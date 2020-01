Trenéři pro Spartu: Hořava, Jandačův návrat či překvapení z Německa? | iSport.cz

- Není to trenér jednoho okamžiku. Pokud tým nezvládne jeho vnímání hokeje, začne ho svůj pohled učit. Zabere to čas, s tím musí Sparta počítat.

- Nevyznáte se v něm. Když ucítí, že jeho práce nemá odezvu a smysl, sekne s ní. Jako hlavní trenér vydržel déle jak sezonu naposledy ve Znojmě, ale je to už třináct let.

+ Může nastoupit hned. V Česku asi nenajdete trenéra, který by svému týmu uměl dát takový řád jako on. Umí hráčům vysvětlit systém, který funguje. Extraligu už vyhrál s Litvínovem.

- Když ve Spartě končil Petr Ton, stěžoval si, že potřeboval od trenéra větší důvěru. Tím trenérem byl Jandač, teď by mu Ton dělal šéfa.

- Finančně není na trénování závislý, práce by mu musela dávat stoprocentní smysl. V rozehrané soutěži by nabídku nejspíš nepřijal, připadá v úvahu pravděpodobně až od léta.

Kari Jalonen (60 let), bez angažmá (naposledy Bern)

+ Devětkrát vyhrál ligu, má velké renomé a předevčírem skončil v Bernu.

+ Prahu dobře zná, dovedl Lva Praha do finále KHL.

- Má svoji cenu. Spartu by stál mnohem víc peněz, než si řekl Krupp.

- Sparta potřebuje úspěch hned. S trenérem, který by potřeboval čas na aklimatizaci v jiné soutěži, by to šlo složitěji.

Šance podle Sportu 5 %