Vítkovičtí těsný náskok uhájili, Zlín se navíc připravil o závěrečný nápor poté, co obdržel trest za příliš mnoho hráčů na ledě.

Ohlasy trenérů

Ladislav Svozil (Vítkovice): "Podali jsme zodpovědný a bojovný výkon. Od začátku jsme byli lepší a gólový rozdíl mohl být vyšší. Měli jsme situace dva na jednoho i další šance, které jsme neproměnili. To k tomu ale patří. Naše vítězství se nerodilo lehce, ale jsme spokojeni i za výsledek 1:0, protože máme tři body a víc jsme získat nemohli."

Martin Hamrlík (Zlín): "Náš výkon se mi hodnotí špatně, protože jsme si tady nezasloužili vyhrát ani bodovat. Tyto zápasy jsou těžké, jako v play off a my si pořád hrajeme ten svůj hokejíček. Jsme nepoctiví a nepokorní. Bojovnosti jsme ukázali málo, možná až ve třetí třetině, ale do té doby jsme tady nebyli. Mančafty, které hrají o všechno, do toho jdou na krev. Naopak my jsme upustili od urputnosti, a pokud takhle budeme pokračovat dál, moc zápasů nevyhrajeme."

SESTŘIH: Vítkovice - Zlín 1:0. Roberts Bukarts vystřelil výhru svému celku

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40:56. Roberts Bukarts Hosté: Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Rosandić, Trška, Štencel, Gregorc, Výtisk (C), R. Černý, L. Kovář – Roberts Bukarts, Hruška, Lakatoš (A) – Indrák, R. Veselý, Schleiss – Dej (A), O. Roman, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Hosté: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Hamrlík – Herman, Fořt, Fryšara – Okál, Honejsek, Šlahař – Köhler, Claireaux, Dufek – Kubiš (A), P. Sedláček, J. Ondráček. Rozhodčí Šír, Kika – Tošenovjan, Rožánek Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 135 diváků

Souboj posledních mistrů rozhodl Mueller

V opatrném úvodu měly oba týmy výhodu přesilové hry, ale nevyužily je. Šance přicházely až při plném počtu hráčů na ledě. V 11. minutě měl první příležitost otevřít skóre třinecký Vrána, jenže zblízka trefil jen tyč Vejmelkovy branky.

Domácí tribuny mohl rozjásat Rákos, ale ideální pozici nevyužil, neprosadili se ani Zaťovič s Horkým. Hodně práce měl i brněnský brankář, který vychytal Ondřeje Kovařčíka a hlavně v 18. minutě Draveckého při největší šanci úvodní třetiny.

Větší touhu po vstřeleném gólu projevili ve druhé třetině domácí, ale ani dvě slibné Eratovy střely červené světlo za brankou nerozsvítily. Stejně jako Rákosův pokus do tyče.

V době, kdy na trestné lavici seděl kvůli porušení pravidel při vhazování Plekanec, jenž navíc obdržel desetiminutový osobní trest, se do šance dostal Růžička, ale ani třinecký snajpr gól nedal.

Hlavním tématem třetí třetiny bylo neudělat chybu v defenzivě a pokusit se dát branku. A Brňanům k tomu napomohla přesilová hra. Povedenou kombinaci zakončil přesnou střelou Mueller. Třinec naopak početní výhodu nevyužil a neuspěl ani v závěru v minutové power play.

Ohlasy trenérů

Kamil Pokorný (Kometa): "Byl to výborný zápas, který v mnoha aspektech snesl parametry play off. V první třetině to byl vyrovnaný boj, ve druhé jsme měli více příležitostí vstřelit gól, což se nám nepovedlo. Celé mužstvo si zaslouží pochvalu za to, jak zápas odehrálo směrem dozadu. Musím vyzvednout čtyři juniory, proti takto zkušenému a kvalitnímu týmu odvedli skvělý výkon, Kometa na ně může být pyšná. Nakonec se k nám přiklonilo štěstí po perfektně sehrané přesilovce a výbornému výkonu Karla Vejmelky v bráně."

Marek Zadina (Třinec): "Viděli jsme dnes vyrovnané utkání dvou kvalitních týmů. Připravovali jsme se na to, že může rozhodnout přesilovka, což se nakonec stalo. My jsme tak měli početní výhody, ale nenaložili jsme s nimi dobře. Kometa má na tuto činnost skvělé hráče a to se potvrdilo. Také se od nás odklonilo štěstí, neboť jsme nastřelili dvě nebo tři tyčky. Chtěli jsme odsud vydolovat alespoň bod, což se nepovedlo, ale bylo to z obou stran dobré utkání.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:46. Mueller Hosté: Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – Mlčák, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil, Malec – Zaťovič (C), Š. Stránský, Mueller – Orsava, Plekanec (A), M. Erat – Kusko, Rákos, Kucsera – Plášek ml., Střondala, L. Horký. Hosté: Kváča (Štěpánek) – M. Doudera, Zahradníček, M. Adámek, Galvinš, Roth, Gernát – Martin Růžička (A), P. Vrána, Wolski – Hrňa, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký (A), Polanský, Adamský (C) – Hrehorčák. Rozhodčí Jeřábekm Úlehla – Jindra, Zíka Stadion DRFG arena Návštěva 7131 diváků

Jágrovi Rytíři padli počtvrté v řadě

Pro oba týmy šlo o zásadní zápas. Kladno se mohlo v boji o postup do předkola play off přiblížit Hradci, naopak domácí si dělali nárok na to, aby svého soka možná i definitivně odřízli. Před utkáním byl mezi nimi rozdíl sedmi bodů.

V první třetině bylo lepší Kladno, opticky mělo více ze hry. Mělo také více šancí, proti Redlichovi a Hovorkovi však zasáhl brankář Mazanec, opět velká opora Mountfieldu. Rytířům nepomohla ani první přesilovka, v níž ohrozili domácí branku Vampola a Jágr. V obou případech byl domácí gólman na místě.

Hradečtí čekali na příležitost - a dostali ji. Po hromadné bitce, kvůli níž bylo vyloučeno pět hráčů, získali možnost přesilovky. V ní se v 17. minutě prosadila první formace, ofenzivní zbraň Hradce posledních týdnů. Centr Cingel se trefil z voleje po přihrávce od mantinelu.

Pro Kladno to byla rána, z níž se však zvedlo, tedy herně. Dařilo se zejména elitní formaci s Jágrem a Vampolou. Mountfield byl chvílemi pod tlakem, na druhou stranu se hrálo bez větších šancí. Jen Jágr pálil z dobré pozice, ale Mazanec byl na místě.

Přes kladenskou snahu se Hradec dostal tam, kam potřeboval. Během pěti minut dal dva góly. Nejprve si Klíma po Chalupově přihrávce poradil rychlým manévrem s gólmanem Godlou. Poté ve 32. minutě skóroval podruhé v dresu Mountfieldu Lev. Gól dal díky neústupnosti, na brankovišti si počkal na odražený puk.

Rytíři sice dál hráli aktivně, ale domácí se soustředili na obranu. Navíc na začátku třetí části se trefil hradecký obránce Gaspar a bylo prakticky rozhodnuto. Od té chvíle byl Hradec jasně lepší. Kladno držel gólman Godla, proti němuž se neprosadili mladící Poppel a Gaspar.

Kladno nakonec jen snížilo, čisté konto sebral Mazancovi třináct vteřin před koncem O’Donnell.

SESTŘIH: Mountfield HK - Kladno 4:1. Středočeši našli recept na domácího brankáře až v závěru zápasu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:14. Cingel, 26:36. Klíma, 31:39. Lev, 42:03. Gaspar Hosté: 59:47. O'Donnell Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Eklund, Cibulskis, Čáp, Šidlík, Šalda, Gaspar – Smoleňák (C), Cingel, M. Chalupa – Klíma, Lev, R. Pavlík – Žejdl, Koukal, Perret – Poppel, Morong, Dragoun. Hosté: Godla (Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Barinka (A), Romančík – Jágr, Vampola, Zikmund – J. Strnad (C), Melka, Redlich – Hovorka, Machač, Valský – O'Donnell, T. Kaut (A), Š. Bláha – Stach. Rozhodčí Hejduk, Kajínek – Rampír, Veselý Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové