Hlinka poprvé jako kouč Sparty: Máme problémy s hlavou. Příchody? Už ne | iSport.cz

V Třinci vedli pražskou Spartu jen jako záskok za odvolaného Uweho Kruppa. Sportovní ředitel Petr Ton, sportovní manažer Jaroslav Hlinka a kondiční trenér František Ptáček trápící se tým nastartovat nedokázali, Sparta padla 1:5. Velký otřes kádru se v posledních hodinách přestupního termínu podle Jaroslav Hlinky nechystá. „Myslím, že u nás už bude klid. Chceme dát mužstvu klid, klukům, co jsou tady, věříme,“ říkal Hlinka. „Měli výbornou první půlku sezony, věříme, že se to vrátí. Věříme, že se to stabilizuje a naše výsledky půjdou nahoru.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:16. M. Stránský, 14:44. P. Vrána, 35:00. M. Stránský, 36:40. P. Vrána, 52:53. Hrňa Hosté: 44:15. Říčka Sestavy Domácí: Štěpánek (Kváča) – M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš, Roth, Gernát – Martin Růžička (A), P. Vrána, Wolski – Hrňa, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Dravecký (A), Novotný, Adamský (C) – Chmielewski. Hosté: Machovský (40. Wolf) – Blain, Kalina, Jeřábek, Koistinen, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Poizl – Řepík (C), Smejkal, Rousek – Říčka, Sukeľ, Kudrna – Forman, Pech (A), Buchtele (A) – Dvořáček, Vitouch, Pšenička. Rozhodčí Mrkva, Stano – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 5 400 diváků

SESTŘIH: Třinec - Sparta 5:1. Hosté poprvé bez Kruppa padli, k výhře Ocelářů přispěli dvougóloví Stránský s Vránou VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak byste hodnotil zápas v Třinci?

„Vstoupili jsme do zápasu celkem slušně, ale hned z první přesilovky jsme inkasovali, z druhé taky. Od třineckých přesilovek jsme tahali za kratší konec. Bylo vidět, že Třinec hraje v tuhle dobu výborný hokej, je v pohodě, na rozdíl od nás. Na našem výkonu to bylo vidět, máme trošku problémy s hlavou, naši kluci nejsou v úplně nejlepší fazoně. To se projevilo. Vážíme si toho, že jsme to nezabalili, poslední třetina byla naše nejlepší. Ale jsem si vědomý, že za tohoto stavu už si to Třinec víceméně hlídal. Zaslouženě bral tři body.“

Jak jste si rozdělili role na střídačce?

„Já měl na starosti útočníky, Franta Ptáček obránce. A Petr (Ton) víceméně na nás dohlížel. Říkal své poznatky. Tak jsme měli role rozdělené.“

Budete na střídačce i v neděli?

„Uvidí se v sobotu. Dořeší se to.“

Třinec - Sparta: Stránského zadovku zužitkoval Hrňa, 5:1

V čem podle vás z bližšího pohledu ze střídačky aktuální nepohoda Sparty vězí?

„Je tam deka prohraných zápasů, teď jsou výsledky špatné, mužstvo se propadá tabulkou. Z přemíry snahy potom někde propadáme, děláme systémové chyby, že najednou vyrazíme dva na kotouč. Je těžké to říct, ale když se mužstvo dostane do takové krize, je třeba se chytit v nějakém zápase. My tady přesilovky třeba nehráli zle, nějaké šance jsme měli, ale je vidět, že i v koncovce jsme křečovití a nemáme lehkost.“

Bude klíčové vyprázdnit marodku?

„V každém případě, chybí nám dost klíčoví hráči. Vím, že chybí všem mužstvům, není to v žádném případě nějaká omluva. To k hokeji patří, ostatní týmy mají stejné problémy jako my.“

Sparta - Třinec: Říčka ujel domácí obraně a otevřel gólový účet hostí, 4:1

V poslední třetině jste za stavu 4:0 poslali do brány poprvé Adama Wolfa, co vám v extraligové premiéře ukázal?

„Chytal výborně, situaci zvládnul. Šel tam v obtížné situaci, navíc tady v Třinci. Jsme za něj rádi, že si premiéru odbyl. Mužstvo v poslední třetině celkem podržel.“

Jak to vypadá s Michalem Neuvirthem?

„Michal trénuje, máme zraněného Kubu Sedláčka. Michal by se měl připojit teď k Matěji Machovskému a až se vrátí Kuba, měli by tvořit trojici gólmanů. Víme, že jeho zdravotní stav je jeho limit, půjdeme do play off s touto gólmanskou trojicí.“

Třinec - Sparta: Oceláři využili další přesilovku, po nahrávce pálil do odkryté klece Vrána, 2:0