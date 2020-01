SESTŘIHY: Pardubice i Sparta padly. Jágr bral tři body, ale Kladno prohrálo | iSport.cz

Jágrovy tři body na výhru nestačily

Hokejistům Kladna nepomohly ve 42. kole extraligy ani tři body Jaromíra Jágra za gól a dvě asistence a Karlovým Varům doma podlehli 4:5 v prodloužení. Rytíři prohráli popáté za sebou, čímž vyrovnali svou nejdelší sérii neúspěchů v sezoně. Výhru Energie zařídil útočník Tomáš Rachůnek, který v nastavení přidal druhou branku v zápase a celkově zaznamenal tři body.

Kladno v úvodních minutách zasypalo Novotného několika střelami, jako první však v páté minutě skórovali hosté. Rachůnek se protáhl kolem Romančíka a zakončením z úhlu překonal Godlu. V deváté minutě Západočeši málem zvýšili, jenže obránce Rohan orazítkoval tyč. Rytíři se dočkali o čtyři minuty později. Jágr nahrál volnému Zikmundovi, který zády k brance bekhendem pod horní tyč srovnal.

V 15. minutě Vampola přihrál Jágrovi, který vypálil z úhlu a Novotnému propadl puk za brankovou čáru. Rozhodčí po konzultaci s videem gól uznali, Karlovy Vary si ale vzaly na pomoc trenérskou výzvou, která k nelibosti domácích zvrátila původní verdikt.

V 28. minutě se Kladno znovu dočkalo. Jágr se ujal kotouče u zadního hrazení, obkroužil branku a poslal Středočechy do vedení. Sedmačtyřicetiletý majitel klubu se trefil po třech zápasech.

Energie odpověděla dvěma zásahy v rozmezí 31. až 37. minuty. Vyrovnání zařídil z dorážky Koblasa a obrat dokonal kapitán Skuhravý, který po sedmi vteřinách využil početní výhodu.

V závěru druhé třetiny se zranil Godla, kterého vystřídal Cikánek. Poté se Kladnu naskytla 112 vteřin trvající přesilovka pět na tři, kterou 14 sekund před koncem zužitkoval obránce Austin. Karlovarský kouč Pešout znovu použil trenérskou výzvu, tentokrát neúspěšně.

Kanaďan Austin se 14. brankou v ročníku dorovnal sparťanskému Koštálkovi v čele nejlepších střelců mezi zadáky. U jeho trefy asistoval také Jágr, který podruhé v sezoně nasbíral v jednom utkání minimálně tři body.

Zkraje závěrečné třetiny vrátil hostům vedení Gríger, jenž při hře o jednoho muže navíc dorazil za Cikánka Rachůnkovu střelu. Vyrovnání měli na holi Kaut s Bílkem, ale zblízka nedali. Povedlo se to až Keharovi, který si připsal premiérový zásah v extralize.

V prodloužení rozhodl Rachůnek po Flekově nahrávce o čtvrté venkovní výhře Energie v řadě.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:27. Zikmund, 27:56. Jágr, 39:46. Austin, 48:40. Kehar Hosté: 04:17. T. Rachůnek, 30:27. Koblasa, 36:02. Skuhravý, 42:13. Gríger, 61:23. T. Rachůnek Sestavy Domácí: Godla (40.–41. Cikánek) – Nash, Austin, Kehar, Lakos, Romančík, Barinka (A) – Zikmund, Vampola, Jágr – Redlich, Melka, J. Strnad (C) – O'Donnell, T. Kaut (A), Hovorka – Machač, Stach, Bílek – Š. Bláha. Hosté: F. Novotný (Horák) – M. Rohan, Stříteský, Graňák (A), Plutnar, D. Mikyska, Eminger, Šafář – T. Rachůnek (A), Gríger, Flek – T. Mikúš, Vildumetz, Šik – Koblasa, Černoch, Kohout – M. Zabloudil, Skuhravý (C), Vondráček. Rozhodčí Jeřábek, Hradil – Frodl, Ganger Stadion ČEZ stadion, Kladno

Litvínov ovládl záchranářskou bitvu

Hokejisté Litvínova v důležitém utkání dvou týmů bojujících o záchranu porazili ve 42. kole extraligy Pardubice na jejich ledě 2:1. Verva se v defenzivně laděném zápase dostala do dvoubrankového vedení a přes snížení soupeře udržela těsný náskok až do závěrečné sirény. Pardubice ze soustavného tlaku ve třetí třetině vytěžily jediný gól a na Litvínov tak ztrácejí v tabulce už čtyři body, soupeř má navíc dva duely k dobru.

Tíha důležitosti zápasu zpočátku více doléhala na domácí hráče, a tak šance počítal hlavně Litvínov. O rozruch se nejprve postaral Zacharčuk, který tvrdým hitem poslal k zemi Langkowa a vyfasoval menší trest. V přesilovce nebezpečně pálil Jarůšek a ve slibných pozicích se poté objevili i Pospíšil a Hanzl, ale ani jeden zblízka Kantora neprostřelil. Až v osmé minutě po Lukešově zpětné přihrávce dostal puk do sítě Hübl.

Dynamu to směrem dopředu drhlo a až ve druhé polovině první části ohrozil Honzíka ranou z mezikruží Tybor. Gólem poté neskončila ani nečekaná teč Poulíčka. Na delší dobu se Pardubice usadily v útočném pásmu díky přesilovkám na začátku druhé třetiny, jenže ani jedna ze tří Zacharčukových střel si cestu do branky nenašla, přestože při jedné z nich už pardubičtí hráči zvedali ruce nad hlavy, puk však trefil síť z boku.

Při standardním rozložení pět na pět se oba týmy soustředily hlavně na to, aby neudělaly chybu, a dlouhou dobu se hrálo bez větších šancí. Klidný režim rozčísla až litvínovská přesilovka, která díky dobré práci bránící čtveřice Dynama probudila i publikum. Verva výhodu sice nevyužila, ale než se soupeř stihl pořádně srovnat, přenechal Válek puk Ščotkovi a někdejší pardubický obránce se z mezikruží trefil přesně k tyči.

Domácí hráči po druhé pauze výrazně zvýšili ofenzivní úsilí a ve 46. minutě snížil ztrátu při přesilovce tečující Mandát. Litvínov vsadil na jedinou kartu a často jen vyhazoval puky z pásma. Další velkou šanci pak měl Kousal, ale Honzík svůj tým podržel. V ojedinělé šanci na druhé straně vystrašil Kantora individuální akcí Jarůšek. Pardubice ze soustavného tlaku vytěžily ještě šance Poulíčka a Látala, ale kýžený gól nedaly ani při dvouminutové hře bez brankáře.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45:43. Mandát Hosté: 07:59. V. Hübl, 34:30. Ščotka Sestavy Domácí: Kantor (Kacetl) – Mikuš, J. Zdráhal, S. Zacharčuk, J. Kolář (C), Ivan, Holland, T. Voráček – Mandát (A), R. Kousal, Tybor – Svačina, Harju, Kusý – Vondrka, Poulíček, Látal – Machala, Rolinek (A), Paulovič. Hosté: Honzík (Janus) – Moravčík, J. Říha, Aliu, Ščotka (A), T. Pavelka, Kudla, Baránek – M. Hanzl (A), Jarůšek, Langkow – F. Lukeš, V. Hübl (C), Petružálek – Válek, Gerhát, Pospíšil – Trávníček, Jurčík, Zygmunt. Rozhodčí Kubičík, Šír – Lhotský, Svoboda Stadion enteria arena Návštěva 9 335 diváků

Kometa zlomila prokletí proti Boleslavi

Hokejisté Komety Brno vydřeli ve 42. kole hokejové extraligy výhru nad Mladou Boleslaví 2:1 po samostatných nájezdech. Boleslav šla do vedení v 52. minutě díky brance Martina Pláňka v přesilovce, za Brno vyrovnal 13 vteřin před koncem základní hrací doby Peter Mueller, čímž přerušil 260 minut trvající sérii Komety bez vstřeleného gólu proti tomuto soupeři. Americký střelec byl také autorem rozhodujícího nájezdu. Kometa porazila Bruslařský klub poprvé v sezoně a celkově po osmi porážkách.

Na brněnském týmu bylo od prvních minut znát, že chce co nejdříve zlomit nepříznivou bilanci se Středočechy. Činili se především zkušení hráči. Dvakrát se dostal do slibné pozice kapitán Zaťovič, který hrál 600. extraligový zápas v kariéře, tvrdě pálili i Mueller a Plekanec.

Se všemi střelami si poradil gólman Peters, který nahradil nemocného Krošelje. Jeho spoluhráči dobře bránili a největší šanci si vytvořili paradoxně v oslabení, ale Bičevskis chybnou rozehrávku Brňanů nepotrestal. Neujalo se ani dlouhé sólo Skalického, které vyřešil Vejmelka.

Čekání na gól v nepříliš záživné partii pokračovalo i ve druhé třetině. Mladá Boleslav zahustila prostor před svým gólmanem a domácí měli problém se vůbec dostat do šance. Když už se tak stalo, zastavila cestu puku do sítě tyč, jako v případě Kuska ve 30. minutě, případně Peters, který vyrazil střelu Zaťoviče. Ani Vejmelka v protilehlé brance neměl moc práce, i jemu pomohla horní tyč po střele Radima Zohorny, nebo Hrbas ve vyložené pozici mířil vedle.

Ani třetí dějství nijak zásadně nezměnilo obraz hry. Dominovaly obrany, pro útočníky obou týmů bylo obtížné se dostat do koncovky a ještě se prosadit. Ve 49. střílel nebezpečně Plekanec, na druhé straně z úhlu Kousal. Rozhodnutí duelu přišlo v 52. minutě, kdy Boleslav využila přesilovou hru a Pláněk bombou překonal Vejmelku. Kometa sice vrhla všechny síly do útoku a 13 vteřin před koncem poslal zápas do prodloužení Mueller.

V něm gól nepadl, byť blízko byl Kousal, ale Vejmelka proti. Na řadu přišly samostatné nájezdy, ty boleslavské chytil všechny Vejmelka, za domácí se prosadil Mueller a v poslední sérii ještě Horký.

Ohlasy trenérů:

Kamil Pokorný (Brno): „Nehráli jsme špatně, u obou mužstev dominovala výborná defenzíva podpořená vynikajícími výkony obou brankářů. Měli jsme více ze hry v prvních osmi minutách utkání, kdy jsme tam měli dvě tři šance, postupem času bylo jasné, že kdo dá gól, může urvat vše. Boleslav ho dala v 52. minutě z přesilové hry. My jsme rádi, že Peter Mueller vyrovnal, což přineslo zaslouženou dělbu bodů po 60 minutách. V prodloužení chytil Vejmelka vyložený gól a na nájezdy jsme byli lepší. Dali jsme v nich dva góly a bereme dva body všemi deseti.“

Radim Rulík (M. Boleslav): „Nehráli jsme špatně, podali jsme dobrý výkon. Aby to byl vynikající výkon, tak bychom museli dát více branek. Vynikající to bylo v obraně, dostali jsme jen jednu branku, bylo to dnes o fous. Tři body nám utekly těsně před koncem, což nás mrzí, ale mužstvo nechalo na ledě všechno.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:48. Mueller, . Mueller Hosté: 51:05. Pláněk Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – Mlčák, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Gulaši, Svozil – Zaťovič (C), Š. Stránský, Mueller – Orsava, Plekanec (A), M. Erat – Kucsera, Rákos, Vincour – Plášek ml., Střondala, L. Horký – Kusko. Hosté: Peters (Haas) – Hrdinka, Ševc (C), Dlapa, Pláněk, Hrbas (A), Fillman, Klikorka – Skalický (A), Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – G. Szturc, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Kika, Lacina – Axman, Klouček Stadion DRFG arena Návštěva 7249 diváků

Mountfield ovládl bitvu v Plzni po nájezdech

Hokejisté Hradce Králové vyhráli ve 41. kole extraligy na ledě Plzně 3:2 po samostatných nájezdech a bodovali podeváté z posledních jedenácti utkání. Domácí sice po povedené úvodní části vedli, hosté ale dokázali v prostřední třetině skóre dvěma přesilovkovými góly otočit a přes plzeňské vyrovnání ve třetí třetině nakonec druhý bod zajistil Mountfieldu v rozstřelu kapitán Radek Smoleňák. Plzeň doma prohrála poprvé po šesti zápasech.

Domácím, nastupujícím po debaklu v Litvínově s pozměněným složením útoků, vyšla první třetina. Důrazným napadáním si vynutili nápor a střeleckou převahu. Hostům do tempa nepomohla ani přesilová hra a naopak po jejím skončení v deváté minutě vystihl rozehrávku Chalupy Pour a tváří v tvář Mazancovi uspěl přesnou střelou.

Vzápětí se gólman hostů předvedl při sólu Zdrahála, jehož vychytal lapačkou. Pasivní Hradečtí poté s vypětím všech sil přečkali oslabení a do první pauzy i šance Pulpána a aktivního Poura.

Na začátku prostřední části sice Indiáni pokračovali ofenzivně, ale hosté začali hrozit z brejků. Cibulskis ale při přečíslení zleva neprostřelil Frodla. Poté při přesilové hře Lev netrefil odkrytou branku a po polovině utkání z dalšího protiútoku zblízka neuspěl ani Nedomlel.

Domácí srazila až nedisciplinovanost. Vyloučení Kracíka ve 32. minutě potrestal vyrovnáním na 1:1 přesnou ranou z voleje plzeňský odchovanec Lev a hra se následně vyrovnala. Ve 39. minutě navíc díky faulu Pulpána během početní výhody dokonal obrat opět střelou z voleje Filip Pavlík.

Ve třetí třetině se domácí dlouho nedokázali prosadit v přesilovkách. Ve 45. minutě v dobré pozici trefil Kantner jen pravou tyčku a za chvíli promarnili Indiáni dokonce dvouminutovou dvojnásobnou početní výhodu. Až nedovolený zákrok Cingela potrestal ve 49. minutě na brankovišti nekrytý Němec povedeným bekhendovým blafákem na 2:2.

Brzy mohl vrátit vedení hostům právě Cingel, Frodl ale stačil vleže nadvakrát jeho šanci zlikvidovat. Padesát vteřin před sirénou navíc zahákoval Budík zakončujícího Lva, ten ovšem z trestného střílení trefil jen levou tyč.

V nastaveni neproměnil únik Cingel, poté hosté nezužitkovali ani vyloučení Kodýtka a na druhé straně při trestu Žejdla vychytal Mazanec Poura i Mertla. Před nájezdy byl vyloučen kapitán Indiánů Gulaš a domácí v nich proti náhradnímu brankáři Lukešovi neskórovali. Bonusový bod zajistili Mountfieldu tři úspěšní střelci Smoleňák, Koukal a Cingel.

Ohlasy trenérů:

Jiří Hanzlík (Plzeň): „Zápas by se vyvíjel úplně jinak, kdybychom se v první třetině dostali do většího gólového vedení. Nestalo se a utkání dopadlo podle toho.“

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Byl to zápas, který se musel divákům líbit. Měli jsme úplně špatný vstup, když Plzeň potrestala naší velkou individuální chybu a od té doby se to na nás valilo, Plzeň měla spoustu šancí. Bylo štěstí, že jsme první třetinu prohráli jen 0:1. Ve druhé třetině nám do zápasu pomohla spoustu vyloučení domácích. Z přesilovek se nám podařilo otočit výsledek. Ve třetí třetině měla naopak hodně přesilovek Plzeň. Nám se sice podařilo ubránit dlouhé oslabení tři na pět, ale v pět na čtyři jsme následně inkasovali gól. Potom to bylo v závěru nahoru dolů. Měli jsme tam šance rozhodnout, ale na druhé straně byly taky. Oba brankáři byli výborní. Nájezdy nejsou naše úplně oblíbená disciplína. Tentokrát se nám ale povedly parádně, dali jsme tři góly. Kluci byli domluvení, že na nájezdy půjde do brány Štěpán Lukeš a vyšlo nám to. Vážíme si bodu navíc, nebyli jsme lepší, ale šťastnější.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:03. Pour, 48:51. V. Němec Hosté: 31:49. Lev, 38:07. F. Pavlík, . Smoleňák Sestavy Domácí: Frodl (Kolář) – Budík, Čerešňák, Jánošík, Jiříček, Jank, L. Kaňák, Pulpán (A) – P. Zdráhal, Kracík, Gulaš (C) – V. Němec, Mertl (A), Rob – Kantner, Kodýtek, Pour – Heřman, Kolda, Vracovský. Hosté: Mazanec (s.n. Š. Lukeš) – Eklund, Nedomlel (A), Šidlík, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík, Čáp, Gaspar – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – R. Pavlík, Lev, Klíma – Dragoun, Koukal, Žejdl – Morong, Poppel. Rozhodčí Micka, Pešina – Malý, Pešek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 6089 diváků

Vítkovice překvapivě loupily v Liberci

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:41. Lenc Hosté: 38:45. Schleiss, . Schleiss Sestavy Domácí: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd (A), Knot, Derner, T. Hanousek, Kunst, Graborenko, Havlín – Birner (A), L. Hudáček, Lenc – A. Musil, Marosz, M. Zachar – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – Rychlovský, D. Špaček, Valský. Hosté: Dolejš (Mi. Svoboda) – Rosandić, Gregorc, Štencel, L. Kovář, Výtisk (C), R. Černý, Kvasnička – Roberts Bukarts, Hruška, Lakatoš (A) – Indrák, R. Veselý, Schleiss – Dej (A), O. Roman, Mallet – Dočekal, Werbik, T. Kubalík. Rozhodčí Svoboda, Bejček – Brejcha, Jelínek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 956 diváků

Olomouc si upevnila místo v desítce

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:36. Irgl, 19:08. Nahodil, 57:00. Kolouch Hosté: 55:35. Dufek Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Švrček, Valenta, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Jaroměřský – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Káňa, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), Olesz – Vodný, Kolouch, V. Tomeček – Kořenek, Handl. Hosté: Kašík (Huf) – Žižka (C), Nosek (A), Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Řezníček, Gazda – Herman, Claireaux, Dufek – Okál, Fryšara, Šlahař – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Popelka, P. Sedláček, Š. Kratochvil. Rozhodčí Pražák, Obadal – Gebauer, Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4528 diváků

Sparta bez Kruppa padla v Třinci

Hokejisté Sparty Praha podlehli ve 42. kole v prvním utkání po odvolání trenéra Uweho Kruppa na ledě Třince 1:5. Pod výhru úřadujícího mistra se podepsali dvěma góly Matěj Stránský a Petr Vrána, který loni v lednu přestoupil do Třince právě z pražského klubu, v který byl kapitánem. Oceláře nasměrovaly k prvnímu vítězství nad Spartou v sezoně i tři branky z přesilových her, ze kterých v předchozích pěti zápasech vůbec neskórovali.

Sparta pod dočasným vedením sportovního manažera Jaroslava Hlinky a sportovního ředitele Petra Tona nevybočila ani v Třinci z šedi posledních dní. Od 12. ledna získala jen dva body v sedmi utkáních. Pražané, které sužuje velká marodka, nastoupili ve srovnání se středečním domácím duelem s Libercem (2:6) s jedinou změnu v sestavě - Piskáčka nahradil v obraně Jeřábek.

Hosté přežili v úvodu šanci Marcinka, jehož střelu do odkryté branky skvěle zneškodnil Machovský. Poté si ale Oceláři pomohli přesilovými hrami. První využil po šesti sekundách Stránský, ke kterému se odrazila Wolského střela a pohodlně doklepl puk bekhendem do prázdné branky. Ve druhé početní výhodě zvýšil Vrána po pasu Wolského. Třinec ještě zahodil dvě přečíslení dva na jednoho.

Sparta měla velkou šanci dostat se zpět do hry v první polovině prostřední třetiny. V přesilové hře pět na tři, která trvala 76 sekund, ale Štěpánek vychytal Kudrnu a Smejkal minul branku. V další početní výhodě měl Rousek poloodkrytou branku, ale třinecký gólman se přemístil a opět skvěle zasáhl.

To Třinec trestal a využil i svou třetí přesilovou hru v zápase - rychlou souhru zakončil parádní ranou reprezentant Stránský, s 16 trefami nejlepší střelec Ocelářů v této sezoně. Brzy na to přidal tečí čtvrtý gól Vrána.

Sparta nastoupila do třetí třetiny s Wolfem v brance a touhou s utkáním ještě něco udělat. Brzy překonal Štěpánka z úniku aktivní Říčka, který se prosadil bekhendovým zakončením mezi betony třineckého gólman. Hosté měli i další šance, ale z ojedinělé akce domácích udeřil Hrňa.

Ohlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): „Vstoupili jsme do utkání dobře. Věděli jsme, že mají nějaké problémy, chtěli jsme hrát aktivně. Kluci si vynutili fauly a hodně jsme si pomohli přesilovkami, které nám v poslední době nešly. Hodně jsme je zjednodušili, nabádali jsme kluky, aby více stříleli, a vyplatilo se. Dali jsme z přesilovek tři góly, to zápas rozhodlo. Prvních deset minut druhé třetiny jsme hráli ve třech, ve čtyřech. Tam se Sparta dostala na koně, přehrávala nás ve druhé třetině. Pomohli jsme si ale zase přesilovkou. Za tři body jsme rádi.“

Jaroslav Hlinka (Sparta): „Hned z první přesilovky jsme inkasovali, z druhé taky. Od třineckých přesilovek jsme tahali v zápase za kratší konec. Bylo vidět, že Třinec hraje v tuhle dobu výborný hokej a na rozdíl od nás jsou v pohodě. Na našem výkonu bylo znát, že máme trošku problémy s hlavou a že naši kluci nejsou úplně v nejlepší fazoně, a to se projevilo. Vážíme si toho, že jsme ale zápas nezabalili. Třetí třetina byla naše nejlepší, i když jsme si samozřejmě vědomi, že za daného stavu (4:0) si to už domácí víceméně hlídali. Zaslouženě brali tři body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:16. M. Stránský, 14:44. P. Vrána, 35:00. M. Stránský, 36:40. P. Vrána, 52:53. Hrňa Hosté: 44:15. Říčka Sestavy Domácí: Štěpánek (Kváča) – M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš, Roth, Gernát – Martin Růžička (A), P. Vrána, Wolski – Hrňa, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Dravecký (A), Novotný, Adamský (C) – Chmielewski. Hosté: Machovský (40. Wolf) – Blain, Kalina, Jeřábek, Koistinen, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Poizl – Řepík (C), Smejkal, Rousek – Říčka, Sukeľ, Kudrna – Forman, Pech (A), Buchtele (A) – Dvořáček, Vitouch, Pšenička. Rozhodčí Mrkva, Stano – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 5 400 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 41 25 4 2 10 146:99 85 2. Plzeň 41 22 2 7 10 137:112 77 3. Sparta 43 17 11 1 14 140:124 74 4. Třinec 41 21 3 4 13 127:102 73 5. M. Boleslav 42 18 6 6 12 122:100 72 6. Brno 42 18 5 5 14 122:121 69 7. K. Vary 42 15 8 4 15 141:122 65 8. Mountfield 41 16 5 4 16 104:99 62 9. Zlín 42 16 3 4 19 128:122 58 10. Olomouc 43 14 5 6 18 99:115 58 11. Kladno 42 13 3 6 20 106:138 51 12. Vítkovice 42 9 8 4 21 103:147 47 13. Litvínov 41 12 2 6 21 113:140 46 14. Pardubice 43 9 3 9 22 94:141 42 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup