Růžičkovi došla v Hradci trpělivost: A od teď hrají junioři! | iSport.cz

„Čtvrtá lajna inkasovala ve Vítkovicích a v Liberci. Hráčům jsem to říkal už před měsícem, pokud se výkony nezlepší a čtvrtá lajna bude dostávat góly, budou hrát junioři. Docela mi už došla trpělivost. Teď tam budou hrát mladí, tím taky vzroste vepředu konkurence,“ vysvětloval po výhře 4:1 nad Kladnem hradecký kouč.

Do zápasu tak vyjeli osmnáctiletí útočníci Petr Poppel a Matěj Morong. Druhý jmenovaný si užil při rozbruslení fórek, který se obyčejně dělá nováčkům v NHL. Ostatní dělají, jak jdou v řadě za mladým hráčem na led, ale zabrzdí. On pak krouží v hale sám. Tohle bylo stejné. Na ledě kompletní tým Kladna, pak Morong a pár sekund nikdo další. „Cítil jsem se tam trochu trapně,“ usmíval se po zápase. „Ale v zápase? Musím poděkovat, že nám starší kluci hodně pomáhali,“ dodal.

Růžička byl s dvojicí Morong a Poppel spokojený. Jejich bonus? Jejich útok vstřelil čtvrtý gól, když se prosadil obránce Michael Gaspar. „Splnili, co jsme chtěli. Gól nedostali, naopak jeden dali, to je přesně ono. Kladno je docela prověřilo, párkrát je zamklo, ale kluci si s tím poradili. Někde se to naučit musí, na střídačce to nepůjde, když se budou dívat z hlediště, tak taky ne,“ líčil svůj pohled trenér.

Mountfield HK - Kladno: Jistotu výsledku vystřelil o tyč Michael Gaspar, 4:0