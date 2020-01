Kaut o kladenském trápení: Čekáme, jak něco přijde samo. Nepřijde | iSport.cz

Protáhlé obličeje a pořádně zamotaná hlava. Když se kladenští hráči šourali v Hradci do kabiny, nebylo jim vůbec dobře. Prohrávají, naposledy 1:4. Děsivé poslední místo, ze kterého se padá do první ligy, je už jen osm bodů pod nimi. „Zdvižených prstů už bylo hodně,“ říká Tomáš Kaut. Počtvrté za sebou to jeho týmu nevyšlo, zase nezískal ani bod.

V čem cítíte, že byl mezi vámi a Hradcem největší rozdíl?

„Na začátku jsme se soustředili, aby nám tam někde neproletěli. Máme problémy s přechodem na větší hříště a tohle jsme si v úvodu docela pohlídali. Jenže dali nám gól a nezareagovali jsme. Celý zápas jsme nebyli schopni si říct o to, abychom se dostali zase do hry.“

Hodně štve, že to herně bylo tak jednoznačné?

„Není to jen otázka zápasu s Hradcem. Jak začala poslední čtvrtina, plus zápas s Litvínovem doma, furt na něco čekáme. Přitom víme, jak to na konci tabulky vypadá, o co jde. Čas se přitom krátí. Asi každý má jasno, co se musí změnit. Teď, abychom to udělali, protože už vážně není na co čekat.“

Slevili jste ze svého poctivého hokeje?

„Není tam ta naše šťáva. Chyběla i doma a pořád čekáme, jak to přijde samo. Nepřijde.“

Zářili jste na Spartě, porazili Kometu, vypadali jste opravdu dobře a v pohodě. Od té doby temno. Vidíte nějakou věc, která se pokazila nejvíc?

„Zjistili jsme, že to jde. Asi jsme si mysleli, že to bude stačit. Liga je ale taková, že poslední padá, každý do toho ještě víc kopne. My musíme taky, potřebujeme přidat.“

Pardubice, Litvínov a Vítkovice teď naopak body sbírají, dno se přibližuje. Děsí vzestup tří odpadlíků?

„Je to úplně jasný, vidíme, co se děje, týmy pod námi i dost mění kádry. Nikdo nechce zůstat poslední, každý udělá všechno, aby se z problémů dostal. Na nás je, abychom se vzbudili, dali do hry všechno, co v nás je. Věřím, že jsme schopni si všechno uhrát, aby to dopadlo pro nás dobře.“

Před reprezentační pauzou hrajete ve Vítkovicích. Buď je pod sebou trochu odpálíte, nebo vás dorazí. Berete tohle jako klíčový boj?

„Vidím každý zápas jako klíčový. Vlastně celá liga je taková, každý zápas je důležitý. Když jdete do soutěže, že každý vás vidí dole, tak se hned od začátku chcete vytáhnout, ukázat, že to není pravda. Když už jsme to většinu sezony zvládli, je potřeba to ještě doždímat.“