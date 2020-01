Vrána po výhře nad Spartou: Trochu mi kluků bylo líto, ale pro nás skvělé body | iSport.cz

Ve Spartě jste ještě v minulé sezoně hrával, překvapilo vás odvolání Uweho Kruppa?

„Může to být překvapivé, když je Sparta na třetím místě a mění trenéra, ale my nevidíme, co se děje v šatně. Co v zákulisí. Takže nemohu říct, jestli mě to překvapilo nebo ne. To je hokej, k takovým věcem dochází.“

Jaké to pro vás bylo, vidět na střídačce Tona nebo Hlinku? Byť tedy jen jako záskok?

„Samozřejmě to je zvláštní vidět tam Jardu Hlinku. S Petrem Tonem jsem nikdy nehrál, ale s Jardou ve Spartě sezonu nebo dvě. A velice dobré. Bylo to zajímavé. Ale všichni víme, že je to asi záskok a čekají, kdo naskočí na střídačku.“

S trochou nadsázky, nebyli by právě tihle borci víc než v obleku ještě platnější v přesilovkách, kde se bitva Třince se Spartou lámala?

(usměje se) „Víme, že to byli hráči nejlepší kvality u nás, i v Evropě. Asi by jim pomohli, když proti nám teď nebyli schopni využít přesilovku. Ale kdoví, jestli se ještě udržují a chodí na led.“

SESTŘIH: Třinec - Sparta 5:1. Hosté poprvé bez Kruppa padli, k výhře Ocelářů přispěli dvougóloví Stránský s Vránou

Vy jste přišel do Třince právě ze Sparty. Nebylo vám bývalých parťáků až líto?

„Trochu mi jich i líto bylo, ale pro nás jsou tyhle body skvělé. Velice důležité. Po náročném dlouhém tripu jsme rádi, že jsme vyhráli před domácími fanoušky. Body jsou dobré a samozřejmě vůči klukům ze Sparty... Jsou v situaci jaké jsou. Došlo k výměně trenérů, takže to není jednoduché, ale my jsme za body vděční.“

Neříkali jste si, že i s trenéry „v záskoku“ se může Sparta nakopnout?

„Někdy to tak bývá, že se první zápas po změně kluci vyhecují. Ale my zvládli začátek, dali jsme rychle gól v přesilovce, ta nám dodala trochu klidu. Sparta byla v tlaku prvních deset patnáct minut druhé třetiny kvůli našim vyloučením, ale dokázali jsme to ustát a zase jsme odskočili v přesilovce.“

Po pěti zápasech bez přesilovkové trefy jste tentokrát využili všechny tři. Souhra s Wolským i Stránským funguje?

„Oba to jsou velice kvalitní hráči a na přesilovkách to bylo vidět. Věděli jsme, že několik minulých zápasů nám přesilovka drhla, nebylo to ono. Vrátili jsme se k nějakým původním věcem a zase nám to napadalo. Bylo to hodně důležité. Díky přesilovkám jsme odskočili. Sparta nehrála špatně, měli jsme hodně vyloučených, oni se dostávali do tempa a díky přesilovkám jsme získali trochu klid.“

K čemu jste se v přesilovkách vrátili?

„Řekli jsme si, že musíme hru víc zjednodušit, dostat víc kotoučů na branku a to se nám podařilo. První gól byl po dorážce, druhý po přihrávce do prázdné brány, ale taky po odraženém kotouči. Tohle jsme si řekli a dodrželi. Pomohlo nám to.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:16. M. Stránský, 14:44. P. Vrána, 35:00. M. Stránský, 36:40. P. Vrána, 52:53. Hrňa Hosté: 44:15. Říčka Sestavy Domácí: Štěpánek (Kváča) – M. Doudera, Zahradníček, D. Musil, Galvinš, Roth, Gernát – Martin Růžička (A), P. Vrána, Wolski – Hrňa, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Dravecký (A), Novotný, Adamský (C) – Chmielewski. Hosté: Machovský (40. Wolf) – Blain, Kalina, Jeřábek, Koistinen, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Poizl – Řepík (C), Smejkal, Rousek – Říčka, Sukeľ, Kudrna – Forman, Pech (A), Buchtele (A) – Dvořáček, Vitouch, Pšenička. Rozhodčí Mrkva, Stano – Hlavatý, Tošenovjan Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 5 400 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 41 25 4 2 10 146:99 85 2. Plzeň 41 22 2 7 10 137:112 77 3. Sparta 43 17 11 1 14 140:124 74 4. Třinec 41 21 3 4 13 127:102 73 5. M. Boleslav 42 18 6 6 12 122:100 72 6. Brno 42 18 5 5 14 122:121 69 7. K. Vary 42 15 8 4 15 141:122 65 8. Mountfield 41 16 5 4 16 104:99 62 9. Zlín 42 16 3 4 19 128:122 58 10. Olomouc 43 14 5 6 18 99:115 58 11. Kladno 42 13 3 6 20 106:138 51 12. Vítkovice 42 9 8 4 21 103:147 47 13. Litvínov 41 12 2 6 21 113:140 46 14. Pardubice 43 9 3 9 22 94:141 42 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup

Třinec - Sparta: Stránského zadovku zužitkoval Hrňa, 5:1

Třinec - Sparta: Říčka ujel domácí obraně a otevřel gólový účet hostí, 4:1

Třinec - Sparta: Rozklad Pražanů pokračuje, Zahradníčkovo nahození tečoval Vrána, 4:0

Třinec - Sparta: Další přesilovkový zásah domácích, podruhé v zápase se trefil Stránský, 3:0

Třinec - Sparta: Oceláři využili další přesilovku, po nahrávce pálil do odkryté klece Vrána, 2:0